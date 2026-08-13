SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Carolina Tohá y agenda de seguridad del Gobierno: “Hay cosas que están puestas para generar polémica”

    Asimismo, apuntó que existen proyectos de la agenda que “buscan generar señales políticas más que resolver problemas concretos”.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Desde la Redacción

    La exministra del Interior, Carolina Tohá, cuestionó durante la mañana de este jueves la agenda de seguridad impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast, apuntando que existen proyectos que “buscan generar señales políticas más que resolver problemas concretos”.

    En conversación con Radio Infinita, es que la ministra sostuvo que “Ahí hay mucho en que se puede colaborar y se puede encontrar un punto común. Pero hay otros proyectos que están metidos en esa agenda que no hay otra explicación de por qué están ahí que no sea polarizar y dar señales”.

    Según explicó ciertas normas buscan mostrar una “gran decisión a pesar de que no son cosas necesarias”, y añadiendo que “incluso pueden tener un efecto complicado”.

    Es así como la exministra apuntó al régimen de alta de seguridad que funciona hoy en día señalando que “la reforma que está proponiendo el Gobierno quiere poner ese régimen en la Constitución. A mí no me extrañaría que ahora aparecieran algunos abogados de la gente del Tren de Aragua que digan, bueno, quieren poner esto en la Constitución, entonces quiere decir que ahora no es constitucional”.

    “Se pierde tiempo que se podría gastar en otras cosas y segundo, tú debilitas con eso la ley que hoy día existe. O sea, mientras lo tramitas alguien puede decir entonces la ley actual no es válida porque no tiene un reflejo en la Constitución. Y quizá toda su aplicación no tenía fundamentos suficientes”, agregó.

    A pesar de esto, Tohá sostuvo que hay normas que tienen un apoyo amplio y que “no es verdad esto de que se dice a todo que no, pero hay cosas que están en esa agenda que están puestas para generar polémica”.

    Detención de migrantes

    En la ocasión, la exministra además abordó el proyecto que busca ampliar la detención de migrantes de cinco a 180 días, señalando que “lo que puede salir mal en ese proceso es infinito”.

    “Estas personas lo que han hecho es ingresar irregularmente al país. Esa es su, digamos, su falta. Entonces, hay proporcionalidad entre eso y estar medio año privado de libertad en un lugar que no tiene condiciones, sin una sentencia judicial. Es muy complejo”.

    Asimismo expresó que “hay mucha gente cercana al Gobierno que le preocupa esto. Gente que es del núcleo cercano del Gobierno y dice, nos vamos a embarcar en una cosa y no sabemos cómo lo vamos a hacer. Es muy complicado”.

    La exministra también abordó la descoordinación en el Gobierno, luego de que el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, reconociera que desconocía la decisión del Ejecutivo de recurrir al Tribunal Constitucional para impugnar la norma que obliga a reconectar gratuitamente servicios básicos como agua, electricidad y gas en zonas afectadas por catástrofes.

    “Yo creo que a todos los que hemos estado en La Moneda nos extrañó. Pero me preocupa que el funcionamiento del Comité Político en general es una fortaleza en Chile, no funciona mal”, señaló.

    Asimismo, destacó que la presencia de los ministros políticos permite representar a los distintos partidos y que una fusión de ministerios políticos puede debilitar este mecanismo.

    “Me preocupa que no está funcionando bien el Comité Político y se quiere hacer una modificación que va a impactar a todos los gobiernos de aquí en adelante, que no se sabe para qué, por qué”, mencionó.

    Gobierno de Boric

    En la ocasión, Tohá, además se refirió a los dichos de Boric, quien cuestionó la “tesis” de que la exministra del Interior llegó a “salvar los muebles” de su administración en septiembre de 2022.

    “Me llama la atención cómo hay tanto interés en una polémica de ese tipo. Sinceramente creo que no es interesante y no voy a participar de ella”, sostuvo, añadiendo que “vivimos en la política armando esas cosas y es como un sistema en el queparticipa también la prensa y son unas polémicas que nos interesan solo a nosotros”.

    Asimismo, reconoció que existió un problema de credibilidad en seguridad señalando que “el tono se pasó varias veces de rosca y se elevó demasiado lo ácido de las críticas y los adjetivos calificativos que se usaron”.

    “Hubo sectores, era mi caso, que no habíamos estado nunca en ese tono. O sea, que nunca habíamos pasado por ese tipo de descalificaciones a la policía, nunca habíamos tratado a la policía como una institución nefasta ni nada, al contrario. Pero bueno, el Gobierno era el que era, y tenía las principales autoridades originales, digamos, el núcleo inicial del gobierno era el que era, y eso ciertamente pesó”, agregó.

    A pesar de esto señaló que “se hizo una demostración categórica de que un Gobierno con esa historia podía hacer una inflexión, y podía tomar este tema como una prioridad, y podía desarrollar una agenda como nunca antes se había hecho”.

    Más sobre:Carolina ToháSeguridadGobierno

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Marín cita a relatora de la ONU y apunta a “prohibir” la gestación subrogada: “Va de la mano con la comercialización de los cuerpos”

    Paola y Giorgiana Cuneo venden el 1% de Falabella

    Ganancias del brazo minero del grupo Luksic se disparan a junio y paga al Estado más de US$ 920 millones en impuestos

    Fiscal preferente dirige investigación por ataque armado a funcionario de Carabineros en Antofagasta

    Pedro Aznar regresa a Santiago con un único concierto en el Teatro Municipal

    Petróleo cae pese a tensión en Ormuz por señales de menor demanda global

    Lo más leído

    1.
    Liceo Augusto D’Halmar suspende clases presenciales tras denuncia por amenazas contra estudiante que rechazó el paro

    Liceo Augusto D’Halmar suspende clases presenciales tras denuncia por amenazas contra estudiante que rechazó el paro

    2.
    Senadores oficialistas de la comisión de Hacienda fueron excluidos de audiencia pública del TC por la megarreforma

    Senadores oficialistas de la comisión de Hacienda fueron excluidos de audiencia pública del TC por la megarreforma

    3.
    Fracasa primer concurso de notarios: de 80 postulantes casi ninguno pasó la prueba y Servicio Civil analiza declararlo desierto

    Fracasa primer concurso de notarios: de 80 postulantes casi ninguno pasó la prueba y Servicio Civil analiza declararlo desierto

    4.
    Operación Cancerbero: Gendarmería traslada a reos de alta peligrosidad desde Santiago a nueva cárcel de Talca

    Operación Cancerbero: Gendarmería traslada a reos de alta peligrosidad desde Santiago a nueva cárcel de Talca

    5.
    Exministro Pérez afirma que Matthei se equivoca al criticar la agenda de seguridad del gobierno: “Por algo salió quinta”

    Exministro Pérez afirma que Matthei se equivoca al criticar la agenda de seguridad del gobierno: “Por algo salió quinta”

    6.
    Corte de Valdivia falla que los gatos son seres sintientes por lo que no se les puede aplicar el Código Civil

    Corte de Valdivia falla que los gatos son seres sintientes por lo que no se les puede aplicar el Código Civil

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Llueve en todo Chile: revisa cuándo comienzan las precipitaciones en cada región

    Llueve en todo Chile: revisa cuándo comienzan las precipitaciones en cada región

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Estos son los factores de riesgo que puedes controlar para prevenir la demencia, según un estudio

    Estos son los factores de riesgo que puedes controlar para prevenir la demencia, según un estudio

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este jueves 13 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este jueves 13 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Temblor hoy, jueves 13 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 13 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las comunas con suspensión de clases este jueves y viernes

    Las comunas con suspensión de clases este jueves y viernes

    Carolina Tohá y agenda de seguridad del Gobierno: “Hay cosas que están puestas para generar polémica”
    Chile

    Carolina Tohá y agenda de seguridad del Gobierno: “Hay cosas que están puestas para generar polémica”

    Fiscal preferente dirige investigación por ataque armado a funcionario de Carabineros en Antofagasta

    Operación Cancerbero: Gendarmería traslada a reos de alta peligrosidad desde Santiago a nueva cárcel de Talca

    Paola y Giorgiana Cuneo venden el 1% de Falabella
    Negocios

    Paola y Giorgiana Cuneo venden el 1% de Falabella

    Ganancias del brazo minero del grupo Luksic se disparan a junio y paga al Estado más de US$ 920 millones en impuestos

    Petróleo cae pese a tensión en Ormuz por señales de menor demanda global

    Comienza la inestabilidad en Santiago: revisa los sectores de la RM que tendrán lluvia desde hoy hasta el fin de semana
    Tendencias

    Comienza la inestabilidad en Santiago: revisa los sectores de la RM que tendrán lluvia desde hoy hasta el fin de semana

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    Cuántos milímetros de lluvia caerán en Santiago durante los próximos cinco días

    La alegría de Igor Lichnovsky al arribar a Chile para firmar por la U: “Esto es un choque emocional”
    El Deportivo

    La alegría de Igor Lichnovsky al arribar a Chile para firmar por la U: “Esto es un choque emocional”

    “El sueño se convirtió en pesadilla”: en Argentina dan cuenta de la jornada amarga que Coquimbo le hizo pasar a Platense

    Serviu revoca el comodato del sitio donde se construye el Centro Olímpico del Vóleibol el mismo día de su presentación

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero
    Tecnología

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Así son los nuevos accesorios y consola inspirados en Marvel’s Wolverine

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio

    Pedro Aznar regresa a Santiago con un único concierto en el Teatro Municipal
    Cultura y entretención

    Pedro Aznar regresa a Santiago con un único concierto en el Teatro Municipal

    Un maestro insuperable: las cinco mejores películas de Alfred Hitchcock (y dónde verlas)

    El desafío de cantar canciones del otro: Princesa Alba y Julianno Sosa reinventan sus propios hits

    Zelenski asegura que Ucrania no sobrevivirá al invierno si Estados Unidos no les vende el 5% de sus misiles Patriot
    Mundo

    Zelenski asegura que Ucrania no sobrevivirá al invierno si Estados Unidos no les vende el 5% de sus misiles Patriot

    Irán advierte a Estados Unidos de que incurre en “un error de cálculo aún mayor” que la guerra si cree que controla Ormuz

    Gobierno de Venezuela y oposición acuerdan reformar el sistema judicial y recuperar activos en Inglaterra

    Datos Paula: las obras infantiles imperdibles del FAMFEST 2026
    Paula

    Datos Paula: las obras infantiles imperdibles del FAMFEST 2026

    Cazuela de cerdo

    Hablemos de amor: mi primer amor