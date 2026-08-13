Exministro Cordero ante críticas del FA por representar a la industria salmonera en el TC: “He vuelto a mi vida profesional y académica”

El exministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió la tarde de este viernes a su labor como abogado de la Asociación de la Industria del Salmón de Chile A.G. y las críticas que dicho rol generó en las candidatas a la presidencia del Frente Amplio, Gael Yeomans y Constanza Martínez.

Esto luego de que el exsecretario de Estado representara durante esta jornada a la industria salmonera ante el Tribunal Constitucional, abordando los requerimientos que eliminan la obligación de someter a evaluación ambiental las relocalizaciones de concesiones acuícolas.

“Luis Cordero no debería representar a la industria salmonera ante un requerimiento contra un proyecto que le hace daño a Chile” , afirmó Martínez en redes sociales, luego de decir que “siempre hemos criticado la puerta giratoria entre los cargos públicos y la defensa de los grupos económicos”.

Un último punto al que también se refirió la diputada Yeomans, argumentando que “ la puerta giratoria en Chile está regulada a medias . La inhabilidad vigente dura apenas seis meses, alcanza solo a organismos fiscalizadores y solo opera cuando hay contrato laboral de por medio”.

“Mientras la ley siga siendo tan débil, estos casos van a seguir repitiéndose. Es necesario cerrar esta puerta de una vez por todas”, añadió.

Ante esto, Cordero apuntó a que “solo puedo decir que es un hecho público y notorio de que yo antes ser ministro de Estado soy profesor de Derecho Administrativo, hace 27 años en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, mi especialidad es esa. Ejercía no solo mi función académica, la seguí ejerciendo como ministro, y en mi vida anterior a ser ministro, fui abogado en la plaza”.

Santiago, 12 de Agosto del 2026. El Tribunal Constitucional (TC) realiza una audiencia pública en la causa por los tres requerimientos de inconstitucionalidad de la oposición en contra del proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional que fueron declarados admisibles. En la Foto: Luis Cordero. Luis Quinteros/Aton Chile LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

El ex secretario de Estado recordó, en conversación con 24 Horas, que cuando asumió su cargo en el gobierno de Gabriel Boric muchos le “sacaron en cara cuántos eran los informes en Derecho y a qué industrias se les había hecho”.

“Solo puedo decir que he vuelto a mi vida profesional y académica, mi vida académica nunca la interrumpí siendo ministro y de las opiniones de terceros no me voy a hacer cargo de ellas” , remarcó.

Ante la pregunta de que si no cree que las críticas fueron algo malintencionadas, viniendo de integrantes del partido político del gobierno que él fue parte, el exministro aseguró que él siempre trata de “entender de buena fe, (pero) supongo que hay una incidencia de las elecciones”, en dichas opiniones.

Sin embargo, Martínez y Yeomans no fueron las únicas figuras del Frente Amplio en referirse al papel de Cordero como abogado de Salmón de Chile, ya que el senador Diego Ibáñez señaló ante esto que jurídicamente no se configura un conflicto de interés, pero si hay un conflicto ético al ser una exautoridad, como le hicieron notar en la entrevista.

“ No voy a entrar en esa discusión, me parece que yo represento los intereses de un tercero que no tiene por qué verse involucrado en una discusión de esas características . Hay argumentos jurídicos que se expusieron, el senador Ibáñez será dueño de sus palabras y yo no tengo nada más que decir sobre eso”, respondió el abogado.

El exministro agregó que “tengo mi trayectoria que es previa, me sentí muy honrado con los tres cargos que me invistió el Presidente (Boric) y he vuelto a mi vida civil. Es una experiencia que yo tuve”.

“Si usted me dice, ¿tengo interés en la política? No tengo ninguno. Lo mío es el derecho, siempre ha sido el derecho y seguirá siendo el derecho. En lo demás, creo que no es procedente ni nada. Probablemente si hay alguna conversación que alguien quisiera tener conmigo, mi teléfono lo tiene todo el mundo", zanjó el tema.