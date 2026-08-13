Los duros reparos de libertarios a la reforma constitucional de seguridad y las condiciones al gobierno

Al Partido Nacional Libertario (PNL) no le convence, hasta ahora, el proyecto de reforma constitucional de seguridad incluido en la Agenda Contra el Crimen Organizado y Terrorismo (ACOT) impulsada por el gobierno.

Así lo dio a conocer este jueves parte de su dirigencia y legisladores en un punto de prensa en la sede de la colectividad, en que abordaron los principales reparos a la iniciativa que, entre otras mociones, pretende crear un nuevo estado de excepción en barrios.

El secretario general del PNL, Juan Antonio Urzúa, dijo que la tienda -que no es parte de las fuerzas de gobierno- no ha obtenido información oficial en la materia y que por esa razón reciben dichos anuncios con “cautela”.

“Cuando hablamos de seguridad, cuando hablamos de defender a nuestros ciudadanos, de lo que está ocurriendo con el narcotráfico o con los nuevos fenómenos que están afectando a nuestra soberanía, queremos avanzar, pero tenemos que avanzar con cautela, tenemos que avanzar con responsabilidad”, dijo.

A su juicio “esta cuestión no se trata de andar como caballo desbocado en esta materia. Lo que se exige, lo que exige la ciudadanía de nosotros es seriedad y responsabilidad para poder avanzar”.

En un tono incluso más duro se manifestó el diputado Pier Karlezi, quien señaló que la reforma adolece de “fallas graves”.

“Nos hemos enterado de este proyecto de reforma constitucional. Encontramos que tiene fallas graves en conceptos, confunde conceptos, no entrega responsabilidades, responsabilidades en el mando que también están diluidas”, remarcó.

Y luego agregó: “Venimos saliendo de dos procesos constitucionales. ¿No les queda claro que esto tiene que ser un poquito más serio? Nosotros ponemos a disposición todos nuestros equipos de trabajo para sentarnos y conversar, y poder opinar y ayudar en esto".

El parlamentario, además, deslizó las condiciones del partido para aprobar los cambios constitucionales en la tramitación legislativa.

“Si quieren que nosotros aprobemos esto, tienen que hacer el trabajo de convencer. Todos los errores no son errores, porque nosotros lo que hemos leído hasta hoy día es que aquí hay errores graves”, recalcó.

Con todo, apuntó que “no se trata de apoyar o no apoyar las medidas de seguridad. Se trata de hacer las cosas bien. Porque cuando seguimos haciendo cosas a través de solo mensajes vacíos, este proyecto se firmó el día lunes y yo estuve el día lunes en la firma de este proyecto, este proyecto recibió un mensaje vacío”.

Pero no solo eso. Karlezi también apuntó a otras definiciones políticas en la misma línea de la seguridad, entre ellas, aquellas que van en resguardo de los uniformados al momentos de cumplir sus labores

“Hoy día estamos hablando de enviar nuevamente a nuestras Fuerzas de Orden y Seguridad y militares a enfrentar problemas de seguridad. Con táctica grave y violenta. Si los vamos a enviar a enfrentar esto, tenemos que estar convencidos que va a ser resguardada como se debe”, planteó.

En ese sentido, dijo que la ley Nain-Retamal 2.0 “va en esa dirección, pero no es ni siquiera cercana a suficiente. Hoy día tenemos que hablar cómo vamos a empezar a tratar el tema de los apremios ilegítimos. Tenemos que ver cómo vamos a respaldar jurídicamente, económicamente, las defensas legales de las personas que nos están defendiendo”.