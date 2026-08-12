Frente Amplio carga contra Cordero tras representar en el TC a la industria salmonera: “Siempre hemos criticado la puerta giratoria”

Santiago, 12 de Agosto del 2026. El Tribunal Constitucional (TC) realiza una audiencia pública en la causa por los tres requerimientos de inconstitucionalidad de la oposición en contra del proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional que fueron declarados admisibles. En la Foto: Luis Cordero. Luis Quinteros/Aton Chile

Las dos candidatas a la presidencia del Frente Amplio, Gael Yeomans y Constanza Martínez, cargaron durante esta jornada en contra del exministro de Seguridad Pública de la administración de Gabriel Boric, Luis Cordero.

Y es que el también exministro de Justicia se presentó durante esta jornada ante el Tribunal Constitucional en representación de la Asociación de la Industria del Salmón de Chile A.G.

En particular, abordó los requerimientos ante el tribunal referidos a los artículos quinto y sexto del proyecto de Reconstrucción Nacional, que eliminan la obligación de someter a evaluación ambiental las relocalizaciones de concesiones acuícolas.

Santiago, 12 de Agosto del 2026. El Tribunal Constitucional (TC) realiza una audiencia pública en la causa por los tres requerimientos de inconstitucionalidad de la oposición en contra del proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional que fueron declarados admisibles. En la Foto: Luis Cordero. Luis Quinteros/Aton Chile LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

Según el abogado, “lo que se presenta en rigor no es un problema de constitucionalidad, lo que en rigor existe es un desacuerdo de mérito, que es legítimo, por cierto, pero los desacuerdos de mérito en la legislación se resuelven en el sistema democrático y no ante vuestras señorías”.

En ese sentido, Cordero enfatizó que el requerimiento aborda “asuntos que jamás fueron objeto de la reserva” y sostiene que el TC había declarado inadmisibles presentaciones anteriores por esa razón.

Las críticas de Yeomans y Martínez

Tras la presentación del exministro, ambas candidatas a la presidencia del Frente Amplio criticaron su participación a través de las redes sociales.

La primera fue la actual mandamás de la colectividad, Constanza Martínez. A través de la red social X, comenzó señalando que “ siempre hemos criticado la puerta giratoria entre los cargos públicos y la defensa de los grupos económicos , por eso no podemos hacer una excepción cuando se trata de alguien de nuestro sector”.

“ Luis Cordero no debería representar a la industria salmonera ante un requerimiento contra un proyecto que le hace daño a Chile . Haber sido ministro de Justicia y Seguridad implica una responsabilidad más grande que un mandato, sobre todo cuando hay un gobierno de ultraderecha al frente que nos hace retroceder al experimento económico de la dictadura y su fanatismo”, añadió la otrora delegada presidencial de la región Metropolitana.

Andres Perez

Posteriormente, la diputada Gael Yeomans también apuntó contra Cordero y se refirió al concepto de la “puerta giratoria”.

“ La puerta giratoria en Chile está regulada a medias . La inhabilidad vigente dura apenas seis meses, alcanza solo a organismos fiscalizadores y solo opera cuando hay contrato laboral de por medio. Por eso presenté un proyecto que extiende la inhabilidad a dos años, la aplica a ministros, subsecretarios y jefes de servicio, cubre las asesorías además del lobby, y sanciona también a las empresas que contratan”, escribió en X.

“Mientras la ley siga siendo tan débil, estos casos van a seguir repitiéndose. Es necesario cerrar esta puerta de una vez por todas”, concluyó la parlamentaria.