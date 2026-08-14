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    Política

    La invitación de Parisi a Desbordes para militar en el PDG que el alcalde rechazó

    En medio de su cruzada para sumar más adherentes a su colectividad, el excandidato presidencial se reunió con el jefe comunal de Santiago con el objetivo de fortalecer los lazos políticos. Esto, con los ojos puestos en la reelección del alcalde en 2028.

    Nicolás QuiñonesPor 
    Nicolás Quiñones
    Franco Parisi y Mario Desbordes. Foto: Municipalidad de Santiago.

    La Municipalidad de Santiago. Ese fue el espacio escogido entre el alcalde de esta comuna, Mario Desbordes (Ind.-ex RN), y el excandidato presidencial y líder del Partido de la Gente, Franco Parisi, para concretar su primer encuentro, en medio del despliegue de este último en el que se ha reunido con otras autoridades y figuras públicas.

    La conversación, que duró alrededor de 30 minutos, versó sobre líneas de acción: por un lado, Parisi quería interiorizarse sobre los planes de seguridad que está llevando adelante Desbordes en la comuna; y por otro, el líder del PDG aprovechó de invitar a militar al alcalde en su colectividad política.

    La incipiente alianza, además, tiene como objetivo proyectar la base de apoyo para el alcalde con miras a los comicios municipales del año 2028, en la que Desbordes buscará la reelección. Dado que para los alcaldes de Santiago les ha sido imposible tener dos periodos consecutivos, explican testigos de la conversación, era importante para el mandamás de la comuna conseguir el apoyo del PDG para ampliar la base de apoyo.

    De hecho, en el punto de prensa, Parisi explicitó que Desbordes contará con la bancada de diputados del PDG -13 en total-, además de los concejales de la tienda.

    “Usted es una persona que sabe mucho, no solamente fue oficial de Carabineros, abogado, también tiene esa sensibilidad que nosotros en el PDG valoramos mucho. Y quién sabe si en el futuro, ojalá nuestros caminos se junten, porque el PDG valora personas como usted”, le dijo Parisi a Desbordes en el punto de prensa.

    “La derecha se perdió un tremendo líder y nosotros lo respetamos y ojalá algún día podamos estar caminando juntos, porque Chile necesita más diálogo, más unión y grandes personas como usted”, complementó Parisi, para llenar de elogios al alcalde.

    A su turno, Desbordes afirmó que “por ahora soy independiente, pero sin duda amigo del PDG”.

    Consultado por este medio, el jefe comunal confirmó la invitación que recibió de Parisi para entrar a militar en el PDG; sin embargo, aclaró: “Me mantendré como independiente”.

    La cruzada del líder del PDG por fichar a rostros comunales no es nueva. De hecho, Desbordes es el tercer alcalde que visita este año.

    El primero fue el jefe comunal de Puente Alto, Matías Toledo (Ind.), quien se ha perfilado como un liderazgo de izquierda y que, producto de la reunión que concretaron ambos en mayo de este año, hubo cierto ruido en la oposición, donde ven a Toledo, a pesar de que no milita, como uno de los suyos.

    En ese mismo mes, Parisi concertó una reunión con la alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla (Ind.-FA). “Fue una muy buena instancia para conversar, compartir ideas y conocer de primera mano las necesidades y desafíos que enfrentan los vecinos de la comuna”, publicó el excandidato presidencial en su cuenta de Instagram luego del encuentro.

    En el caso de Desbordes, Parisi no escondió sus intenciones de que expresidente de RN entre a las filas del PDG.

    “En Europa está la época de los fichajes, me siento como Florentino Pérez ahí fichando, pero hay que respetar los tiempos y las formas. El alcalde ha sido sumamente claro que quiere ser independiente, pero yo creo que las buenas ideas seducen, las buenas ideas atraen”, afirmó Parisi, en referencia al presidente del club español, Real Madrid, y su poderío para comprar a estrellas mundiales de fútbol a un elevado precio.

    Junto con ello, el otrora candidato presidencial indicó que “la figura de Chile que tiene en la mente el gran alcalde Mario Desbordes es muy similar y contingente a lo que está viviendo el PDG”.

    En esa línea, Parisi extendió una invitación abierta “para todas las personas que se quieran sumar. Si nosotros fuéramos gobierno, créanme que vamos a ser un gobierno de unidad nacional, que va a estar desde los republicanos hasta el PPD, atrayendo a los mejores talentos de Chile”.

    Fuera de las figuras políticas, y como si fuera un verdadero mercado de pases deportivo, hace algunas semanas Parisi logró convencer al reconocido exfutbolista Rodolfo Moya -reconocido por su paso en Colo Colo- para que entrara a militar.

    Más sobre:PolíticaPDGFranco ParisiMario DesbordesMunicipalidad de Santiago

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