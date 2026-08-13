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    Periodista turco detenido por difundir información falsa rompe el silencio

    Burhan Can Terzi, quien fue aprehendido por personal policial por orden de una fiscalía de su país, cierra el capítulo más complejo de su carrera.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Burhan Can Terzi (Foto: @burhancanterzi)

    A comienzos de semana, Burhan Can Terzi atravesó el momento más complejo de su vida profesional. El periodista fue detenido por la policía turca en el marco de un proceso instruido por la fiscalía de Bakırköy, por la presunta difusión de contenido engañoso.

    El periodista sostuvo que el Galatasaray había cerrado un acuerdo para contar con Jamal Musiala, figura de Bayern Múnich y la selección alemana. El club desmintió la información. La distancia entre el club y el profesional es profunda. La entidad lo acusa de que el comportamiento es repetitivo y que contribuye a la desinformación pública. Terzi se mantuvo firme con su versión y aseguró que la había obtenido de fuentes confiables.

    Periodista turco detenido por difundir información falsa rompe el silencio

    Mediante su cuenta en X, el comunicador rompe el silencio. “El proceso ocurrido el lunes ya es de su conocimiento. No veo necesario extenderme demasiado al respecto”, introduce, antes de profundizar respecto del motivo central de su intervención.

    “Estoy agradecido por la sensibilidad de nuestro pueblo y por los mensajes de apoyo recibidos. Durante todo el proceso, agradezco enormemente la cortesía mostrada por todas las personas del ámbito judicial y policial, especialmente por nuestras fuerzas del orden”, sostiene, en relación al buen trato que recibió.

    “A mis valiosos abogados, amigos, y a los estimados representantes del mundo del deporte, desde el Galatasaray hasta el Fenerbahçe, desde el Beşiktaş hasta el Trabzonspor, así como a mis colegas en los medios escritos y audiovisuales, les doy las gracias de corazón por su apoyo. Tengo una gratitud infinita hacia todos los que llamaron, preguntaron y no dejaron que mi familia se sintiera sola...”, planteó.

    Más sobre:Burhan Can TerziGalatasarayFútbolFútbol Internacional

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