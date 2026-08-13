Desbaratan negocio de venta de marihuana que operaba entre Antofagasta y Aysén simulando distribución medicinal

Un operativo simultáneo, bajo el rótulo de Imperio de Ámsterdam, desarrolló este jueves personal de Carabineros en coordinación con el Ministerio Público en el marco de una investigación sobre tráfico de marihuana y sus derivados bajo una fachada de legalidad.

Las diligencias tuvieron lugar entre las regiones de Antofagasta y Aysén y consideraron un allanamiento en dependencias del Dispensario Nacional Medcorp en Emilio Vaisse, en pleno barrio Italia de Providencia.

La investigación a cargo de la Fiscalía Regional de Aysén, se efectúa en conjunto con el OS-7 de Carabineros.

Este jueves se ejecutaron simultáneamente 42 órdenes judiciales de entrada y registro, así como órdenes de detención respecto de 38 personas.

En los operativos participaron más de 500 funcionarios de Carabineros y cerca de 20 fiscales adjuntos en terreno.

Se indagan delitos de tráfico ilícito de drogas, cultivo de plantas del género cannabis, desvío de cultivo autorizado, asociación ilícita para cometer delitos de tráfico de drogas, y lavado de activos.

Conforme a los antecedentes recabados durante la investigación, la banda utiliza una fachada jurídica y una apariencia terapéutica que les ha permitido obtener millonarias ganancias.

Los sujetos apresados serán puestos a disposición del 4° Juzgado de Garantía de Santiago para la respectiva audiencia de control de la detención.

Desde la policía uniformada puntualizaron que el trabajo realizado en esta investigación no se orientó contra el cannabis medicinal, los pacientes ni el uso terapéutico realizado dentro del marco legal, sino que el foco fue una organización que habría utilizado la regulación y la apariencia de una actividad medicinal como fachada para cometer delitos.