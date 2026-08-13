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    La alegría de Igor Lichnovsky al arribar a Chile para firmar por la U: “Esto es un choque emocional”

    El defensor de 32 años se incorporará a los azules para fortalecer la zona defensiva del elenco a cargo de Fernando Gago.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    www.photosport.cl

    Igor Lichnovsky ya está en Chile para sumarse como refuerzo de Universidad de Chile. El defensor llegó durante la madrugada de este jueves al aeropuerto para completar los trámites correspondientes.

    En el lugar, comentó que “para mí está siendo un choque emocional, obviamente porque desde niño me crie en el equipo. De fútbol vamos a hablar en el club”, indicó.

    Además, resaltó que entre los factores que influyeron para su regreso al club tras 13 años, están “mi familia, mi infancia, el haberme ido joven, el momento que está pasando justamente ahora la U. Externo, pero también interno. Creo que tenemos un gran equipo y uno siempre quiere volver a su equipo y volver a hacer cosas importantes”, apuntó.

    Una vez que el zaguero complete los trámites de rigor, entre ellos los exámenes médicos, firmará un vínculo que lo unirá otra vez con la institución por dos años y medio.

    El acuerdo se logró después de que el deportista quedara libre tras su último paso por el Fatih Karagümrük de la liga de Turquía.

    Su arribo llega a reforzar la defensa de Fernando Gago. Deberá pelear palmo a palmo el puesto con Nicolás Ramírez y Matías Zaldivia, dos jugadores que parecen inamovibles para el DT estudiantil. Franco Calderón, el otro jugador que disputa la posición, dejará el club al final de la temporada.

    Por cierto, el fichaje de Lichnovsky también aparece en un momento en el que la U buscaba reincorporar a un jugador que se sintiera plenamente identificado con los azules, considerando el retiro de Marcelo Díaz a final de la temporada, para así acompañar a Eduardo Vargas y Charles Aránguiz.

    De hecho, el propio Díaz había señalado hace algunos días que veía de buena manera la posibilidad de que el defensor se uniera al club. “Me gustaría que llegue Igor, porque es un gran jugador y aparte es salido del club, está en una buena edad, vendría a aportar muchísimo”, declaró.

    Las pistas

    Durante las últimas horas, el propio futbolista dio pistas de su vuelta. Compartió un video en México, lugar donde residió durante varios años. “Solo vine a despedirme por un tiempo”, comunicó. El registro publicado en su cuenta de Instagram fue acompañado por la canción de Illapu, Vuelvo para vivir.

    Luego, realizó otra publicación en las historias de la red social en la que se ve una camiseta de la U como parte del equipaje. “Cerrando maletas. El niño que llegó a los 10 años me sonríe. También papá del cielo, mamá sigue esperando y mi hermano preparando todo como siempre”, compartió.

    Con la llegada de Lichnovsky la U cierra el libro de pases de la temporada 2026. Junto al defensor arribaron Tobías Reinhart, el volante que compraron a la Reggiana de la Serie B de Italia, y Gonzalo Reyna, el extremo que llegó a préstamo desde Racing de Argentina.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolUniversidad de ChileLa UIgor Lichnovsky

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