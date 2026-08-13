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    Últimos días para apelar a los resultados del FUAS de becas estudiantiles y gratuidad

    El proceso se realiza en línea y permite optar a un beneficio estudiantil de mayor cobertura, si se cumple con los requisitos.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Últimos días para apelar a los resultados del FUAS de becas estudiantiles y gratuidad. Foto referencial de archivo

    Hasta este viernes 14 de agosto se mantendrá abierto el periodo de apelación a los resultados del Formulario Único de Acreditación Socioeconómica o FUAS, sobre los resultados de asignación de beneficios estudiantiles.

    Se trata de la vía oficial mediante la que se asignan las ayudas que permiten financiar la educación superior, como becas, créditos y gratuidad.

    Cómo apelar al FUAS

    La apelación al FUAS se realiza en el sitio de Beneficios Estudiantiles, donde se debe ingresar el RUT para verificar el estado de la postulación.

    Los resultados se encuentran disponibles desde el pasado 30 de julio y la apelación se realiza dentro de la misma plataforma, lo que corresponde al tercer periodo para concretar esta gestión de acuerdo al calendario de plazos.

    El trámite permite que el estudiante opte a un beneficio de mayor cobertura, siempre y cuando cumpla con los requisitos para su asignación.

    Se debe considerar que los beneficios que se asignan mediante el FUAS corresponden a:

    • Gratuidad
    • Beca Nuevo Milenio
    • Beca Bicentenario
    • Beca Juan Gómez Millas
    • Beca Juan Gómez Millas para Estudiantes Extranjeras/os
    • Beca Excelencia Técnica
    • Beca Excelencia Académica
    • Beca Distinción a las Trayectorias Educativas
    • Beca para Hijas e Hijos de Profesionales de la Educación
    • Beca de Articulación
    • Beca para Estudiantes en Situación de Discapacidad
    • Beca Continuidad de Estudios para Instituciones en Cierre
    • Beca de Alimentación para la Educación Superior
    • Fondo Solidario de Crédito Universitario
    • Crédito con Garantía Estatal
    Más sobre:EducaciónBecasBeneficiosCréditosGratuidadFUASFUAS 2026Beneficios estudiantilesApelaciónApelarResultadosFechasPlazos

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