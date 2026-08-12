SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    ADN culé para la Oranje: Xavi Hernández es el nuevo entrenador de Países Bajos rumbo a 2030

    Tras casi 50 años, el combinado naranja tendrá un técnico extranjero. El exfutbolista del Barcelona, campeón del mundo en 2010, fue el elegido para sustituir a Ronald Koeman.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Xavi Hernández es el nuevo entrenador de Países Bajos rumbo a 2030. LLUIS GENE

    Luego de la Copa del Mundo, varias selecciones quedaron sin técnico y han puesto el foco en renovarse de cara al siguiente ciclo, de cara a la edición 2030. Le sucedió a Alemania, con la asunción de Jürgen Klopp sustituyendo a Julian Nagelsmann, tras el fracaso en Norteamérica (quedó fuera por penales ante Paraguay). También pasó con Bélgica, con el arribo de Mark van Bommel en lugar de Rudi Garcia; y con Portugal, que ahora tiene a Jorge Jesús como DT reemplazando a Roberto Martínez.

    Países Bajos estaba en la búsqueda de su nuevo seleccionador, luego de que Ronald Koeman dejara su puesto tras la eliminación en el Mundial a manos de Marruecos, en tanda de penales, por dieciseisavos de final. Este miércoles, se oficializó el arribo de Xavi Hernández como el flamante inquilino de la banca de la Oranje. El exjugador del Barcelona, campeón del mundo en Sudáfrica 2010, firmó de cara a 2030.

    Mediante sus redes oficiales, la selección neerlandesa oficializó la llegada del catalán: “Xavi Hernández ha sido nombrado como el nuevo entrenador principal de la selección masculina de los Países Bajos. El técnico español de 46 años toma el relevo de Ronald Koeman. Xavi ha llegado a un acuerdo con la KNVB (Real Asociación Neerlandesa de Fútbol) sobre un contrato que se extiende hasta la Copa Mundial de la FIFA 2030”.

    El exfutbolista azulgrana es el primer entrenador extranjero para el combinado naranja en casi 50 años. El último había sido el austriaco Ernst Happel, entre 1977 y 1978. Fue quien dirigió a la selección en el Mundial de 1978, donde fue subcampeón (perdió ante la Argentina de César Luis Menotti). La historia del Barça se entrelaza con la histórica Holanda por los nombres que han ocupado sus banquillos: desde Rinus Michels, pasando por Louis van Gaal, hasta Frank Rijkaard y el propio Ronald Koeman.

    Será la tercera experiencia como entrenador para Xavi. En 2019 arrancó este camino al mando del Al Sadd de Qatar, donde ganó siete títulos. Después tendrá la labor de comandar al Barcelona, entre 2021 y 2024. En la tienda culé obtuvo LaLiga 2022-2023 y la Supercopa de España 2023.

    El primer desafío de la nueva era de Países Bajos está programado para septiembre, con el arranque de la UEFA Nations League. Su debut será ante un coloso, que también transita por época de cambios: Alemania. El grupo 2 de la Liga A del certamen lo completan Serbia y Grecia.

    Lee también:

    Más sobre:Fútbol internacionalPaíses BajosXavi HernándezMundial 2026Mundial 2030Selección de Países Bajos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    MOP recibe cuatro ofertas por la segunda concesión de la Ruta 57 Santiago–Colina–Los Andes

    Organizaciones medioambientalistas exponen ante el TC contra la megarreforma: “Entrega un regalo regulatorio a empresas”

    Proyecto para ajustar los SLEP comienza su ruta en el Congreso: enfrenta reparos por postergación y flexibilización de exigencias a municipios

    Trump anuncia la salida de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt

    Rabat desdramatiza críticas a reforma de seguridad y dice no sentir presión de su sector por indultos

    Expresidente Boric: “Se habla tanto de la educación pública en el debate sin haber pisado una escuela”

    Lo más leído

    1.
    Liga de estrellas, bienestar familiar y opción de radicarse en EEUU: por qué Alexis Sánchez firma en el Montreal de la MLS

    Liga de estrellas, bienestar familiar y opción de radicarse en EEUU: por qué Alexis Sánchez firma en el Montreal de la MLS

    2.
    Médico de la federación italiana de tenis asegura que Carlos Alcaraz sufre depresión

    Médico de la federación italiana de tenis asegura que Carlos Alcaraz sufre depresión

    3.
    Con el regreso de Clemente Montes: el plan de Garnero para meter a la UC en cuartos de la Libertadores sin Zampedri

    Con el regreso de Clemente Montes: el plan de Garnero para meter a la UC en cuartos de la Libertadores sin Zampedri

    4.
    Un refuerzo para Garnero: la UC abrocha al defensor Agustín García Basso en medio de compleja lesión de Juan Ignacio Díaz

    Un refuerzo para Garnero: la UC abrocha al defensor Agustín García Basso en medio de compleja lesión de Juan Ignacio Díaz

    5.
    “Grosero error reglamentario”: la prensa internacional lapida a Piero Maza tras el papelón en la Copa Sudamericana

    “Grosero error reglamentario”: la prensa internacional lapida a Piero Maza tras el papelón en la Copa Sudamericana

    6.
    Con sus mejores goles: el emotivo video de Montreal para recibir a Alexis Sánchez en la MLS

    Con sus mejores goles: el emotivo video de Montreal para recibir a Alexis Sánchez en la MLS

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Llueve en todo Chile: revisa cuándo comienzan las precipitaciones en cada región

    Llueve en todo Chile: revisa cuándo comienzan las precipitaciones en cada región

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Estos son los factores de riesgo que puedes controlar para prevenir la demencia, según un estudio

    Estos son los factores de riesgo que puedes controlar para prevenir la demencia, según un estudio

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio

    Servicios

    Lluvia de estrellas Perseidas 2026: a qué hora se pueden ver desde Chile esta noche

    Lluvia de estrellas Perseidas 2026: a qué hora se pueden ver desde Chile esta noche

    A qué hora y dónde ver a Platense vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Platense vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver el amistoso de Deportivo vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver el amistoso de Deportivo vs. Real Madrid en TV y streaming

    Organizaciones medioambientalistas exponen ante el TC contra la megarreforma: “Entrega un regalo regulatorio a empresas”
    Chile

    Organizaciones medioambientalistas exponen ante el TC contra la megarreforma: “Entrega un regalo regulatorio a empresas”

    Proyecto para ajustar los SLEP comienza su ruta en el Congreso: enfrenta reparos por postergación y flexibilización de exigencias a municipios

    Rabat desdramatiza críticas a reforma de seguridad y dice no sentir presión de su sector por indultos

    MOP recibe cuatro ofertas por la segunda concesión de la Ruta 57 Santiago–Colina–Los Andes
    Negocios

    MOP recibe cuatro ofertas por la segunda concesión de la Ruta 57 Santiago–Colina–Los Andes

    Juan Claro dejará el brazo minero del grupo Luksic tras 21 años como miembro del directorio

    Accionistas de Potasios rechazan fusión de las dos series de acciones

    Anuncian tormentas eléctricas desde el norte, pasando por Santiago, hasta el sur: cuándo y dónde brillará el cielo
    Tendencias

    Anuncian tormentas eléctricas desde el norte, pasando por Santiago, hasta el sur: cuándo y dónde brillará el cielo

    Tormentas eléctricas, viento, lluvia y nieve: revisa los sectores afectados en el norte de Chile

    Cuándo comienza la lluvia en la Región Metropolitana y qué esperar del evento de precipitaciones

    ADN culé para la Oranje: Xavi Hernández es el nuevo entrenador de Países Bajos rumbo a 2030
    El Deportivo

    ADN culé para la Oranje: Xavi Hernández es el nuevo entrenador de Países Bajos rumbo a 2030

    Municipios sellan alianza para llevar a todo Chile el legado inclusivo de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales

    Un refuerzo para Garnero: la UC abrocha al defensor Agustín García Basso en medio de compleja lesión de Juan Ignacio Díaz

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero
    Tecnología

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Así son los nuevos accesorios y consola inspirados en Marvel’s Wolverine

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio

    Fother Muckers regresa con nuevo disco y anuncia show en Teatro Coliseo
    Cultura y entretención

    Fother Muckers regresa con nuevo disco y anuncia show en Teatro Coliseo

    Poeta uruguaya Circe Maia gana el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda 2026

    “Sigue siendo tan empalagosa como siempre”: ¿está a la altura de las expectativas el regreso de Ted Lasso?

    Trump anuncia la salida de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt
    Mundo

    Trump anuncia la salida de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt

    Después de 121 años, España vivió un eclipse solar total

    Primarias en EE.UU.: ola progresista entre demócratas se frena en Wisconsin y aliado de Trump pierde en Minnesota

    Cazuela de cerdo
    Paula

    Cazuela de cerdo

    Hablemos de amor: mi primer amor

    Cuando una pareja se separa, ¿quién se queda con la mascota?