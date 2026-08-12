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    Con sus mejores goles: el emotivo video de Montreal para recibir a Alexis Sánchez en la MLS

    El cuadro canadiense le da la bienvenida al Niño Maravilla con un compilado de sus anotaciones en Europa.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Con sus mejores goles: el emotivo video de Montreal para recibir a Alexis Sánchez en la MLS. Foto: Photosport

    Alexis Sánchez prepara su arribo al Montreal. El cuadro canadiense que juega la MLS anunció este martes el fichaje del Niño Maravilla. Le dio la bienvenida con un comunicado destacando sus características y trayectoria. Horas después, publicaron un compilado de las mejores jugadas del chileno en Europa.

    En el video se ven goles de Alexis en Arsenal, Udinese y el Inter de Milán. En el posteo agregan “El Niño Maravilla es montrealés”.

    La Major League Soccer, liga donde Sánchez competirá con otros emblemáticos jugadores de las ligas europeas de la década pasada, también le dio la bienvenida al tocopillano.

    “El CF Montréal ha fichado al delantero Alexis Sánchez como agente libre, según anunció el club el martes. El ícono chileno tiene contrato hasta la temporada 2027 Sprint, con opción a extenderla hasta 2027-28. Ocupará un puesto de Jugador Franquicia en la plantilla”, establecen en su sitio web.

    Sánchez pasó las últimas 18 temporadas en Europa tras formarse en equipos sudamericanos como Cobreloa, Colo Colo y River Plate. Ha anotado 215 goles y repartido 154 asistencias en 788 partidos, y ha ganado 20 títulos a nivel de clubes”, añaden.

    El goleador histórico de la Roja también emitió sus primeras declaraciones como refuerzo del cuadro canadiense. “Estoy muy feliz de unirme al Montreal y asumir este nuevo reto”, señaló.

    “Quiero agradecer al club la confianza que han depositado en mí. Quiero poner mi experiencia al servicio del equipo para lograr nuestros objetivos y compartir grandes momentos con nuestra afición. Estoy aquí para darlo todo, por este club y por esta ciudad”, cerró el nortino.

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