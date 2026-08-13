A comienzos de semana, Burhan Can Terzi atravesó el momento más complejo de su vida profesional. El periodista fue detenido por la policía turca en el marco de un proceso instruido por la fiscalía de Bakırköy, por la presunta difusión de contenido engañoso.

El periodista sostuvo que el Galatasaray había cerrado un acuerdo para contar con Jamal Musiala, figura de Bayern Múnich y la selección alemana. El club desmintió la información. La distancia entre el club y el profesional es profunda. La entidad lo acusa de que el comportamiento es repetitivo y que contribuye a la desinformación pública. Terzi se mantuvo firme con su versión y aseguró que la había obtenido de fuentes confiables.

Periodista turco detenido por difundir información falsa rompe el silencio

Mediante su cuenta en X, el comunicador rompe el silencio. “El proceso ocurrido el lunes ya es de su conocimiento. No veo necesario extenderme demasiado al respecto”, introduce, antes de profundizar respecto del motivo central de su intervención.

“Estoy agradecido por la sensibilidad de nuestro pueblo y por los mensajes de apoyo recibidos. Durante todo el proceso, agradezco enormemente la cortesía mostrada por todas las personas del ámbito judicial y policial, especialmente por nuestras fuerzas del orden”, sostiene, en relación al buen trato que recibió.

Herkese merhaba değerli arkadaşlar.



Pazartesi günü yaşanan süreç zaten sizlerin malumu. Uzun uzun üzerinden geçmeye gerek duymuyorum.



Halkımızın hassasiyeti ve gelen destek mesajlarından dolayı minnettarım. Süreç boyunca başta kolluk kuvvetlerimiz olmak üzere tüm yargı ve… — Burhan Can Terzi (@burhancanterzii) August 12, 2026

“A mis valiosos abogados, amigos, y a los estimados representantes del mundo del deporte, desde el Galatasaray hasta el Fenerbahçe, desde el Beşiktaş hasta el Trabzonspor, así como a mis colegas en los medios escritos y audiovisuales, les doy las gracias de corazón por su apoyo. Tengo una gratitud infinita hacia todos los que llamaron, preguntaron y no dejaron que mi familia se sintiera sola...”, planteó.