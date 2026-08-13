Paola y Giorgiana Cuneo venden el 1% de Falabella
Por la venta de parte de su participación en el retailer recaudaron $155 mil millones.
Este martes, la acción de Falabella registró transacciones por $169 mil millones, donde la mayor parte del monto correspondió a una operación de LarrainVial realizada a las 10:30 AM por $155.838 millones
El monto apuntaba a que alguno de las grandes acciones de la compañía había puesto una importante orden de venta, lo que se confirmó en la noche, cuando las hermanas Paola y Giorgiana Cuneo comunicaron a las bolsas sus transacciones.
En concreto, Paola Cuneo se desprendió del 0,5% del retailer, una operación por la que recaudó $78.752 millones.
En su comunicación, detalló que Inversiones Santa Victoria SpA “sociedad relacionada a la directora Paola Cuneo Queirolo vendió 12.500.000 acciones de Falabella SA”.
Tras esto, quedó con el 3,95% de la firma.
Por su parte, su hermana Giorgiana concretó una venta, también por el 0,5%, por la que recaudó $78.752 millones.
“Inversiones Cinque Terre SpA sociedad relacionada a la directora de la filial Falabella Retail SA, Giorgianna Cuneo Queirolo, vendiÃ 12.500.000 acciones de Falabella SA”, dice la información.
Tras esto, su participación en el retailer bajó a 3,95%.
En total, ambas se desprendieron el 1% de la compañía, por lo que su participación se redijo a 7,9%.
Durante la jornada de este martes la acción de Falabella cayó 0,76%, sin embargo, en lo que va del ejercicio se empina 3%.
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