SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    DashAI: inteligencia artificial desarrollada en Chile supera las 20.000 descargas y espera apoyar a pymes en el manejo de datos

    La plataforma, de descarga gratuita, está pensada para ser usada por personas sin conocimientos de programación y permite la protección de datos sensibles.

    Valeria VegaPor 
    Valeria Vega
    Felipe PoGa

    Desarrollado completamente en Chile, DashAI es un software de descarga gratuita que permite a personas que no poseen conocimientos de programación entrenar modelos de inteligencia artificial.

    A través de la plataforma, pensada para el procesamiento de datos a través de documentos Excel, se pueden realizar acciones que van desde medir la salud de un archivo y clasificación tabular, hasta la aplicación de modelos predictivos.

    Adicionalmente, incluye un módulo generativo, similar a los chat bots más populares como ChatGPT o Claude. A través de este se pueden entregar instrucciones por escrito para el análisis de datos.

    El proyecto se ha llevado a cabo en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile (Fcfm), a través de su Departamento de Ciencias de la Computación (DCC) y la Iniciativa de Datos e Inteligencia Artificial (IDIA), en conjunto con más de 20 tesistas de la universidad.

    El software ya acumula más de 20 mil descargas, y aunque está disponible hace más de tres años, el equipo desarrollador cuenta que la explosión de descargas ha sido en los últimos meses.

    ”La plataforma DashAI es la prueba de que la academia chilena puede desarrollar tecnología de inteligencia artificial de forma abierta y colaborativa, sin depender de una sola empresa, de plataformas privadas ni de infraestructura extranjera" destaca la decana de la Fcfm, Susana Mondschein.

    Uso para pymes

    El vicerrector de Tecnologías de la Información de la Universidad de Chile, José Correa, señala que la eliminación de barreras técnicas permite su uso a para la gestión de datos en múltiples disciplinas, como ciencias sociales, biología, salud o derecho.

    En esa misma línea Felipe Bravo, académico de Fcfm y líder del proyecto, explica que esperan incursionar en el mundo de las pymes, que pueden necesitar especialmente manejo de datos para la aumentar la eficiencia de sus negocios.

    “Hay muchas pymes que necesitan más resultados, y no tienen las capacidades o los recursos para tener programadores. Nos interesaría tener programas de capacitación a pymes a través de los centros que nos apoyan”, dice Bravo.

    A diferencia de plataformas online, DashAI es un programa de descarga, por lo que la información entregada permanece en el computador del usuario. Esto la hace especialmente idónea para el manejo de datos sensibles o privados, como es el caso de los ámbitos de la salud o de finanzas.

    Más sobre:inteligencia artificialtecnologíaDashAIpymes

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Avión de la FACH parte con casi 10 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia tras devastador terremoto

    El alegato de Jorge Correa Sutil ante el TC contra la megarreforma: “El legislador no puede hacer lo que quiera”

    Cencosud Shopping presenta proyecto de un nuevo centro comercial en la comuna de Puente Alto

    Circe Maia y la belleza de lo cotidiano: tras los pasos de la ganadora del Premio Pablo Neruda 2026

    Habilitan pista izquierda de avenida España de Viña del Mar para transporte público y de carga

    Los duros reparos de libertarios a la reforma constitucional de seguridad y las condiciones al gobierno

    Lo más leído

    1.
    Ganancias del brazo minero del grupo Luksic se disparan a junio y paga al Estado más de US$ 920 millones en impuestos

    Ganancias del brazo minero del grupo Luksic se disparan a junio y paga al Estado más de US$ 920 millones en impuestos

    2.
    Crisis laboral: más del 75% de los trabajadores está dispuesto a tomar un empleo temporal para complementar ingresos

    Crisis laboral: más del 75% de los trabajadores está dispuesto a tomar un empleo temporal para complementar ingresos

    3.
    Petróleo cae pese a tensión en Ormuz por señales de menor demanda global

    Petróleo cae pese a tensión en Ormuz por señales de menor demanda global

    4.
    Las actas de Toesca por el caso Sartor: fichaje de abogados, gestiones en Miami y la negativa de las auditoras

    Las actas de Toesca por el caso Sartor: fichaje de abogados, gestiones en Miami y la negativa de las auditoras

    5.
    La dotación de Falabella y Cencosud se reduce en 5 mil trabajadores este año en los países donde operan

    La dotación de Falabella y Cencosud se reduce en 5 mil trabajadores este año en los países donde operan

    6.
    Collahuasi: el debut de Patricio Hidalgo como CEO y los últimos cambios ejecutivos tras partida de Gómez a Codelco

    Collahuasi: el debut de Patricio Hidalgo como CEO y los últimos cambios ejecutivos tras partida de Gómez a Codelco

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Llueve en todo Chile: revisa cuándo comienzan las precipitaciones en cada región

    Llueve en todo Chile: revisa cuándo comienzan las precipitaciones en cada región

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Estos son los factores de riesgo que puedes controlar para prevenir la demencia, según un estudio

    Estos son los factores de riesgo que puedes controlar para prevenir la demencia, según un estudio

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio

    Servicios

    BancoEstado amplía el acceso de la CuentaRUT: ¿Quiénes podrán acceder?

    BancoEstado amplía el acceso de la CuentaRUT: ¿Quiénes podrán acceder?

    Rating del miércoles 12 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 12 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Últimos días para apelar a los resultados del FUAS de becas estudiantiles y gratuidad

    Últimos días para apelar a los resultados del FUAS de becas estudiantiles y gratuidad

    Avión de la FACH parte con casi 10 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia tras devastador terremoto
    Chile

    Avión de la FACH parte con casi 10 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia tras devastador terremoto

    El alegato de Jorge Correa Sutil ante el TC contra la megarreforma: “El legislador no puede hacer lo que quiera”

    Habilitan pista izquierda de avenida España de Viña del Mar para transporte público y de carga

    Cencosud Shopping presenta proyecto de un nuevo centro comercial en la comuna de Puente Alto
    Negocios

    Cencosud Shopping presenta proyecto de un nuevo centro comercial en la comuna de Puente Alto

    Megarreforma, impuestos y certezas: gigantes de la minería ponen el foco en las inversiones para responder a la demanda de cobre

    Las actas de Toesca por el caso Sartor: fichaje de abogados, gestiones en Miami y la negativa de las auditoras

    A qué hora comienza la lluvia hoy en Santiago, según el pronóstico
    Tendencias

    A qué hora comienza la lluvia hoy en Santiago, según el pronóstico

    Comienza la inestabilidad en Santiago: revisa los sectores de la RM que tendrán lluvia desde hoy hasta el fin de semana

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    Solo faltan los exámenes médicos: la UC anuncia acuerdo con Agustín García Basso
    El Deportivo

    Solo faltan los exámenes médicos: la UC anuncia acuerdo con Agustín García Basso

    Para la FIFA, Vozinha es una pieza de museo: el homenaje de Zúrich al nuevo arquero de Colo Colo

    La reacción de Martín Palermo ante el penal atajado por Mono Sánchez por Coquimbo ante Platense

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero
    Tecnología

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Así son los nuevos accesorios y consola inspirados en Marvel’s Wolverine

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio

    Circe Maia y la belleza de lo cotidiano: tras los pasos de la ganadora del Premio Pablo Neruda 2026
    Cultura y entretención

    Circe Maia y la belleza de lo cotidiano: tras los pasos de la ganadora del Premio Pablo Neruda 2026

    Anttonias presenta el primer adelanto de su nuevo disco

    Hannah Einbinder y su elogiada cinta: “Es un espacio para reivindicar la marginación de las personas queer”

    Embajador de EE.UU. en Israel califica de “terrorismo” el acoso de colonos a palestinos en Cisjordania
    Mundo

    Embajador de EE.UU. en Israel califica de “terrorismo” el acoso de colonos a palestinos en Cisjordania

    Sheinbaum aclara que Colombia denegó el despliegue de rescatistas mexicanos para ayudar tras el terremoto

    EE.UU. presiona a aliados de la región por salida de la CPI y no descarta intervención militar en Cuba

    Datos Paula: las obras infantiles imperdibles del FAMFEST 2026
    Paula

    Datos Paula: las obras infantiles imperdibles del FAMFEST 2026

    Cazuela de cerdo

    Hablemos de amor: mi primer amor