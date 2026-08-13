Accionistas de Falabella venden títulos de la compañía por US$440 millones en 2026

18 Abril 2023 Junta de Accionistas de Falabella, encabezada por el presidente del Directorio, Carlo Solari, y el CEO de la compañia Gaston Bottazzini. En la Imagen Paola Cuneo. Foto: Andres Perez

El 1 de julio del año pasado, terminó el histórico pacto controlador de Falabella, tras 22 años de vigencia, marcando una nueva etapa de la compañía y dando pie a un reordenamiento de poder entre las familias fundadoras.

Desde entonces, los accionistas que pertenecían a dicho pacto tienen la libertad de comprar o vender papeles sin las restricciones del acuerdo previo, no obstante, las enajenaciones se venían produciendo desde hace años.

El pacto de accionistas firmado primero en 2003, cuando se produjo la fusión entre Falabella y Sodimac, congregaban el 88,72% de las acciones, y fue renovado diez años después, en 2013, cuando tenían el 81,74%. Para el cierre del 2024, las siete familias sumaban parte del pacto mantenían el 66,63%.

Durante este año, l a venta de títulos del retailer suma $401.549 millones, unos US$439 millones, equivalente al 2,49% del total de las acciones suscritas y pagadas de la compañía.

La cifra incluye el 1% que las hermanas Paola y Giorgiana Cuneo vendieron este miércoles en la bolsa, y que informaron durante la noche de ese mismo día.

En concreto, Paola Cuneo se desprendió del 0,5% del retailer, una operación por la que recaudó $78.752 millones, mientras que su hermana Giorgiana concretó una venta, también por el 0,5%, por la que recaudó $78.752 millones.

Cada una terminó con una participación en la compañía de 3,95%.

Estas transacciones se realizaron luego de que Falabella entregara sus estados financieros correspondientes al segundo trimestre del año, donde reportó que el período comprendido entre abril y junio fue el mejor segundo trimestre de su historia a nivel operacional.

En el segundo cuarto, la compañía anotó un aumento en sus 8% su resultado operacional, con una cifra de $ 390.395 millones (US$ 423 millones), equivalente a un 11,2% de sus ingresos consolidados, los que crecieron un 6,7% y totalizaron $2.874.630 millones (US$3.117 millones).

Con todo, en el segundo trimestre, las utilidades de la firma de retail cayeron casi 17%, pasando de $364.275 millones (US$395 millones). A nivel semestral, la última línea llegó a $539.072 millones (US$585 millones), 3% menos que en el mismo periodo del 2025.

Las otras ventas

Sin embargo, este es el último eslabón de una serie de ventas de títulos en lo que va del 2026.

Según el registro de transacciones por el artículo 20 de la Ley de Mercado de Valores, de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el pasado 19 de junio la sociedad DT D Y D, ligada a Juan Pablo del Rio, vendió 3.000.000 acciones, equivalente al 0,12%, por $18.195 millones.

Por su parte, el 23 de enero Bethia -ligada a la familia Heller Solari- se desprendió de 12.500.000 acciones, equivalente al 0,49 % de la firma, por un total de $81.375 millones. Tras esto, su participación bajó a 3,88%.

Ese mismo día, la sociedad Mis Inversiones SpA, ligada a Sebastián Del Río Goudie, enajenó 10.000.000 de títulos por $65.100 millones. Esto implicó el 0,39% de la compañía.

El 20 de enero, los Heller Solari volvieron a salir al mercado. Ese día vendieron 12.500.000 acciones, es decir el 0,49% de la firma, por $79.375 millones.

Mientras los excontroladores de Falabella se han ido desprendiendo de sus participaciones, nuevos actores han entrado con fuerza a la propiedad. El viernes 15 de mayo Inversiones Avenida Borgoño - de la familia Fürst-se hizo del 0,22% de los títulos, una operación valorizada en $29.994 millones. Con esto, su participación en el retailer se elevó hasta el 3,63%. En tanto, la familia Müller mantenía una posición en Falabella alcanzaba al 5,6%.