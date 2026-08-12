ADN culé para la Oranje: Xavi Hernández es el nuevo entrenador de Países Bajos rumbo a 2030

Luego de la Copa del Mundo, varias selecciones quedaron sin técnico y han puesto el foco en renovarse de cara al siguiente ciclo, de cara a la edición 2030. Le sucedió a Alemania, con la asunción de Jürgen Klopp sustituyendo a Julian Nagelsmann, tras el fracaso en Norteamérica (quedó fuera por penales ante Paraguay). También pasó con Bélgica, con el arribo de Mark van Bommel en lugar de Rudi Garcia; y con Portugal, que ahora tiene a Jorge Jesús como DT reemplazando a Roberto Martínez.

Países Bajos estaba en la búsqueda de su nuevo seleccionador, luego de que Ronald Koeman dejara su puesto tras la eliminación en el Mundial a manos de Marruecos, en tanda de penales, por dieciseisavos de final. Este miércoles, se oficializó el arribo de Xavi Hernández como el flamante inquilino de la banca de la Oranje. El exjugador del Barcelona, campeón del mundo en Sudáfrica 2010, firmó de cara a 2030.

Mediante sus redes oficiales, la selección neerlandesa oficializó la llegada del catalán: “Xavi Hernández ha sido nombrado como el nuevo entrenador principal de la selección masculina de los Países Bajos. El técnico español de 46 años toma el relevo de Ronald Koeman. Xavi ha llegado a un acuerdo con la KNVB (Real Asociación Neerlandesa de Fútbol) sobre un contrato que se extiende hasta la Copa Mundial de la FIFA 2030”.

El exfutbolista azulgrana es el primer entrenador extranjero para el combinado naranja en casi 50 años. El último había sido el austriaco Ernst Happel, entre 1977 y 1978. Fue quien dirigió a la selección en el Mundial de 1978, donde fue subcampeón (perdió ante la Argentina de César Luis Menotti). La historia del Barça se entrelaza con la histórica Holanda por los nombres que han ocupado sus banquillos: desde Rinus Michels, pasando por Louis van Gaal, hasta Frank Rijkaard y el propio Ronald Koeman.

Será la tercera experiencia como entrenador para Xavi. En 2019 arrancó este camino al mando del Al Sadd de Qatar, donde ganó siete títulos. Después tendrá la labor de comandar al Barcelona, entre 2021 y 2024. En la tienda culé obtuvo LaLiga 2022-2023 y la Supercopa de España 2023.

El primer desafío de la nueva era de Países Bajos está programado para septiembre, con el arranque de la UEFA Nations League. Su debut será ante un coloso, que también transita por época de cambios: Alemania. El grupo 2 de la Liga A del certamen lo completan Serbia y Grecia.