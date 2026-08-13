Tribunal Constitucional escucha alegatos antes de decidir sobre los requerimientos de la oposición contra la megarreforma

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) sesionó la mañana de este jueves 13 de agosto para escuchar los alegatos de las partes frente a los tres requerimientos que senadores y diputados de oposición presentaron en contra de distintos artículos de la megarreforma del Ejecutivo.

Se trata de los requerimiento de inconstitucionalidad de senadores respecto de los artículos 29 y 38 del proyecto de ley para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social; el requerimiento de inconstitucionalidad de senadores respecto de los artículos 12, y 13, del proyecto; y el requerimiento de inconstitucionalidad que presentaron diputados “en contra del artículo 5; del artículo 6; en contra de la frase “que no hayan sido evaluados y” del inciso 3 del literal a) del nuevo artículo 20 de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, que se sustituye a través del artículo 11 numeral 4); en contra del artículo 12; del artículo 13; del artículo 17 numeral 5); y del artículo 29”, de la megarreforma.

Se dispuso que podrán alegar las partes requirentes por un máximo de veinte minutos y en un espacio total de una hora en los tres requerimientos que fueron acumulados.

De igual manera, se otorgó un máximo de cuarenta minutos al abogado que comparezca en representación del Presidente José Antonio Kast y de veinte minutos para la abogada que comparecerá en representación del Senado.

Al iniciarse la sesión, pasadas las 9.30 horas, antes de los alegatos, se escuchó la relación del funcionario José Francisco Leyton.

La oposición pretende que se declaren inconstitucionales los preceptos del proyecto referidos a la invariabilidad de disposiciones tributarias por 10, 15 o 20 años y aspira a impugnar aquellos artículos que instauran un régimen especial de indemnización con cargo al Fisco por la anulación judicial de Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA).

Los abogados Jorge Correa Sutil y Melissa Mallega Acevedo alegarán en favor de los requerimientos de los senadores de oposición y Diego Pardo en favor del requerimiento de los diputados.

Arturo Fermandois lo hará en representación del Presidente Kast y Catalina Salem por el Senado.