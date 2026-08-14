Gendarmería endurece régimen de alta y máxima seguridad en operación para poblar cárcel La Laguna en Talca

Gendarmería junto a la PDI y Carabineros, con el monitoreo de autoridades de gobierno -como el Presidente José Antonio Kast, el ministro de Seguridad Martín Arrau y el ministro de Justicia Fernando Rabat- logró cerrar con éxito la Operación Cancerbero, que en términos técnicos, significó el inicio de un poblamiento acelerado de la cárcel La Laguna.

Dicho recinto penitenciario fue inaugurado el año pasado por el expresidente Gabriel Boric. Su construcción partió en 2017 y está emplazado en el sector de Panguilemo, a casi 10 kilómetros al norte del centro de Talca.

El recinto tiene una superficie superior a los 63.570 metros cuadrados y 14 módulos de reclusión. Su operación parcial comenzó a operar desde el 10 de abril de 2025. En pleno régimen, la capacidad es de 2.320 reos, de los cuales hay 104 cupos para régimen de máxima seguridad. Antes del traslado de este jueves, en el penal habitaban 418 internos.

La cárcel -de carácter concesionada- tiene más de 1.500 cámaras de vigilancia de alto estándar, más de 30 detectores de metales, tres escáner corporales, tres equipos de detección de drogas y explosivos y sistema de gestión de telecomunicaciones para el bloqueo de celulares.

En un solo día, y en más de una cápsula de seguridad, se logró trasladar a 687 reos a este penal, dentro de los que había 295 de alta peligrosidad.

Todos ellos venían desde distintos penales. Por ejemplo, al menos 392 venían del antiguo recinto penitenciario de Talca. Otros 104 de alta seguridad estaban en la cárcel de Cauquenes. A ellos se sumaron reos de las cárceles de Alto Hospicio, Puente Alto, Colina 1 y 2, Santiago 1, Los Lagos y el REPAS.

“El año 2025 se inauguró el recinto penal, pero no se ocupó la capacidad del recinto completo. El traslado que se inició hoy día por la mañana va a culminar dentro de la próxima semana con la habilitación completa del recinto penal, con un sistema de segmentación, de segregación de la población penal muy claro. Las personas que estén en el régimen de máxima seguridad o de alta seguridad van a cumplir normas estrictas para que la seguridad de los internos, de los funcionarios y los vecinos esté garantizada”, dijo Kast.

Del total de reos trasladados hay 37 imputados que están ligados a bandas vinculadas al crimen organizado, entre los que hay nueve jefes de estos grupos delictuales. Todos ellos serán destinados al régimen de máxima seguridad.

De este grupo, cerca de 15 son venezolanos, casi 10 son de nacionalidad colombiana, hay otros siete chinos, menos de cinco peruanos, tres bolivianos, un albano y solo un chileno.

Los nueve líderes del crimen organizado William Gianmarco Rosado, peruano, imputado por delitos vinculados al crimen organizado como miembro de Los Pulpos. Jesús Rojas Morales, venezolano, imputado en la operación Metástasis. Tiene nexos con la facción Loyalty del Tren de Aragua. Luis Eduardo Cuadros González, colombiano, imputado por su participación en la banda Los Espartanos. Carlos Eduardo Castillo Aranguren, imputado venezolano, miembro de la facción Los Cartier del Tren de Aragua. Jean Carlos García, imputado venezolano, miembro de la facción Los Cartier del Tren de Aragua. Jhon Jairo Hernández Mendoza, imputado venezolano, miembro de la facción Los Mapaches del Tren de Aragua. Viktor Gjini, imputado albano detenido en Rotterdam por vinculación en mafia albanesa. José Kattah Solano, imputado colombiano vinculado a los autores detrás del sicariato del Rey de Meiggs. Juan Pacheco Alarcón, imputado chileno colaborador del fallecido narcotraficante Vladimir Soto, líder de los Cogote de Toro.

Los 37 que pasarán directo a celdas bajo el régimen de máxima seguridad tendrán condiciones especialmente duras para cumplir con su privación de libertad.

Todos estarán en celdas individuales, tendrán patio diferenciado, las horas de patio son restringidas con solo dos horas y 15 minutos, los locutorios para recibir visitas son individuales y sin contacto físico, no hay venusterio, el número de visitas es restringido, las comunicaciones en locutorio son monitoreadas excepto las del defensor, todos deberán usar el uniforme que estrenó el gobierno de Boric que es naranjo con azul, no podrán manejar dinero en efectivo, las encomiendas estarán limitadas y los desplazamientos internos serán con grilletes y custodia.

Estas condiciones, de acuerdo con fuentes del Ministerio de Justicia, se aplicarán en función de una instrucción general que impartió el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, y serán homologadas en todos los módulos de máxima seguridad del país.

Además de quienes quedaron asignados al régimen de máxima seguridad, otros 258 internos fueron ubicados en módulos de alta seguridad, conforme a los criterios técnicos y operacionales definidos por Gendarmería.

En los módulos para reos de bajo y mediano compromiso delictual existen celdas individuales y colectivas, sala para clases y talleres, salas de visitas y talleres laborales. Además en sus instalaciones también hay una escuela centralizada con distintos niveles educacionales, un centro de tratamiento de adicciones, área de salud para medicina general, de especialidades, dental y hospitalizaciones.

Según fuentes que saben del proceso de poblamiento del penal, no es posible completar las plazas existentes en un único operativo o en un sólo día. Esto, principalmente por razones de seguridad y de logística, y porque, además, se está a la espera de la entrega de obras menores en las próximas semanas.