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    Zandra Parisi descarta que rechazo a feriado en septiembre condicione su voto: “No nos interesa estar haciendo gallitos con nadie”

    Consultada sobre si el apoyo o no a su iniciativa condicionaría su voto en otras materias, como la reforma de seguridad, la diputada Parisi indicó que no, indicando que esto "no es de que quien gana, quien vive. Esto es quien es capaz de pensar y centrar la política en la gente”.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    La diputada Zandra Parisi. Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Zandra Parisi, diputada del Partido de la Gente (PDG) se refirió esta jornada a su iniciativa para declarar feriado el próximo jueves 17 de septiembre y extender así las celebraciones de Fiestas Patrias.

    Al respecto, y en conversación con Radio Agricultura, la parlamentaria destacó que, desde el año 2015 que no hay un feriado con tres días en Fiestas Patrias.

    Tras esa fecha, recordó, se hizo una ley en donde se consideraban los interferiados o se agregaba el día lunes, sin embargo, sostuvo, “las cosas se hicieron mal”.

    Esto se debe haber pensado que siempre nuestras Fiestas Patria tuviesen a lo menos cuatro días de celebración. Cuatro días donde la familia tiene la oportunidad de reunirse, cuatro días donde los emprendedores tienen una tremenda oportunidad de vender sus empanadas, las comidas típicas chilenas, el área del turismo también”, señaló.

    “Hay puras cosas buenas. Yo no veo nada malo”, añadió.

    Consultada sobre si ha conversado del tema con el gobierno, considerando que el Ejecutivo decidió no patrocinar la iniciativa, la parlamentaria indicó que no.

    No lo he conversado con ningún gremio, yo lo he conversado con la gente”, señaló. “La gente es quien me escribe, que me dice, ‘voy a tener un día para poder ira ver a mi familia, que está afectada en el norte’, o ‘está afectada en el sur’, ‘qué bueno, porque soy emprendedora y las empanadas que hago, que son quinientas me ayudan para poder salir adelante’”.

    En esta línea, y consultada sobre cómo responde frente a quienes han señalado que la iniciativa tiene “un dejo popular”, Parisi señaló que no tenía problema con aquello.

    Me parece espectacular, si preocuparme de las Pymes, de las mujeres que están emprendiendo, de que las familias se reúnan y que tengan más sonrisas dibujadas en estas Fiestas Patria, díganme popular, yo no tengo ningún problema”, afirmó.

    “Acá, esto no es de que quien gana, quien vive. Esto es quien es capaz de pensar y centrar la política en la gente”, concluyó.

    Por otra parte, y frente a si el apoyo o rechazo del gobierno a la propuesta condicionaría su voto en otras materias, comoo en la reforma de seguridad, la diputada señaló que no es así, ya que desde el PDG “nosotros estamos siempre las buenas ideas”, independiente del sector que la proponga, señaló.

    “Lo que sí estoy desde ya viendo, con tantos problemas que tiene el gobierno con su bancada que en ciertas ocasiones creen que cuentan con todos los votos y después no cuentan, yo creo que el gobierno tiene que ya empezar a hacer un trabajo frente a lo que se viene de estas modificaciones constitucionales que se necesitan”, señaló.

    “Nosotros estamos acá para dar un mejor vivir a los chilenos, trabajar con ese enfoque, no nos interesa estar haciendo gallitos con nadie, pero debo reconocerlo: yo siento que nosotros como PDG nos hemos portado muy bien con el gobierno, al igual que todos los chilenos”, sentenció. “Me dolería, de verdad, me harían una pequeña grieta en en mi corazón al no escuchar que tantos chilenos merecen ser apañados, abrazados, considerados en este 17 de septiembre, dándolo como feriado”.

    Más sobre:PolíticaZandra ParisiPDG17 de septiembreferiado

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