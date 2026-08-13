SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Un año de postnatal: corresponsabilidad al 0,27%

    Karin MoorePor 
    Karin Moore

    El mercado laboral chileno lleva 42 meses con desocupación sobre el 8%, y la última cifra del INE —9,4% nacional, 10,4% entre las mujeres— confirma que la crisis del empleo dejó de ser coyuntural. De los pocos puestos creados en el último año, la totalidad fue informal, y el empleo asalariado formal cayó por cuarto trimestre consecutivo. Pese a eso, Sala Cuna Universal avanzó porque atacó el problema correcto: el costo de contratar mujeres. El proyecto que extiende el postnatal parental a un año avanza en la dirección contraria, justo cuando menos margen de error tenemos.

    La Comisión de Trabajo aprobó la iniciativa hace poco más de un año; hoy se discute en la Comisión de Desarrollo Social, tras un cuello de botella en Hacienda que revela que el financiamiento nunca se resolvió. El diagnóstico es correcto: de 71.269 licencias parentales emitidas en 2025, solo 190 fueron usadas por hombres (0,27%), y el uso del postnatal parental por padres apenas llega a 0,07%. El problema no es la falta de semanas; es que nadie las reparte.

    Pero la solución que propone el proyecto no corrige ese patrón: lo profundiza. Extiende el postnatal de la madre de 12 a 40 semanas y deja la transferencia de hasta 24 de ellas al padre como una decisión voluntaria de la madre, con un permiso paterno que crece de forma marginal. En un país donde el uso masculino es estadísticamente irrelevante, la voluntariedad no distribuye el cuidado: lo amplifica. El resultado previsible es una ausencia laboral aún más larga asociada exclusivamente a la trabajadora, exactamente el fenómeno que el proyecto dice combatir.

    A eso se suma un fuero extendido a ambos progenitores, que eleva el costo esperado de reemplazo y reorganización para el empleador. Ese costo no se paga cuando la madre usa el permiso: se internaliza antes, en la decisión de contratar. Las empresas más pequeñas, con menor capacidad de sustitución, absorben el golpe de forma regresiva. La consecuencia probable es la inversa de la buscada: más sesgo de contratación y más brecha salarial para las mujeres en edad fértil, justo cuando la desocupación femenina lleva cuatro trimestres consecutivos en dos dígitos y el empleo formal retrocede.

    La evidencia comparada tampoco respalda extender el beneficio sin límite. Estudios europeos muestran que los efectos positivos del postnatal sobre la salud infantil y el apego se estabilizan después de los primeros meses; más allá de ese umbral, lo que sigue creciendo son los costos y las inequidades, no los beneficios. Alargar el permiso a 40 semanas no es, entonces, una decisión respaldada por la evidencia técnica que se invoca para justificarlo.

    El proyecto, además, sigue siendo una moción sin patrocinio del Ejecutivo y sin informe financiero, lo que ha impedido que la Dipres se pronuncie sobre su impacto fiscal. El texto arrastra, además, imprecisiones que no son de detalle: la coherencia entre la duración total del permiso y los tramos del subsidio decreciente, y las reglas de titularidad y aviso de la transferencia, siguen sin resolverse. Legislar sobre seguridad social sin saber cuánto cuesta ni quién lo paga no es audacia: es improvisación con nombre de derecho social.

    Chile no puede permitirse este error dos veces. Si el objetivo real es la corresponsabilidad, el rediseño exige, como mínimo, permisos paternos exclusivos e intransferibles —no opcionales—, informe financiero y patrocinio del Ejecutivo antes de avanzar en Sala, depuración de un articulado hoy ambiguo, y mecanismos de mitigación para las MIPYMES. Sin eso, no es una política de cuidado infantil ni de corresponsabilidad: es un nuevo costo para contratar mujeres, disfrazado de beneficio para ellas. En medio de la peor crisis laboral en cinco años, ese es un disparo que el país se dará en sus propios pies.

    *La autora de la columna es coordinadora legal en Clapes UC, directora Somos Mujeres por Chile y consejera USEC.

    Más sobre:OpiniónEmpleoSala cunaPostnatal

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Avión de la FACH parte con casi 10 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia tras devastador terremoto

    El alegato de Jorge Correa Sutil ante el TC contra la megarreforma: “El legislador no puede hacer lo que quiera”

    Cencosud Shopping presenta proyecto de un nuevo centro comercial en la comuna de Puente Alto

    Circe Maia y la belleza de lo cotidiano: tras los pasos de la ganadora del Premio Pablo Neruda 2026

    Habilitan pista izquierda de avenida España de Viña del Mar para transporte público y de carga

    Los duros reparos de libertarios a la reforma constitucional de seguridad y las condiciones al gobierno

    Lo más leído

    1.
    Entrevista al Presidente

    Entrevista al Presidente

    2.
    Por qué no soy de izquierda (una respuesta a Mauro Salazar)

    Por qué no soy de izquierda (una respuesta a Mauro Salazar)

    3.
    Un nivel que merece impulso

    Un nivel que merece impulso

    4.
    La pedofilia y la risa

    La pedofilia y la risa

    5.
    Reconstruir la esperanza

    Reconstruir la esperanza

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Llueve en todo Chile: revisa cuándo comienzan las precipitaciones en cada región

    Llueve en todo Chile: revisa cuándo comienzan las precipitaciones en cada región

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Estos son los factores de riesgo que puedes controlar para prevenir la demencia, según un estudio

    Estos son los factores de riesgo que puedes controlar para prevenir la demencia, según un estudio

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio

    Servicios

    BancoEstado amplía el acceso de la CuentaRUT: ¿Quiénes podrán acceder?

    BancoEstado amplía el acceso de la CuentaRUT: ¿Quiénes podrán acceder?

    Rating del miércoles 12 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 12 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Últimos días para apelar a los resultados del FUAS de becas estudiantiles y gratuidad

    Últimos días para apelar a los resultados del FUAS de becas estudiantiles y gratuidad

    Avión de la FACH parte con casi 10 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia tras devastador terremoto
    Chile

    Avión de la FACH parte con casi 10 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia tras devastador terremoto

    El alegato de Jorge Correa Sutil ante el TC contra la megarreforma: “El legislador no puede hacer lo que quiera”

    Habilitan pista izquierda de avenida España de Viña del Mar para transporte público y de carga

    Cencosud Shopping presenta proyecto de un nuevo centro comercial en la comuna de Puente Alto
    Negocios

    Cencosud Shopping presenta proyecto de un nuevo centro comercial en la comuna de Puente Alto

    Megarreforma, impuestos y certezas: gigantes de la minería ponen el foco en las inversiones para responder a la demanda de cobre

    Las actas de Toesca por el caso Sartor: fichaje de abogados, gestiones en Miami y la negativa de las auditoras

    A qué hora comienza la lluvia hoy en Santiago, según el pronóstico
    Tendencias

    A qué hora comienza la lluvia hoy en Santiago, según el pronóstico

    Comienza la inestabilidad en Santiago: revisa los sectores de la RM que tendrán lluvia desde hoy hasta el fin de semana

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    Solo faltan los exámenes médicos: la UC anuncia acuerdo con Agustín García Basso
    El Deportivo

    Solo faltan los exámenes médicos: la UC anuncia acuerdo con Agustín García Basso

    Para la FIFA, Vozinha es una pieza de museo: el homenaje de Zúrich al nuevo arquero de Colo Colo

    La reacción de Martín Palermo ante el penal atajado por Mono Sánchez por Coquimbo ante Platense

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero
    Tecnología

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Así son los nuevos accesorios y consola inspirados en Marvel’s Wolverine

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio

    Circe Maia y la belleza de lo cotidiano: tras los pasos de la ganadora del Premio Pablo Neruda 2026
    Cultura y entretención

    Circe Maia y la belleza de lo cotidiano: tras los pasos de la ganadora del Premio Pablo Neruda 2026

    Anttonias presenta el primer adelanto de su nuevo disco

    Hannah Einbinder y su elogiada cinta: “Es un espacio para reivindicar la marginación de las personas queer”

    Embajador de EE.UU. en Israel califica de “terrorismo” el acoso de colonos a palestinos en Cisjordania
    Mundo

    Embajador de EE.UU. en Israel califica de “terrorismo” el acoso de colonos a palestinos en Cisjordania

    Sheinbaum aclara que Colombia denegó el despliegue de rescatistas mexicanos para ayudar tras el terremoto

    EE.UU. presiona a aliados de la región por salida de la CPI y no descarta intervención militar en Cuba

    Datos Paula: las obras infantiles imperdibles del FAMFEST 2026
    Paula

    Datos Paula: las obras infantiles imperdibles del FAMFEST 2026

    Cazuela de cerdo

    Hablemos de amor: mi primer amor