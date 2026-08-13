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    Temporal en el norte: Atacama suma 3 mil aislados y 188 albergados

    Por sus parte, la Superintendencia de Electricidad y Combustible reportó 29.279 clientes sin suministro eléctrico entre Arica y Parinacota y Coquimbo.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) entregó un nuevo monitoreo sobre el temporal que afecta las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo, que ha dejado a tres familias damnificadas, 188 albergados y 3.000 aislados.

    Junto con ello, la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) reportó 29.279 clientes sin suministro eléctrico entre Arica y Parinacota y Coquimbo, aunque advierte que los cortes no necesariamente tienen relación con el evento meteorológico.

    En materia de alertamiento, se mantiene alerta amarilla en Atacama y Coquimbo, además de alertas tempranas preventivas en Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Senapred también registró 18 mensajes SAE enviados a Atacama desde el 11 de agosto, 17 de ellos durante el 12 de agosto.

    En detalle, el balance de las cinco regiones es:

    • Arica y Parinacota: Sin personas afectadas ni daños en viviendas. Sin embargo, la SEC registra 20.687 clientes sin suministro eléctrico, la cifra más alta del país.
    • Tarapacá: En Iquique se registran 3 familias damnificadas y 3 viviendas con daño en evaluación. Además, hay 1.145 clientes sin electricidad.
    • Antofagasta: No se informan personas afectadas ni daños en viviendas. Se mantienen cierres preventivos en varias rutas, entre ellas sectores de Taltal, Ollagüe, San Pedro de Atacama y Calama. Hay 5.368 clientes sin suministro eléctrico.
    • Atacama: Es la región más afectada. Se contabilizan 3.000 personas aisladas y 188 albergadas, distribuidas entre Copiapó, Tierra Amarilla, Alto del Carmen y Diego de Almagro. Se mantienen activaciones de quebradas en distintos caminos y existe alta posibilidad de remociones en masa en precordillera, valles precordilleranos y cordillera. La región mantiene alerta amarilla por evento meteorológico y por crecidas. Hay 1.089 clientes sin electricidad.
    • Coquimbo: No registra personas afectadas ni daños en viviendas. En Combarbalá, la Ruta D-697 presenta una activación de quebrada y socavón, situación que fue señalizada y donde se habilitó un bypass. La región mantiene alerta amarilla por evento meteorológico. Se contabilizan 990 clientes sin suministro eléctrico.

    En cuanto a rutas, se mantienen múltiples cierres preventivos en Antofagasta, mientras que en Atacama se monitorean sectores afectados por activación de quebradas. Además, continúa suspendida preventivamente la jornada escolar en Atacama y en cinco establecimientos de Calama y Ollagüe.

    Más sobre:SenapredNorteArica y ParinacotaTarapacáAntofagastaAtacamaCoquimboTemporal

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