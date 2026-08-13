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    La grave denuncia del plantel de Coquimbo tras empate con Platense: “Hace 13 años que no me pasaba”

    Luego de la igualdad 1-1, el volante Alejandro Camargo aseguró que los piratas no recibieron las condiciones mínimas en su visita al Calamar.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    El plantel de Coquimbo Unido realizó una grave denuncia tras el empate con Platense. Foto: Photosport.

    Coquimbo Unido consiguió un agónico empate ante Platense. En el primer partido de su historia en una llave eliminatoria de Copa Libertadores, los piratas rescataron una heroica igualdad en Argentina. No obstante, en el país transandino no cayó bien el resultado y los futbolistas aurinegros realizaron una grave denuncia.

    Tiempo después de que finalizara el encuentro, Alejandro Camargo se lanzó contra el Calamar. El volante cuestionó la organización del conjunto local y aseguró que no cumplieron con las condiciones mínimas para el equipo chileno.

    En detalle, el mediocampista denunció ante los medios la falta de agua caliente en el vestuario utilizado por Coquimbo Unido en el estadio Ciudad de Vicente López, recinto ubicado en la provincia de Buenos Aires.

    Que pasen estas cosas en este nivel es raro, pero bueno, no nos tiene que influir en nada, nos tiene que fortalecer aún más, tanto afuera como adentro de la cancha. Ahora, allá de local, tenemos que hacer las cosas bien”, aseguró el volante transandino. De acuerdo a los reportes climatológicos, en la capital argentina hubo una temperatura de solo unos 9° Celsius.

    El fastidio de Coquimbo

    Camargo lamentó lo sucedido, aunque contrastó el incidente y aseguró que Platense sí tendrá las condiciones mínimas en Coquimbo: “Allá a ellos también le vamos a poner agua caliente, porque es lo que corresponde. Nosotros hablamos dentro de la cancha nomás”, señaló.

    Camargo dejó ver su incredulidad con un recuerdo: “Desde que estaba en Lota Schwager, hace 13 años atrás, que no me bañaba con agua helada. Son cosas que no debieran pasar, pero ahí ya se hará cargo la Conmebol”, sentenció.

    Coquimbo Unido y Platense disputarán el partido de vuelta por los octavos de final el próximo miércoles 19 de agosto, en el Francisco Sánchez Rumoroso, a las 18 horas. De local, los piratas buscarán seguir haciendo historia y meterse entre los ocho mejores equipos de la Copa Libertadores.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalFútbol NacionalCopa LibertadoresCoquimbo UnidoPlatenseAlejandro Camargo

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