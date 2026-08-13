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    Trama bielorrusa: Defensa de Mario Vargas apunta a falta de antecedentes y pide reemplazar prisión preventiva por arresto domiciliario

    Durante la jornada de este jueves se llevó a cabo la audiencia de revisión de cautelares de Mario Vargas, Eduardo Lagos y Gonzalo Migueles.

    Por 
    Claudio Portilla
     
    María Catalina Batarce
    Imagen Archivo. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Durante la mañana de este jueves en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, se llevó a cabo la revisión de medidas cautelares de Mario Vargas, Eduardo Lagos Herrera y Gonzalo Migueles en el marco de la investigación conocida como trama bielorrusa.

    En la ocasión, Migueles, expareja de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, desistió de la revisión de cautelares. En la audiencia se esperaba que Lagos declarara sin embargo, este desistió de hacerlo.

    Cabe recordar que los tres imputados se encuentran en prisión preventiva desde noviembre pasado, cuando fueron formalizados por los delitos de de soborno y lavado de activos, en el caso de Vargas y Lagos Herrera, y cohecho reiterado y lavado de activos en el de Migueles.

    La defensa de Lagos en la ocasión, solicitó el cambio de medidas cautelares a arresto domiciliario parcial, apuntando que la prisión preventiva es desproporcional, y citando los cambios que tuvieron en su cautelares Ángela Vivanco y recientemente Joaquín Lavín León.

    En tanto, desde la defensa de Vargas solicitaron arresto domiciliario total para el imputado, alegando que “no hay antecedentes que hablen sobre la participación totalitaria, más allá de la amistad que haya tenido con otros coimputados”.

    Su abogado defensor, Sergio Contreras, además destacó la conducta de Vargas apuntando que “vamos voluntariamente a Carabineros, nos entregamos y entregamos voluntariamente los celulares, entregamos voluntariamente las claves de acceso a los correos electrónicos”.

    En su argumentación, el abogado además sostuvo que Vargas desconocía las operaciones realizadas por Lagos apuntando que esto fue motivo de una discusión entre ambos. “Fue una discusión durísima entre Mario Vargas y Eduardo Lagos, en la que Mario Vargas quería saber si lo que aparecía en el reportaje era cierto o no”, detalló.

    Según agregó Contreras, “nunca la plata ha salido de una cuenta corriente de Mario Vargas”, enfatizando que “el señor Migueles dice que Mario Vargas no sabía de esto, la cuenta con 45 millones no tenía idea”.

    “Tenemos entonces un motivo para decir bueno, Mario Vargas cuando supo de esto tuvo este accionar que es la pelea que describe la secretaria, los abogados y el mismo señor Migueles”, mencionó.

    Por su parte, desde el Ministerio Público se opusieron al cambio de medidas cautelares tanto de Vargas como de Lagos, apuntando que los antecedentes no han variado, y que por el contrario, los nuevos antecedentes apuntan a robustecer los cargos que enfrentan.

    Se espera que la audiencia continúe este viernes, con la réplica de la defensa y la resolución del juez Freddy Cubillos.

    De acuerdo a la investigación, los dos abogados, en representación del consorcio chileno-bielorruso, Belaz Movitec, habrían supuestamente pagado millonarios sobornos a la exministra Ángela Vivanco y a su pareja, Gonzalo Migueles, para que la Suprema fallara a su favor.

    Más sobre:Trama bielorrusaMario VargasEduardo LagosGonzalo Migueles

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