SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Gendarmería endurece régimen de alta y máxima seguridad en operación para poblar cárcel La Laguna en Talca

    En un solo día, el gobierno, en su plan cancerbero, logró el traslado de más de 600 reos. Los que caigan en los módulos más estrictos usarán uniforme, no tendrán dinero en efectivo, habrá restricción de visitas, menos horas de patio, entre otras limitaciones.

    Por 
    Juan Manuel Ojeda
     
    María Catalina Batarce

    Gendarmería junto a la PDI y Carabineros, con el monitoreo de autoridades de gobierno -como el Presidente José Antonio Kast, el ministro de Seguridad Martín Arrau y el ministro de Justicia Fernando Rabat- logró cerrar con éxito la Operación Cancerbero, que en términos técnicos, significó el inicio de un poblamiento acelerado de la cárcel La Laguna.

    Dicho recinto penitenciario fue inaugurado el año pasado por el expresidente Gabriel Boric. Su construcción partió en 2017 y está emplazado en el sector de Panguilemo, a casi 10 kilómetros al norte del centro de Talca.

    El recinto tiene una superficie superior a los 63.570 metros cuadrados y 14 módulos de reclusión. Su operación parcial comenzó a operar desde el 10 de abril de 2025. En pleno régimen, la capacidad es de 2.320 reos, de los cuales hay 104 cupos para régimen de máxima seguridad. Antes del traslado de este jueves, en el penal habitaban 418 internos.

    La cárcel -de carácter concesionada- tiene más de 1.500 cámaras de vigilancia de alto estándar, más de 30 detectores de metales, tres escáner corporales, tres equipos de detección de drogas y explosivos y sistema de gestión de telecomunicaciones para el bloqueo de celulares.

    En un solo día, y en más de una cápsula de seguridad, se logró trasladar a 687 reos a este penal, dentro de los que había 295 de alta peligrosidad.

    Todos ellos venían desde distintos penales. Por ejemplo, al menos 392 venían del antiguo recinto penitenciario de Talca. Otros 104 de alta seguridad estaban en la cárcel de Cauquenes. A ellos se sumaron reos de las cárceles de Alto Hospicio, Puente Alto, Colina 1 y 2, Santiago 1, Los Lagos y el REPAS.

    “El año 2025 se inauguró el recinto penal, pero no se ocupó la capacidad del recinto completo. El traslado que se inició hoy día por la mañana va a culminar dentro de la próxima semana con la habilitación completa del recinto penal, con un sistema de segmentación, de segregación de la población penal muy claro. Las personas que estén en el régimen de máxima seguridad o de alta seguridad van a cumplir normas estrictas para que la seguridad de los internos, de los funcionarios y los vecinos esté garantizada”, dijo Kast.

    Del total de reos trasladados hay 37 imputados que están ligados a bandas vinculadas al crimen organizado, entre los que hay nueve jefes de estos grupos delictuales. Todos ellos serán destinados al régimen de máxima seguridad.

    De este grupo, cerca de 15 son venezolanos, casi 10 son de nacionalidad colombiana, hay otros siete chinos, menos de cinco peruanos, tres bolivianos, un albano y solo un chileno.

    Los nueve líderes del crimen organizado
    William Gianmarco Rosado, peruano, imputado por delitos vinculados al crimen organizado como miembro de Los Pulpos.
    Jesús Rojas Morales, venezolano, imputado en la operación Metástasis. Tiene nexos con la facción Loyalty del Tren de Aragua.
    Luis Eduardo Cuadros González, colombiano, imputado por su participación en la banda Los Espartanos.
    Carlos Eduardo Castillo Aranguren, imputado venezolano, miembro de la facción Los Cartier del Tren de Aragua.
    Jean Carlos García, imputado venezolano, miembro de la facción Los Cartier del Tren de Aragua.
    Jhon Jairo Hernández Mendoza, imputado venezolano, miembro de la facción Los Mapaches del Tren de Aragua.  
    Viktor Gjini, imputado albano detenido en Rotterdam por vinculación en mafia albanesa.
    José Kattah Solano, imputado colombiano vinculado a los autores detrás del sicariato del Rey de Meiggs.
    Juan Pacheco Alarcón, imputado chileno colaborador del fallecido narcotraficante Vladimir Soto, líder de los Cogote de Toro.

    Los 37 que pasarán directo a celdas bajo el régimen de máxima seguridad tendrán condiciones especialmente duras para cumplir con su privación de libertad.

    Todos estarán en celdas individuales, tendrán patio diferenciado, las horas de patio son restringidas con solo dos horas y 15 minutos, los locutorios para recibir visitas son individuales y sin contacto físico, no hay venusterio, el número de visitas es restringido, las comunicaciones en locutorio son monitoreadas excepto las del defensor, todos deberán usar el uniforme que estrenó el gobierno de Boric que es naranjo con azul, no podrán manejar dinero en efectivo, las encomiendas estarán limitadas y los desplazamientos internos serán con grilletes y custodia.

    Estas condiciones, de acuerdo con fuentes del Ministerio de Justicia, se aplicarán en función de una instrucción general que impartió el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, y serán homologadas en todos los módulos de máxima seguridad del país.

    Además de quienes quedaron asignados al régimen de máxima seguridad, otros 258 internos fueron ubicados en módulos de alta seguridad, conforme a los criterios técnicos y operacionales definidos por Gendarmería.

    En los módulos para reos de bajo y mediano compromiso delictual existen celdas individuales y colectivas, sala para clases y talleres, salas de visitas y talleres laborales. Además en sus instalaciones también hay una escuela centralizada con distintos niveles educacionales, un centro de tratamiento de adicciones, área de salud para medicina general, de especialidades, dental y hospitalizaciones.

    Según fuentes que saben del proceso de poblamiento del penal, no es posible completar las plazas existentes en un único operativo o en un sólo día. Esto, principalmente por razones de seguridad y de logística, y porque, además, se está a la espera de la entrega de obras menores en las próximas semanas.

    Más sobre:GendarmeríaMáxima seguridadCárcelLa Laguna

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Suspenden clases para este viernes en Iquique, Alto Hospicio y litoral de Huara: medida se suma al actual receso en la Región de Atacama

    Exministros de Boric y Piñera muestran sus aprensiones por restricciones constitucionales que socializa el gobierno

    Kast intenta desdramatizar descoordinaciones entre Alvarado y Quiroz y asegura que “lo importante son los resultados”

    La invitación de Parisi a Desbordes para militar en el PDG que el alcalde rechazó

    Dirigentes UDI transmiten malestar a Alessandri por declaraciones de Longueira y su veto contra Hoffmann

    La polémica visita de Putin a disputadas islas Kuriles y la triple amenaza que enfrenta Japón

    Lo más leído

    1.
    Operación “Imperio de Ámsterdam” deja 72 detenidos tras desbaratar red de tráfico de drogas a través de dispensarios medicinales

    Operación “Imperio de Ámsterdam” deja 72 detenidos tras desbaratar red de tráfico de drogas a través de dispensarios medicinales

    2.
    El misterio de los conejos de Las Condes: presentan querella ante desaparición de colonia en sitio eriazo de Padre Hurtado

    El misterio de los conejos de Las Condes: presentan querella ante desaparición de colonia en sitio eriazo de Padre Hurtado

    3.
    De una tensa campaña a trabajar juntos por la reconstrucción: el abuenamiento de Ivan Poduje y Macarena Ripamonti

    De una tensa campaña a trabajar juntos por la reconstrucción: el abuenamiento de Ivan Poduje y Macarena Ripamonti

    4.
    Funcionarios de Liceo Augusto D’Halmar afirman que “paro de lápices” de los estudiantes “se ha desarrollado de manera pacífica”

    Funcionarios de Liceo Augusto D’Halmar afirman que “paro de lápices” de los estudiantes “se ha desarrollado de manera pacífica”

    5.
    El alegato de Jorge Correa Sutil ante el TC contra la megarreforma: “El legislador no puede hacer lo que quiera”

    El alegato de Jorge Correa Sutil ante el TC contra la megarreforma: “El legislador no puede hacer lo que quiera”

    6.
    La Laguna: así es la cárcel de Talca que comenzó a recibir reos trasladados desde distintos penales del país

    La Laguna: así es la cárcel de Talca que comenzó a recibir reos trasladados desde distintos penales del país

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones
    gratis

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Servicios

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    El próximo eclipse se podrá ver en Chile: ¿Cuándo será el evento astronómico?

    El próximo eclipse se podrá ver en Chile: ¿Cuándo será el evento astronómico?

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones

    Suspenden clases para este viernes en Iquique, Alto Hospicio y litoral de Huara: medida se suma al actual receso en la Región de Atacama
    Chile

    Suspenden clases para este viernes en Iquique, Alto Hospicio y litoral de Huara: medida se suma al actual receso en la Región de Atacama

    Exministros de Boric y Piñera muestran sus aprensiones por restricciones constitucionales que socializa el gobierno

    Gendarmería endurece régimen de alta y máxima seguridad en operación para poblar cárcel La Laguna en Talca

    Personas en renegociación se disparan y empresas en quiebra suben 28% en primer semestre
    Negocios

    Personas en renegociación se disparan y empresas en quiebra suben 28% en primer semestre

    Cámara Chilena de la Construcción recorta sus perspectivas de inversión para 2026 tras bajo dinamismo del primer semestre

    Caso Australis: Joyvio consigue a última hora postergar audiencia de cierre de investigación en disputa contra Isidoro Quiroga

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico
    Tendencias

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    IKEA PS llega a Chile con clásicos y nuevas soluciones de diseño para el hogar

    A qué hora comienza la lluvia hoy en Santiago, según el pronóstico

    La Moneda cita a Duco en medio de malestar por su respuesta a la Contraloría ante denuncia de mal uso de auto fiscal
    El Deportivo

    La Moneda cita a Duco en medio de malestar por su respuesta a la Contraloría ante denuncia de mal uso de auto fiscal

    El Campanil ficha a Rogelio Funes Mori, quien le arrebató el título de goleador histórico del Monterrey a Humberto Suazo

    El Mundial de Vóleibol Femenino Sub 17 entra en la recta final y las Guerreras Rojas juegan en San Felipe

    Presentan refrigerador con IA, empotrable y con ventana hacia el interior: llega a Chile el Bespoke AI con AutoView
    Tecnología

    Presentan refrigerador con IA, empotrable y con ventana hacia el interior: llega a Chile el Bespoke AI con AutoView

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Así son los nuevos accesorios y consola inspirados en Marvel’s Wolverine

    “Inquisitivo” y “conmovedor”: así es el documental de Maite Alberdi sobre un insólito caso mexicano
    Cultura y entretención

    “Inquisitivo” y “conmovedor”: así es el documental de Maite Alberdi sobre un insólito caso mexicano

    Circe Maia y la belleza de lo cotidiano: tras los pasos de la ganadora del Premio Pablo Neruda 2026

    Anttonias presenta el primer adelanto de su nuevo disco

    La polémica visita de Putin a disputadas islas Kuriles y la triple amenaza que enfrenta Japón
    Mundo

    La polémica visita de Putin a disputadas islas Kuriles y la triple amenaza que enfrenta Japón

    Bolivia y Brasil lanzan plan de seguridad fronteriza ante enfrentamientos entre narcos

    El jefe del Pentágono asegura que De la Espriella autorizó “operaciones militares conjuntas” en Colombia

    Menopausia y trabajo: cuando las desigualdades acumuladas pasan la cuenta
    Paula

    Menopausia y trabajo: cuando las desigualdades acumuladas pasan la cuenta

    Datos Paula: las obras infantiles imperdibles del FAMFEST 2026

    Cazuela de cerdo