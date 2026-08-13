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    Kast por traslado de reos a cárcel en Talca: “Hoy es un día histórico, comienza un cambio de mano importante”

    El Presidente detalló que el operativo contempla el traslado de cerca de 400 internos, que han sido “registrados y segmentados de acuerdo a las normativas de Gendarmería”.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    A primera hora de este jueves Gendarmería junto a Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) pusieron en marcha un masivo traslado de reos desde Santiago hasta la nueva cárcel La Laguna en Talca.

    El operativo llamado “Operación Cancerbero” que es impulsada por el gobierno, contemplará el traslado de al menos 400 internos.

    El desplazamiento de los reos -grabado y transmitido por YouTube- fue supervisado por el Presidente José Antonio Kast y los ministros de Seguridad, Martín Arrau; de Interior, Claudio Alvarado; y de Justicia, Fernando Rabat.

    Foto: Presidencia

    Luego, desde la cárcel, el mismo Mandatario entregó una declaración ante los presentes. “Este es un día histórico donde podemos ver un nuevo esquema de cómo enfrentar el tema carcelario”, partió señalando.

    “Es importante recuperar espacios públicos en la zona urbana, y que aquí en esta zona no se produzca ningún poblamiento urbano irregular. Eso es muy importante, así como tenemos que mantener la seguridad dentro del recinto penal, el entorno es fundamental para que no se instalen aquí esos fenómenos que no queremos”, continuó.

    En esa línea, sostuvo: “Tenemos que lograr un cambio radical en temas de cómo pensamos la política penitenciaria en Chile. El nivel de hacinamiento hoy día sobrepasa todos los límites, y eso requiere una manera efectiva rápida de poder enfrentarlo, pero también tenemos que solicitarle a los parlamentarios que revisemos cómo vamos a implementar la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo, que parte con la detención, la persecución penal, las sentencias, pero tiene un pie muy importante en los recintos penales”.

    Luego agregó: “Agradezco las iniciativas parlamentarias en temas de medidas de seguridad para los recintos penitenciarios, porque de largo a data los parlamentarios también vienen señalando que los reos de alta peligrosidad tienen que tener uniforme, que no corresponde que reciban encomiendas, que las visitas tienen que ser a través de locutorios, y eso es algo que hemos ido recogiendo de planteamientos de los distintos parlamentarios y de la experiencia que nos ha transmitido Gendarmería y las fuerzas policiales”.

    “Este es un trabajo conjunto que realizamos porque es parte de la agenda más importante que tienen los chilenos, que es la seguridad, y no vamos a alcanzar la seguridad plena si es que no logramos recuperar el poder del Estado dentro de las cárceles”, subrayó.

    Dicho eso, reforzó: “Hoy día es un día histórico, porque a partir de hoy comienza un cambio de mano importante de acuerdo a las mismas facultades que tiene hoy día Gendarmería, pero que tienen que ser revisadas desde el punto de vista legislativo para también poder avanzar en que esto se implemente en cada unidad de Chile”.

    Por último, el Presidente detalló que el operativo contempla el traslado de cerca de 400 internos, que han sido “registrados y segmentados de acuerdo a las normativas de Gendarmería”.

    “Se comienza con un módulo de alta seguridad para que esos internos no tengan contacto alguno con el resto de la población penal. Y en los próximos días, como señalaba el director general, se irá ocupando la cárcel completa”, profundizó.

    Para cerrar, el Mandatario zanjó: “Esto no basta, tenemos que avanzar en un plan acelerado de mejora de infraestructura carcelaria para poder dar solución a uno de los problemas principales que nos plantean a todos los ciudadanos, que es la seguridad”.

    Más sobre:José Antonio KastCárcelSeguridadTalca

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