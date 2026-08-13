Carolina Tohá y agenda de seguridad del Gobierno: “Hay cosas que están puestas para generar polémica”

La exministra del Interior, Carolina Tohá, cuestionó durante la mañana de este jueves la agenda de seguridad impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast, apuntando que existen proyectos que “buscan generar señales políticas más que resolver problemas concretos”.

En conversación con Radio Infinita, es que la ministra sostuvo que “Ahí hay mucho en que se puede colaborar y se puede encontrar un punto común. Pero hay otros proyectos que están metidos en esa agenda que no hay otra explicación de por qué están ahí que no sea polarizar y dar señales”.

Según explicó ciertas normas buscan mostrar una “gran decisión a pesar de que no son cosas necesarias”, y añadiendo que “incluso pueden tener un efecto complicado”.

Es así como la exministra apuntó al régimen de alta de seguridad que funciona hoy en día señalando que “la reforma que está proponiendo el Gobierno quiere poner ese régimen en la Constitución. A mí no me extrañaría que ahora aparecieran algunos abogados de la gente del Tren de Aragua que digan, bueno, quieren poner esto en la Constitución, entonces quiere decir que ahora no es constitucional”.

“Se pierde tiempo que se podría gastar en otras cosas y segundo, tú debilitas con eso la ley que hoy día existe. O sea, mientras lo tramitas alguien puede decir entonces la ley actual no es válida porque no tiene un reflejo en la Constitución. Y quizá toda su aplicación no tenía fundamentos suficientes”, agregó.

A pesar de esto, Tohá sostuvo que hay normas que tienen un apoyo amplio y que “no es verdad esto de que se dice a todo que no, pero hay cosas que están en esa agenda que están puestas para generar polémica”.

Detención de migrantes

En la ocasión, la exministra además abordó el proyecto que busca ampliar la detención de migrantes de cinco a 180 días, señalando que “lo que puede salir mal en ese proceso es infinito”.

“Estas personas lo que han hecho es ingresar irregularmente al país. Esa es su, digamos, su falta. Entonces, hay proporcionalidad entre eso y estar medio año privado de libertad en un lugar que no tiene condiciones, sin una sentencia judicial. Es muy complejo”.

Asimismo expresó que “hay mucha gente cercana al Gobierno que le preocupa esto. Gente que es del núcleo cercano del Gobierno y dice, nos vamos a embarcar en una cosa y no sabemos cómo lo vamos a hacer. Es muy complicado”.

La exministra también abordó la descoordinación en el Gobierno, luego de que el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, reconociera que desconocía la decisión del Ejecutivo de recurrir al Tribunal Constitucional para impugnar la norma que obliga a reconectar gratuitamente servicios básicos como agua, electricidad y gas en zonas afectadas por catástrofes.

“Yo creo que a todos los que hemos estado en La Moneda nos extrañó. Pero me preocupa que el funcionamiento del Comité Político en general es una fortaleza en Chile, no funciona mal”, señaló.

Asimismo, destacó que la presencia de los ministros políticos permite representar a los distintos partidos y que una fusión de ministerios políticos puede debilitar este mecanismo.

“Me preocupa que no está funcionando bien el Comité Político y se quiere hacer una modificación que va a impactar a todos los gobiernos de aquí en adelante, que no se sabe para qué, por qué”, mencionó.

Gobierno de Boric

En la ocasión, Tohá, además se refirió a los dichos de Boric, quien cuestionó la “tesis” de que la exministra del Interior llegó a “salvar los muebles” de su administración en septiembre de 2022.

“Me llama la atención cómo hay tanto interés en una polémica de ese tipo. Sinceramente creo que no es interesante y no voy a participar de ella”, sostuvo, añadiendo que “vivimos en la política armando esas cosas y es como un sistema en el queparticipa también la prensa y son unas polémicas que nos interesan solo a nosotros”.

Asimismo, reconoció que existió un problema de credibilidad en seguridad señalando que “el tono se pasó varias veces de rosca y se elevó demasiado lo ácido de las críticas y los adjetivos calificativos que se usaron”.

“Hubo sectores, era mi caso, que no habíamos estado nunca en ese tono. O sea, que nunca habíamos pasado por ese tipo de descalificaciones a la policía, nunca habíamos tratado a la policía como una institución nefasta ni nada, al contrario. Pero bueno, el Gobierno era el que era, y tenía las principales autoridades originales, digamos, el núcleo inicial del gobierno era el que era, y eso ciertamente pesó”, agregó.

A pesar de esto señaló que “se hizo una demostración categórica de que un Gobierno con esa historia podía hacer una inflexión, y podía tomar este tema como una prioridad, y podía desarrollar una agenda como nunca antes se había hecho”.