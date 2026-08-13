Kast responde a críticas por traslado de reos a cárcel en Talca y apunta a exautoridades: “Aquí hechos más que palabras”

Luego de visitar la cárcel La Laguna en Talca, a propósito del traslado de reos desde Santiago a dicho recinto penal, el Presidente José Antonio Kast se reunió con vecinos del sector para abordar sus inquietudes y las implicancias de la llegada de los internos.

Tras la cita, fue abordado por la prensa y dedicó unos minutos para responder a las reacciones que han surgido sobre el operativo. En particular, se refirió a los comentarios de las autoridades que estaban durante 2025, es decir, del gobierno anterior. Y es que figuras como los exministros de Seguridad y Justicia, Luis Cordero; y del Interior, Carolina Tohá, han salido a cuestionar la operación.

“Esto demuestra que el Estado está recuperando la presencia en todos los lugares. Quiero darles las gracias en primer lugar a los vecinos que durante años han visto cómo se va desarrollando una infraestructura penitenciaria y desde años se le vienen prometiendo soluciones que no se fueron cumpliendo”, respondió el Presidente.

“Yo les he señalado a los vecinos que tenemos que mirar hacia adelante, que estaré aquí presente el próximo año de nuevo en agosto, para que vayamos viendo los avances de las distintas situaciones que ellos han planteado”, aseguró.

Dicho eso, apuntó contra las autoridades del mandato anterior. “Estuve aquí en enero del año 2025 y no vi la atención suficiente de las distintas autoridades, incluyendo autoridades que hoy día pueden hacer comentarios que son legítimos de cómo se realizan los traslados, de cómo se implementa o se habilita un recinto penitenciario. Pero aquí hechos más que palabras” .

“El año 2025 se inauguró el recinto penal, pero no se ocupó la capacidad del recinto completo. El traslado que se inició hoy día por la mañana va a culminar dentro de la próxima semana con la habilitación completa del recinto penal, con un sistema de segmentación, de segregación de la población penal muy claro. Y las personas que estén en el régimen de máxima seguridad o de alta seguridad van a cumplir normas estrictas para que la seguridad de los internos, de los funcionarios y los vecinos esté garantizada”, continuó.

A eso sumó: “A todos aquellos que quieran realizar comentarios, opiniones, todos bienvenidos, pero ayudemos a cambiar la mano en Chile. No voy a entrar en un debate con un exministro o con un parlamentario”.

“Yo lo único que pido y es lo que le pedí a los parlamentarios que nos acompañaron en el recorrido para ver las instalaciones, es que pensemos en el futuro, en cómo mejoramos las condiciones para generar rehabilitación, cómo garantizamos la seguridad de nuestros funcionarios de gendarmería y cómo le respondemos a los vecinos de los entornos de los recintos penitenciarios”, dijo el Mandatario.