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    Humanidades lidera: Las áreas de estudios con las mayores y menores tasas de desempleo ilustrado

    De acuerdo al análisis del OCEC-UDP, los campos de estudio con mayor tasa de desempleo entre la fuerza laboral con educación universitaria completa son Humanidades con 11,4%, seguido por servicios personales con 10,7%, ciencias físicas 8,7%,

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    Octubre a Diciembre 2023 Empleo Desempleo, Trabajadores, gente Foto: Andres Perez Andres Perez

    El desempleo registró en el trimestre abril-junio del 2026 un 9,4%, un alza anual de 0,5 puntos porcentuales (pp) respecto a la cifra del 8,9% registrada en igual periodo del 2025.

    En desglose de ese desempleo, el análisis que hace el OCEC-UDP, al trimestre abril-junio 2026, en el segmento de la fuerza laboral que cuenta con educación superior completa, la tasa de desempleo se ubicó en 8,3%, anotando un incremento anual de 0,4 puntos porcentuales (pp). Esto implica un alza de 30.593 desocupados con educación superior completa en el último año.

    En el segmento de la fuerza laboral cuyo máximo nivel educativo terminado es secundaria completa, la tasa de desempleo se ubicó en 10,9%, aumentando en 0,6 pp, o el equivalente a 27.839 desocupados.

    Con lo anterior, se completan 10 meses consecutivos en donde el segmento de la fuerza laboral con educación superior completa exhibe alzas interanuales en este indicador, mientras que, a nivel general, la tasa de desempleo acumula sólo cuatro meses consecutivos de incremento interanual.

    En ese contexto, hay áreas y profesiones que se ven más afectadas que otras en cuanto a su nivel de desempleo.

    De acuerdo al análisis del OCEC-UDP, los campos de estudio con mayor tasa de desempleo entre la fuerza laboral con educación universitaria completa son Humanidades con 11,4%, seguido por servicios personales con 10,7%, ciencias físicas 8,7%, Artes con un registro de 8,2%, industria y producción 7,7%; idiomas con 7,3%.

    Por su parte, los campos de estudio con la menor tasa de desempleo entre quienes cuentan con educación universitaria completa son Derecho (3,2%); Educación (4,8%), Veterinaria (4,8%), ingeniería profesiones afines (5,2%), periodismo e información con 5,3%.

    02 DE MARZO DEL 2018 TEMATICA DE GENTE CAMINANDO POR FUERA DE EDIFICIOS DE OFICINAL SANTIAGO, CHILE FOTO: LUIS SEVILLA FAJARDO LUIS ENRIQUE SEVILLA FAJARDO

    Menores ingresos

    Las cifras al trimestre abril-junio 2026 indican que, de los 4.004.200 ocupados con educación superior completa,1.509.267 estaban en subempleo por calificaciones, equivalente al 37,7%.Además, en dicho periodo hubo una creación anual de 99.028 empleos para personas con educación superior completa. Sin embargo, de ellos, 79.128 empleos estaban en subempleo por calificaciones, lo que equivale al 79,9% de la creación anual de empleo de quienes cuentan con educación superior completa.

    La situación del subempleo por calificaciones afecta significativamente los ingresos que las personas en esta situación obtienen por su trabajo.

    Según el OCEC-UDP, de acuerdo a la última Encuesta Suplementaria de Ingresos 2025 del INE, un trabajador con educación superior completa de jornada completa (trabaja más de 30 horas habitualmente a la semana) que está subempleado por calificaciones gana en promedio 39,5% menos que aquellos ocupados con las mismas características pero que no están en situación de subempleo por calificaciones.

    Al desglosar a los ocupados con educación superior completa entre universitaria completa y técnica superior completa, se aprecia que el “castigo” en términos de ingresos laborales por estar subempleado por calificaciones es mucho mayor en el primer segmento, con una brecha de 41,5% en el caso de quienes tienen universitaria completa y de 16,8% en el segmento de quienes cuentan con educación técnica superior completa.

    Más sobre:EmpleoDesempleoDesempleo ilustrado

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