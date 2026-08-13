Ganancias de SalfaCorp se desploman en el segundo trimestre

SalfaCorp reportó que las ganancias en el segundo trimestre bajaron más de la mitad frente a lo mismo que registró en el mismo periodo del año pasado.

La firma de construcción e ingeniería reportó en el segundo trimestre una utilidad atribuible a los propietarios de la controladora de $6.452 millones, una baja de cerca del 55,16% frente a las ganancias reportadas en la segunda parte del año pasado.

En tanto, los ingresos por actividades ordinarias en el segundo trimestre fueron de $259.131 millones, lo que equivale a una disminución del 3,47% versus el mismo periodo del año anterior.

Por segmentos, la caída en los ingresos se explicó por la baja en su principal división. SalfaICSA, la división de ingeniería y construcción, reportó ingresos por $191.395 millones, una caída del orden del 10,69%.

En tanto, la división Aconcagua, dedicada al sector inmobiliario, registró ingresos por $29.712 millones, un aumento del 42,86% versus el segundo trimestre del 2025.

Finalmente, la línea de rentas y desarrollo inmobiliario reportó ingresos por $1.306 millones en el segundo trimestre, lo que significó una caída de un 78,04% versus el mismo periodo del año pasado.

Balance semestral

En tanto, la ganancia de la controladora en el primer semestre alcanzó los $17.492 millones, una baja de 14,2% versus lo reportado en la primera mitad del 2025.

La firma explicó estos resultados en el contexto de que “el segmento inmobiliario (IACO) reflejó un mayor nivel de escrituración de proyectos propios, así como un mayor avance de construcción en proyectos DS49, mientras que el negocio de ingeniería & Construcción (ICSA) mostró una menor actividad que el primer semestre del 2025. El segmento de Rentas & Desarrollo Inmobiliario (RDI) mantiene un robusto portafolio de proyectos de renta inmobiliaria de los cuales la gran mayoría continúa en fase de inversión”.

Ante este contexto, SalfaICSA reportó ganancias por $16.734 millones (-31,1% versus el primer semestre de 2025), Aconcagua registró utilidades por $8.534 millones (+31,8%) y la división de RDI informó pérdidas por $4.489 millones, un crecimiento de casi el doble frente a los -$2.205 millones que informó en el primer trimestre del 2025.

En tanto, por ingresos, los de SalfaICSA se ubicaron en $394.034 millones, una baja de 9,3% versus el primer semestre del año anterior. En el caso de Aconcagua llegaron a $105.951 millones, una subida de 38,9% y para la división de rentas y desarrollo los ingresos llegaron a $3.275, una caída de 51,7% versus el primer semestre del 2025.

De esta forma, en el total, los ingresos de la firma llegaron a $500.896 millones, una baja de 2,6% versus lo informado en el primer semestre del 2025.

Ante este contexto, el Ebitda del periodo llegó a $54.423 millones, lo que significó una baja del 3,9% versus lo reportado en la primera mitad del 2025. Desde la empresa destacaron que el margen fue del 10,9%, similar al 11,0% del año anterior.

Respecto a las perspectivas futuras de ingresos, el backlog combinado total de SalfaCorp al primer trimestre fue de $ 1.885.345 millones, una caída de 4,6% versus el mismo escenario en 2025.

“Se estima que $640.759 millones se ejecutarían durante el resto del año”, dijo la empresa en un comunicado.

“Para lo que resta del 2026 y ejercicios posteriores, contamos con un backlog robusto y diversificado, junto con un amplio catastro de proyectos en estudio. Vemos oportunidades relevantes, especialmente en el sector minero, como también una mejora en las perspectivas del sector inmobiliario dado el impulso de las medidas de reactivación en trámite parlamentario”, señaló Jorge Meruane Boza, gerente general de SalfaCorp.

Sobre la dotación, para el primer semestre, SalfaCorp informó tener una dotación de 15.663 personas, un 16,9% menos que lo informado en el primer semestre del 2025.