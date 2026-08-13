Últimos días para apelar a los resultados del FUAS de becas estudiantiles y gratuidad. Foto referencial de archivo

Hasta este viernes 14 de agosto se mantendrá abierto el periodo de apelación a los resultados del Formulario Único de Acreditación Socioeconómica o FUAS, sobre los resultados de asignación de beneficios estudiantiles.

Se trata de la vía oficial mediante la que se asignan las ayudas que permiten financiar la educación superior, como becas, créditos y gratuidad.

Cómo apelar al FUAS

La apelación al FUAS se realiza en el sitio de Beneficios Estudiantiles, donde se debe ingresar el RUT para verificar el estado de la postulación.

Los resultados se encuentran disponibles desde el pasado 30 de julio y la apelación se realiza dentro de la misma plataforma, lo que corresponde al tercer periodo para concretar esta gestión de acuerdo al calendario de plazos.

El trámite permite que el estudiante opte a un beneficio de mayor cobertura, siempre y cuando cumpla con los requisitos para su asignación.

Se debe considerar que los beneficios que se asignan mediante el FUAS corresponden a:

Gratuidad

Beca Nuevo Milenio

Beca Bicentenario

Beca Juan Gómez Millas

Beca Juan Gómez Millas para Estudiantes Extranjeras/os

Beca Excelencia Técnica

Beca Excelencia Académica

Beca Distinción a las Trayectorias Educativas

Beca para Hijas e Hijos de Profesionales de la Educación

Beca de Articulación

Beca para Estudiantes en Situación de Discapacidad

Beca Continuidad de Estudios para Instituciones en Cierre

Beca de Alimentación para la Educación Superior

Fondo Solidario de Crédito Universitario

Crédito con Garantía Estatal