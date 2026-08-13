Competencia para Starlink: Subtel confirma llegada de internet satelital Amazon Leo para el 2027

El internet satelital de Amazon seguirá haciéndose esperar. En abril de este año el presidente y CEO de la compañía, Andy Jassy, en su carta a los accionistas afirmó que el lanzamiento oficial estaba calendarizado para mediados del 2026. Sin embargo, la subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, confirmó que la llegada a Chile no será este año.

La jefa de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), en el medio regional Mi Radio, se refirió al internet satelital como una de las tecnologías más resilientes en casos como el sistema frontal que afecta al norte del país.

“La telefonía satelital y la comunicación satelital hoy en día se muestra como una de las más resilientes en estos casos y que complementa, por cierto, los servicios fijos, los servicios móviles”, evaluó Garrido.

“Por ahora los proveedores no son muchos, pero el próximo año el mercado se va a tener precios más competitivos”, adelantó la subsecretaria. Según fuentes cercanas al proceso, los ⁠servicios de Amazon LEO comenzarían a operar hacia finales de 2026 o inicios 2027.

“Hoy en día tenemos Starlink, tenemos Hughes, que es otro operador satelital menos conocido, y el próximo año se instala en Chile Amazon Leo con satélites de baja órbita y también con servicios como Starlink. Esto va a hacer que existiendo más oferta, los precios sean más competitivos, porque hoy en día los planes que ofrece la conectividad satelital son mucho más caros que los de la conectividad móvil” afirmó Garrido.

Es que Amazon ha hecho énfasis en que LEO será más barato que su competencia. En Chile, y prácticamente en todo el mundo, la competencia directa será con el internet satelital de Elon Musk, Starlink.

“En primer lugar, el rendimiento será superior (entre seis y ocho veces mejor de subida, y dos veces mejor de bajada) al que tienen los clientes en la actualidad. En segundo lugar, este rendimiento tendrá un coste inferior al de las alternativas. Y en tercer lugar, Leo se integrará a la perfección con AWS para permitir a las empresas y a los gobiernos transferir datos de un lado a otro para su almacenamiento, análisis e inteligencia artificial”, diferenció Jassy anteriormente.

Según pudo constatar Pulso, ejecutivos de Amazon se reunieron en julio con la subsecretaria Garrido, y ya hay estaciones que están aprobadas para su despliegue y su entrada en operación. Amazon LEO en Chile será comercializado por Directv. Pese a que prácticamente el 80% del mercado en este país esté dominado por Starlink, el country manager de Directv Chile, Manuk Masseredjian, ve aun un mercado sin atender.

“El internet satelital va a tener dos nichos. El primero van a ser los hogares que no tienen acceso al internet de alta velocidad y bajo precio como la fibra. Ese mercado, nosotros vemos que no está atendido al 100%. Sí vemos que los competidores ya entraron a ese mercado y están creciendo de forma importante, pero, desde nuestros estudios y proyecciones, vemos que hay espacio para crecer ahí. Hay un límite, sí. (Pero) los hogares se van expandiendo en esas zonas rurales y eso te va abriendo mercado”, dijo anteriormente el ejecutivo de Directv a Pulso.