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    Nacional

    Fiscal preferente dirige investigación por ataque armado a funcionario de Carabineros en Antofagasta

    El uniformado fue baleado durante una fiscalización.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, designó un persecutor preferente de la Fiscalía Sistema de Análisis Criminal (SAC) para encabezar la indagatoria por el ataque sufrido la tarde del miércoles por un funcionario de Carabineros.

    El ataque se registró en la intersección de las calles Huanchaca y Chiloé, en el sector centro alto de la ciudad de Antofagasta.

    De acuerdo a los primeros antecedentes, durante un procedimiento de fiscalización a un grupo de sujetos, uno de ellos huyó del lugar, siendo seguido por el funcionario policial, que, al momento de darle alcance, termina siendo baleado.

    Los disparos le provocaron diversas lesiones al funcionario de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 2° Comisaría de Carabineros.

    El uniformado fue trasladado al Hospital Regional de Antofagasta con heridas de gravedad.

    En las diligencias para dar con el autor de los disparos y otros presuntos partícipes del hecho, trabaja el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, junto a Labocar y OS-9 de Carabineros, con apoyo de funcionarios de diversas unidades especializadas y territoriales.

    Entre el primer semestre de 2025 y 2026, la cifra de carabineros heridos a bala en actos de servicio se duplicó.

    Más sobre:PolicialCarabinerosAntofagasta

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