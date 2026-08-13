SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Kast responde a críticas por traslado de reos a cárcel en Talca y apunta a exautoridades: “Aquí hechos más que palabras”

    Varias figuras políticas, entre ellas exministros del gobierno de Gabriel Boric, han reaccionado al operativo que contempla el traslado de internos desde Santiago al complejo penitenciario La Laguna, en Talca. Frente a esto, Kast decidió no guardar silencio y contestar a los cuestionamientos.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Foto: Presidencia

    Luego de visitar la cárcel La Laguna en Talca, a propósito del traslado de reos desde Santiago a dicho recinto penal, el Presidente José Antonio Kast se reunió con vecinos del sector para abordar sus inquietudes y las implicancias de la llegada de los internos.

    Tras la cita, fue abordado por la prensa y dedicó unos minutos para responder a las reacciones que han surgido sobre el operativo. En particular, se refirió a los comentarios de las autoridades que estaban durante 2025, es decir, del gobierno anterior. Y es que figuras como los exministros de Seguridad y Justicia, Luis Cordero; y del Interior, Carolina Tohá, han salido a cuestionar la operación.

    “Esto demuestra que el Estado está recuperando la presencia en todos los lugares. Quiero darles las gracias en primer lugar a los vecinos que durante años han visto cómo se va desarrollando una infraestructura penitenciaria y desde años se le vienen prometiendo soluciones que no se fueron cumpliendo”, respondió el Presidente.

    “Yo les he señalado a los vecinos que tenemos que mirar hacia adelante, que estaré aquí presente el próximo año de nuevo en agosto, para que vayamos viendo los avances de las distintas situaciones que ellos han planteado”, aseguró.

    Dicho eso, apuntó contra las autoridades del mandato anterior. “Estuve aquí en enero del año 2025 y no vi la atención suficiente de las distintas autoridades, incluyendo autoridades que hoy día pueden hacer comentarios que son legítimos de cómo se realizan los traslados, de cómo se implementa o se habilita un recinto penitenciario. Pero aquí hechos más que palabras”.

    “El año 2025 se inauguró el recinto penal, pero no se ocupó la capacidad del recinto completo. El traslado que se inició hoy día por la mañana va a culminar dentro de la próxima semana con la habilitación completa del recinto penal, con un sistema de segmentación, de segregación de la población penal muy claro. Y las personas que estén en el régimen de máxima seguridad o de alta seguridad van a cumplir normas estrictas para que la seguridad de los internos, de los funcionarios y los vecinos esté garantizada”, continuó.

    A eso sumó: “A todos aquellos que quieran realizar comentarios, opiniones, todos bienvenidos, pero ayudemos a cambiar la mano en Chile. No voy a entrar en un debate con un exministro o con un parlamentario”.

    “Yo lo único que pido y es lo que le pedí a los parlamentarios que nos acompañaron en el recorrido para ver las instalaciones, es que pensemos en el futuro, en cómo mejoramos las condiciones para generar rehabilitación, cómo garantizamos la seguridad de nuestros funcionarios de gendarmería y cómo le respondemos a los vecinos de los entornos de los recintos penitenciarios”, dijo el Mandatario.

    Más sobre:José Antonio KastCárcelTalcaLa LagunaSeguridad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Avión de la FACH parte con casi 10 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia tras devastador terremoto

    El alegato de Jorge Correa Sutil ante el TC contra la megarreforma: “El legislador no puede hacer lo que quiera”

    Cencosud Shopping presenta proyecto de un nuevo centro comercial en la comuna de Puente Alto

    Circe Maia y la belleza de lo cotidiano: tras los pasos de la ganadora del Premio Pablo Neruda 2026

    Habilitan pista izquierda de avenida España de Viña del Mar para transporte público y de carga

    Los duros reparos de libertarios a la reforma constitucional de seguridad y las condiciones al gobierno

    Lo más leído

    1.
    Kast por traslado de reos a cárcel en Talca: “Hoy es un día histórico, comienza un cambio de mano importante”

    Kast por traslado de reos a cárcel en Talca: “Hoy es un día histórico, comienza un cambio de mano importante”

    2.
    Expresidente Boric: “Se habla tanto de la educación pública en el debate sin haber pisado una escuela”

    Expresidente Boric: “Se habla tanto de la educación pública en el debate sin haber pisado una escuela”

    3.
    Exministro Cordero ante críticas del FA por representar a la industria salmonera en el TC: “He vuelto a mi vida profesional y académica”

    Exministro Cordero ante críticas del FA por representar a la industria salmonera en el TC: “He vuelto a mi vida profesional y académica”

    4.
    Bancada UDI tras venta de casa de Allende: “Deja en evidencia que siempre hubo un interés económico y que el museo era una excusa”

    Bancada UDI tras venta de casa de Allende: “Deja en evidencia que siempre hubo un interés económico y que el museo era una excusa”

    5.
    Leiva fustiga al gobierno por transmisión de traslado de reos y lo compara a estilo Bukele: “Puede comprometer la seguridad”

    Leiva fustiga al gobierno por transmisión de traslado de reos y lo compara a estilo Bukele: “Puede comprometer la seguridad”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Llueve en todo Chile: revisa cuándo comienzan las precipitaciones en cada región

    Llueve en todo Chile: revisa cuándo comienzan las precipitaciones en cada región

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Estos son los factores de riesgo que puedes controlar para prevenir la demencia, según un estudio

    Estos son los factores de riesgo que puedes controlar para prevenir la demencia, según un estudio

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio

    Servicios

    BancoEstado amplía el acceso de la CuentaRUT: ¿Quiénes podrán acceder?

    BancoEstado amplía el acceso de la CuentaRUT: ¿Quiénes podrán acceder?

    Rating del miércoles 12 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 12 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Últimos días para apelar a los resultados del FUAS de becas estudiantiles y gratuidad

    Últimos días para apelar a los resultados del FUAS de becas estudiantiles y gratuidad

    Avión de la FACH parte con casi 10 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia tras devastador terremoto
    Chile

    Avión de la FACH parte con casi 10 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia tras devastador terremoto

    El alegato de Jorge Correa Sutil ante el TC contra la megarreforma: “El legislador no puede hacer lo que quiera”

    Habilitan pista izquierda de avenida España de Viña del Mar para transporte público y de carga

    Cencosud Shopping presenta proyecto de un nuevo centro comercial en la comuna de Puente Alto
    Negocios

    Cencosud Shopping presenta proyecto de un nuevo centro comercial en la comuna de Puente Alto

    Megarreforma, impuestos y certezas: gigantes de la minería ponen el foco en las inversiones para responder a la demanda de cobre

    Las actas de Toesca por el caso Sartor: fichaje de abogados, gestiones en Miami y la negativa de las auditoras

    A qué hora comienza la lluvia hoy en Santiago, según el pronóstico
    Tendencias

    A qué hora comienza la lluvia hoy en Santiago, según el pronóstico

    Comienza la inestabilidad en Santiago: revisa los sectores de la RM que tendrán lluvia desde hoy hasta el fin de semana

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    Solo faltan los exámenes médicos: la UC anuncia acuerdo con Agustín García Basso
    El Deportivo

    Solo faltan los exámenes médicos: la UC anuncia acuerdo con Agustín García Basso

    Para la FIFA, Vozinha es una pieza de museo: el homenaje de Zúrich al nuevo arquero de Colo Colo

    La reacción de Martín Palermo ante el penal atajado por Mono Sánchez por Coquimbo ante Platense

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero
    Tecnología

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Así son los nuevos accesorios y consola inspirados en Marvel’s Wolverine

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio

    Circe Maia y la belleza de lo cotidiano: tras los pasos de la ganadora del Premio Pablo Neruda 2026
    Cultura y entretención

    Circe Maia y la belleza de lo cotidiano: tras los pasos de la ganadora del Premio Pablo Neruda 2026

    Anttonias presenta el primer adelanto de su nuevo disco

    Hannah Einbinder y su elogiada cinta: “Es un espacio para reivindicar la marginación de las personas queer”

    Embajador de EE.UU. en Israel califica de “terrorismo” el acoso de colonos a palestinos en Cisjordania
    Mundo

    Embajador de EE.UU. en Israel califica de “terrorismo” el acoso de colonos a palestinos en Cisjordania

    Sheinbaum aclara que Colombia denegó el despliegue de rescatistas mexicanos para ayudar tras el terremoto

    EE.UU. presiona a aliados de la región por salida de la CPI y no descarta intervención militar en Cuba

    Datos Paula: las obras infantiles imperdibles del FAMFEST 2026
    Paula

    Datos Paula: las obras infantiles imperdibles del FAMFEST 2026

    Cazuela de cerdo

    Hablemos de amor: mi primer amor