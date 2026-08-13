Incendio estructural en subestación eléctrica de Mejillones deja a la comuna sin suministro eléctrico

La mañana de este jueves se produjo un incendio estructural en una subestación eléctrica de la empresa Engie, ubicada en Mejillones, en la región de Antofagasta.

Según detalló el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), la estación abastece a toda la comuna, que se encuentra sin acceso a electricidad .

En un comunicado, Engie detalló que el hecho se produjo a las 06:52 de la mañana. “La situación fue controlada oportunamente por Bomberos. No se registraron personas directamente afectadas ni personal lesionado producto del incidente”, enfatizaron.

Alrededor de las 09:00 de la mañana, gracias al trabajo de diversas instituciones, el incendio en la subestación logró ser controlado. Sin embargo, todavía los 5.082 clientes de la comuna se encuentran sin acceso a electricidad.

En el lugar continúan realizando trabajos de mitigación bomberos y carabineros, además de personal municipal y de la empresa eléctrica CGE.

Desde Engie señalaron que ya ha comenzado a regresar el servicio a parte de los clientes afectados, mientras continúan trabajos de normalización.

“Lamentamos los inconvenientes que esta situación ha ocasionado a los clientes afectados y reiteramos que nuestros equipos continúan trabajando para normalizar el servicio en el menor tiempo posible”, concluyeron al respecto.