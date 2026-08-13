Ventas minoristas de regiones mostraron débiles resultados en junio

Las señales de recuperación de la economía no se ven en todos los sectores ni en todas las regiones. Así se desprende de las ventas presenciales del comercio minorista en las regiones de Valparaíso, Biobío y La Araucanía las cuales marcaron débiles resultados en junio, desacelerándose frente a lo registrado en mayo y con caídas anuales en Biobío y La Araucanía.

Según el índice mensual que elabora el Departamento de Estudios de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC), en la Región de Valparaíso, las ventas reales del comercio minorista crecieron 1,9% anual en junio, desacelerando frente al alza de 6,7% registrada en mayo. En el acumulado del primer semestre, la región anotó un incremento de 1,1%. En términos de locales equivalentes, las ventas subieron 0,6% anual en junio, aunque acumulan una baja de 0,5% entre enero y junio. El resultado trimestral mostró un alza de 2,8% en el segundo cuarto del año respecto del primero, con una tendencia positiva en los últimos tres trimestres móviles.

Por rubros, Vestuario lideró el desempeño de Valparaíso con un alza de 14,6% anual en junio, que llevó su acumulado semestral a 9,6%, mientras Calzado creció 2,4% en el mes pero mantiene una baja de 3,5% en el semestre. Línea Hogar subió 10,3% anual y Muebles 6,8% en junio, cerrando el semestre con incrementos de 8,8% y 0,6%, respectivamente. En sentido contrario, Artefactos Eléctricos cayó 10,1% en el mes y acumula una contracción de 10,4% en el semestre, mientras que la Línea Tradicional de Supermercados retrocedió 1,5% en junio, aunque conserva un alza de 1,0% en el año.

En la Región del Biobío, las ventas del comercio minorista bajaron 2,4% anual en junio, tras el alza de 1,1% registrada en mayo, y cerraron el primer semestre con un incremento de 1,1%. En locales equivalentes, la caída de junio fue de 6,6% anual, con una contracción acumulada de 2,8% en el semestre. El resultado trimestral marcó una baja de 0,3% en el segundo cuarto respecto del primero, y los trimestres móviles muestran una tendencia negativa en los últimos tres períodos.

Por rubros, Vestuario creció 7,2% anual en junio y acumula 11,2% en el semestre, mientras Línea Hogar avanzó 5,6% y Muebles 10,6% en el mes, con acumulados semestrales de 5,8% y 7,4%, respectivamente. En sentido contrario, Artefactos Eléctricos cayó 9,3% en junio y 1,6% en el semestre, Calzado retrocedió 0,8% en el mes y 0,4% en el semestre, y la Línea Tradicional de Supermercados bajó 6,5% anual en junio y 3,0% en el semestre.

En la Región de La Araucanía, la actividad comercial minorista cayó 5,1% anual en junio, en línea con el resultado de mayo, y cerró el primer semestre con una contracción de 6,6%, la más pronunciada entre las tres regiones. En locales equivalentes, la baja de junio fue de 7,4% anual, con una caída acumulada de 9,6% en el semestre. El resultado trimestral mostró una contracción de 6,1% en el segundo cuarto, en línea con el primero, y los trimestres móviles mantienen una tendencia negativa y relativamente estable.

Muebles fue la única categoría con alza anual en La Araucanía, de 1,1% en junio, aunque acumula una baja de 7,7% en el semestre. El resto de los rubros registró caídas tanto en el mes como en el semestre: Vestuario bajó 4,2% en junio y 5,3% en el semestre; Calzado retrocedió 0,1% en el mes y 10,1% en el semestre; Artículos Eléctricos cayó 11,1% anual en junio y acumula una baja de 17,9% en el semestre; Línea Hogar retrocedió 1,1% en el mes y 10,5% en el semestre; y la Línea Tradicional de Supermercados bajó 5,0% en junio y 2,0% en el semestre. Según la CNC, parte de estas caídas responde a bases de comparación más exigentes en algunas categorías.

“Las ventas presenciales del comercio minorista regional cerraron el primer semestre de 2026 con resultados débiles y heterogéneos entre las regiones analizadas”, afirmó Bernardita Silva, gerente de Estudios de la CNC.

Bernardita Silva, gerenta de Estudios de la CNC.

La ejecutiva agregó que “a nivel de rubros también se observa un comportamiento dispar”, con Vestuario destacando en Valparaíso y Biobío, mientras “La Araucanía presenta caídas en prácticamente todos los rubros analizados”.

Según Silva, “estos resultados dan cuenta de un consumidor que continúa priorizando sus decisiones de gasto, con mayor dinamismo en determinadas categorías y una demanda más contenida en otras”.

“El cierre del primer semestre confirma que aún no se configura una recuperación generalizada del comercio minorista regional”, sostuvo Silva.