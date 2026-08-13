DashAI: inteligencia artificial desarrollada en Chile supera las 20.000 descargas y espera apoyar a pymes en el manejo de datos

Desarrollado completamente en Chile, DashAI es un software de descarga gratuita que permite a personas que no poseen conocimientos de programación entrenar modelos de inteligencia artificial.

A través de la plataforma, pensada para el procesamiento de datos a través de documentos Excel, se pueden realizar acciones que van desde medir la salud de un archivo y clasificación tabular, hasta la aplicación de modelos predictivos.

Adicionalmente, incluye un módulo generativo, similar a los chat bots más populares como ChatGPT o Claude. A través de este se pueden entregar instrucciones por escrito para el análisis de datos.

El proyecto se ha llevado a cabo en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile (Fcfm), a través de su Departamento de Ciencias de la Computación (DCC) y la Iniciativa de Datos e Inteligencia Artificial (IDIA), en conjunto con más de 20 tesistas de la universidad.

El software ya acumula más de 20 mil descargas, y aunque está disponible hace más de tres años, el equipo desarrollador cuenta que la explosión de descargas ha sido en los últimos meses.

”La plataforma DashAI es la prueba de que la academia chilena puede desarrollar tecnología de inteligencia artificial de forma abierta y colaborativa, sin depender de una sola empresa, de plataformas privadas ni de infraestructura extranjera" destaca la decana de la Fcfm, Susana Mondschein.

Uso para pymes

El vicerrector de Tecnologías de la Información de la Universidad de Chile, José Correa, señala que la eliminación de barreras técnicas permite su uso a para la gestión de datos en múltiples disciplinas, como ciencias sociales, biología, salud o derecho.

En esa misma línea Felipe Bravo, académico de Fcfm y líder del proyecto, explica que esperan incursionar en el mundo de las pymes, que pueden necesitar especialmente manejo de datos para la aumentar la eficiencia de sus negocios.

“Hay muchas pymes que necesitan más resultados, y no tienen las capacidades o los recursos para tener programadores. Nos interesaría tener programas de capacitación a pymes a través de los centros que nos apoyan”, dice Bravo.

A diferencia de plataformas online, DashAI es un programa de descarga, por lo que la información entregada permanece en el computador del usuario. Esto la hace especialmente idónea para el manejo de datos sensibles o privados, como es el caso de los ámbitos de la salud o de finanzas.