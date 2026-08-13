Marín cita a relatora de la ONU y apunta a “prohibir” la gestación subrogada: “Va de la mano con la comercialización de los cuerpos”

Esta semana la comisión de Salud del Senado inició la discusión del proyecto de ley que busca regular la gestación subrogada. Paralelamente, en la Cámara de Diputados existe una iniciativa que intenta prohibir y sancionar esta práctica.

Desde el gobierno, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, ha sido enfática en señalar que las prioridades del Ejecutivo están en el “crecimiento económico, empleo y seguridad”. No obstante, indicó que la gestación subrogada es un tema que “está en discusión”.

En diálogo con radio Duna, la secretaria de Estado fue consultada respecto a su visión sobre esta materia.

“Yo aquí voy a dar quizás una opinión con bastante cuidado, y me voy a referir a lo que señala uno de los instrumentos internacionales que busca prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, y quiero citar a una de las relatoras de la ONU respecto a esta materia, quien sugiere que se debe prohibir este tipo de prácticas , porque va de la mano con la comercialización de los cuerpos de las mujeres” , indicó.

La ministra no especificó a quién se refería. No obstante, en 2025 la experta de la ONU, Reem Alsalem, relatora especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, presentó un informe ante el organismo internacional donde sugiere que se reconozca la gestación subrogada como “un sistema de violencia, explotación y abuso”.

En el Congreso, parte de los argumentos para regularizar esta materia apuntan a la infertilidad y a los problemas de salud que podrían impedir a una mujer concebir un embarazo.

Al respecto, la ministra señaló que incluso su antecesora, Antonia Orellana, “también usó la misma línea respecto de la mercantilización de las mujeres”.

Sobre la posición del gobierno en la materia, señaló que “es algo que está en discusión, sin embargo yo estoy dando la mirada que me compete respecto de prevenir la violencia contra las mujeres ”.

“Hay algunos informes al respecto de esto, que vienen de organismos internacionales que también el país mira, y que dan algunas sugerencias al respecto, como que no se debe realizar este tipo de prácticas en defensa también de las mujeres”, indicó.