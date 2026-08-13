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    La reacción de Martín Palermo ante el penal atajado por Mono Sánchez por Coquimbo ante Platense

    El técnico del cuadro transandino lamenta el empate en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    La reacción de Martín Palermo ante el penal atajado por Mono Sánchez por Coquimbo ante Platense. FOTOBAIRES/PHOTOSPORT

    Diego Sánchez fue el héroe de Coquimbo Unido ante Platense. El guardameta le atajó un penal a Guido Mainero a los 83 minutos y evitó que el cuadro transandino pusiera el 2-0 parcial. En el tiempo añadido, el elenco aurinegro logró empatar el encuentro y se llevó la igualdad 1-1 a la revancha.

    Tras el encuentro se viralizó la reacción de Martín Palermo ante la pena máxima errada. El técnico posteriormente lamentó el cierre del encuentro. “Son partidos de copa... hay que saber que son 180 minutos. No pudimos sacar la ventaja que queríamos, pero hay que ir a Chile a ver de que manera buscamos la clasificación”, dijo.

    Palermo y Sánchez se conocen. Ambos coincideron en Unión Española en 2017. Tras su salida del cuadro hispano, el Titán no ha escatimado en elogios al Mono.

    “Tuve la posibilidad de ver el partido, triunfo de Unión ante Católica, y Diego tuvo un día destacado, tapó tres o cuatro pelotas importantes y creo que es de Selección”, dijo en 2020.

    Sin embargo, el estratega también ha criticado el estado físico de Sánchez. “Si se lo hubiera propuesto, habría estado al nivel competitivo de (Claudio) Bravo, seguramente. Pero se deja estar y tiene una facilidad enorme para subir de peso”, señaló.

    “Si él se lo propone, es como nadie y en una semana se pone en forma de nuevo, pero todo pasa exclusivamente por él. Pasa por él demostrar que es un gran arquero, que está para equipos grandes y a nivel de Selección”, sentenció Palermo en aquella oportunidad. En la Copa Libertadores se reencontraron.

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