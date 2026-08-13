SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Competencia para Starlink: Subtel confirma llegada de internet satelital Amazon Leo para el 2027

    Si bien desde Amazon habían estimado su lanzamiento para mediados del 2026, la subsecretaria Romina Garrido afirmó que este comenzará a funcionar en Chile a principios del próximo año.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega

    El internet satelital de Amazon seguirá haciéndose esperar. En abril de este año el presidente y CEO de la compañía, Andy Jassy, en su carta a los accionistas afirmó que el lanzamiento oficial estaba calendarizado para mediados del 2026. Sin embargo, la subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, confirmó que la llegada a Chile no será este año.

    La jefa de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), en el medio regional Mi Radio, se refirió al internet satelital como una de las tecnologías más resilientes en casos como el sistema frontal que afecta al norte del país.

    “La telefonía satelital y la comunicación satelital hoy en día se muestra como una de las más resilientes en estos casos y que complementa, por cierto, los servicios fijos, los servicios móviles”, evaluó Garrido.

    “Por ahora los proveedores no son muchos, pero el próximo año el mercado se va a tener precios más competitivos”, adelantó la subsecretaria. Según fuentes cercanas al proceso, los ⁠servicios de Amazon LEO comenzarían a operar hacia finales de 2026 o inicios 2027.

    “Hoy en día tenemos Starlink, tenemos Hughes, que es otro operador satelital menos conocido, y el próximo año se instala en Chile Amazon Leo con satélites de baja órbita y también con servicios como Starlink. Esto va a hacer que existiendo más oferta, los precios sean más competitivos, porque hoy en día los planes que ofrece la conectividad satelital son mucho más caros que los de la conectividad móvil” afirmó Garrido.

    Es que Amazon ha hecho énfasis en que LEO será más barato que su competencia. En Chile, y prácticamente en todo el mundo, la competencia directa será con el internet satelital de Elon Musk, Starlink.

    “En primer lugar, el rendimiento será superior (entre seis y ocho veces mejor de subida, y dos veces mejor de bajada) al que tienen los clientes en la actualidad. En segundo lugar, este rendimiento tendrá un coste inferior al de las alternativas. Y en tercer lugar, Leo se integrará a la perfección con AWS para permitir a las empresas y a los gobiernos transferir datos de un lado a otro para su almacenamiento, análisis e inteligencia artificial”, diferenció Jassy anteriormente.

    Según pudo constatar Pulso, ejecutivos de Amazon se reunieron en julio con la subsecretaria Garrido, y ya hay estaciones que están aprobadas para su despliegue y su entrada en operación. Amazon LEO en Chile será comercializado por Directv. Pese a que prácticamente el 80% del mercado en este país esté dominado por Starlink, el country manager de Directv Chile, Manuk Masseredjian, ve aun un mercado sin atender.

    “El internet satelital va a tener dos nichos. El primero van a ser los hogares que no tienen acceso al internet de alta velocidad y bajo precio como la fibra. Ese mercado, nosotros vemos que no está atendido al 100%. Sí vemos que los competidores ya entraron a ese mercado y están creciendo de forma importante, pero, desde nuestros estudios y proyecciones, vemos que hay espacio para crecer ahí. Hay un límite, sí. (Pero) los hogares se van expandiendo en esas zonas rurales y eso te va abriendo mercado”, dijo anteriormente el ejecutivo de Directv a Pulso.

    Más sobre:TelecomunicacionesAmazonInternet satelitalAmazon LEOStarlink

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Avión de la FACH parte con casi 10 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia tras devastador terremoto

    El alegato de Jorge Correa Sutil ante el TC contra la megarreforma: “El legislador no puede hacer lo que quiera”

    Cencosud Shopping presenta proyecto de un nuevo centro comercial en la comuna de Puente Alto

    Circe Maia y la belleza de lo cotidiano: tras los pasos de la ganadora del Premio Pablo Neruda 2026

    Habilitan pista izquierda de avenida España de Viña del Mar para transporte público y de carga

    Los duros reparos de libertarios a la reforma constitucional de seguridad y las condiciones al gobierno

    Lo más leído

    1.
    Ganancias del brazo minero del grupo Luksic se disparan a junio y paga al Estado más de US$ 920 millones en impuestos

    Ganancias del brazo minero del grupo Luksic se disparan a junio y paga al Estado más de US$ 920 millones en impuestos

    2.
    Crisis laboral: más del 75% de los trabajadores está dispuesto a tomar un empleo temporal para complementar ingresos

    Crisis laboral: más del 75% de los trabajadores está dispuesto a tomar un empleo temporal para complementar ingresos

    3.
    Petróleo cae pese a tensión en Ormuz por señales de menor demanda global

    Petróleo cae pese a tensión en Ormuz por señales de menor demanda global

    4.
    Quiebra empresa de calzado “con altura” Max Denegri: Culpa al estallido social, la pandemia y devela disputa entre socios

    Quiebra empresa de calzado “con altura” Max Denegri: Culpa al estallido social, la pandemia y devela disputa entre socios

    5.
    La dotación de Falabella y Cencosud se reduce en 5 mil trabajadores este año en los países donde operan

    La dotación de Falabella y Cencosud se reduce en 5 mil trabajadores este año en los países donde operan

    6.
    Accionistas de Falabella venden títulos de la compañía por US$440 millones en 2026

    Accionistas de Falabella venden títulos de la compañía por US$440 millones en 2026

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Llueve en todo Chile: revisa cuándo comienzan las precipitaciones en cada región

    Llueve en todo Chile: revisa cuándo comienzan las precipitaciones en cada región

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Estos son los factores de riesgo que puedes controlar para prevenir la demencia, según un estudio

    Estos son los factores de riesgo que puedes controlar para prevenir la demencia, según un estudio

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio

    Servicios

    BancoEstado amplía el acceso de la CuentaRUT: ¿Quiénes podrán acceder?

    BancoEstado amplía el acceso de la CuentaRUT: ¿Quiénes podrán acceder?

    Rating del miércoles 12 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 12 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Últimos días para apelar a los resultados del FUAS de becas estudiantiles y gratuidad

    Últimos días para apelar a los resultados del FUAS de becas estudiantiles y gratuidad

    Avión de la FACH parte con casi 10 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia tras devastador terremoto
    Chile

    Avión de la FACH parte con casi 10 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia tras devastador terremoto

    El alegato de Jorge Correa Sutil ante el TC contra la megarreforma: “El legislador no puede hacer lo que quiera”

    Habilitan pista izquierda de avenida España de Viña del Mar para transporte público y de carga

    Cencosud Shopping presenta proyecto de un nuevo centro comercial en la comuna de Puente Alto
    Negocios

    Cencosud Shopping presenta proyecto de un nuevo centro comercial en la comuna de Puente Alto

    Megarreforma, impuestos y certezas: gigantes de la minería ponen el foco en las inversiones para responder a la demanda de cobre

    Las actas de Toesca por el caso Sartor: fichaje de abogados, gestiones en Miami y la negativa de las auditoras

    A qué hora comienza la lluvia hoy en Santiago, según el pronóstico
    Tendencias

    A qué hora comienza la lluvia hoy en Santiago, según el pronóstico

    Comienza la inestabilidad en Santiago: revisa los sectores de la RM que tendrán lluvia desde hoy hasta el fin de semana

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    Solo faltan los exámenes médicos: la UC anuncia acuerdo con Agustín García Basso
    El Deportivo

    Solo faltan los exámenes médicos: la UC anuncia acuerdo con Agustín García Basso

    Para la FIFA, Vozinha es una pieza de museo: el homenaje de Zúrich al nuevo arquero de Colo Colo

    La reacción de Martín Palermo ante el penal atajado por Mono Sánchez por Coquimbo ante Platense

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero
    Tecnología

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Así son los nuevos accesorios y consola inspirados en Marvel’s Wolverine

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio

    Circe Maia y la belleza de lo cotidiano: tras los pasos de la ganadora del Premio Pablo Neruda 2026
    Cultura y entretención

    Circe Maia y la belleza de lo cotidiano: tras los pasos de la ganadora del Premio Pablo Neruda 2026

    Anttonias presenta el primer adelanto de su nuevo disco

    Hannah Einbinder y su elogiada cinta: “Es un espacio para reivindicar la marginación de las personas queer”

    Embajador de EE.UU. en Israel califica de “terrorismo” el acoso de colonos a palestinos en Cisjordania
    Mundo

    Embajador de EE.UU. en Israel califica de “terrorismo” el acoso de colonos a palestinos en Cisjordania

    Sheinbaum aclara que Colombia denegó el despliegue de rescatistas mexicanos para ayudar tras el terremoto

    EE.UU. presiona a aliados de la región por salida de la CPI y no descarta intervención militar en Cuba

    Datos Paula: las obras infantiles imperdibles del FAMFEST 2026
    Paula

    Datos Paula: las obras infantiles imperdibles del FAMFEST 2026

    Cazuela de cerdo

    Hablemos de amor: mi primer amor