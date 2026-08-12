Múltiples títulos, cientos de goles y talento en cuatro países: los detalles de los 18 años de Alexis Sánchez en Europa.

“En River no quedé conforme con lo que hice... acá en Udinese, estoy recién entendiendo cómo es la cosa”. Era 2009 y Alexis Sánchez vivía su segunda temporada como jugador del cuadro Friuli. La frase aparece en el documental “Nacidos para ganar”, emitido por Canal 13 cuando la selección chilena de Marcelo Bielsa se encaminaba al Mundial de Sudáfrica. El Niño Maravilla tenía 20 años y luchaba por un puesto en la Serie A.

17 años después de aquella declaración y tras 18 temporadas consecutivas en Europa, el goleador histórico de la Roja continuará su carrera en el Montreal de la MLS. Será su primer club en América desde que dejó River Plate, a mediados de 2008.

Desde entonces pasó por Udinese, Barcelona, Arsenal, Manchester United, Inter de Milán, Olympique de Marsella y Sevilla. Actuó en Italia, España, Inglaterra y Francia. Su balance europeo es de 693 partidos, 198 goles y 114 asistencias. Además, sumó 16 títulos entre Barcelona, Arsenal e Inter.

Alexis Sánchez junto a Mauricio Isla en el Udinese. ROCCO DE BENEDICTIS /GRAZIA NERI

El inicio en Udinese y la mirada de Pep

Udinese había comprado su pase en 2006, cuando Sánchez pertenecía a Cobreloa, pero antes de incorporarlo a su plantel lo cedió a Colo Colo y River Plate. Recién en 2008, después de su temporada en Argentina, se instaló en Italia. En el equipo coincidió con Mauricio Isla y permaneció tres temporadas.

El curso 2010-11 modificó su situación en el mercado. Después de jugar el Mundial de Sudáfrica con Chile, permaneció en Udinese y terminó la Serie A con 12 goles en 28 partidos. Cuatro los convirtió en el 7-0 sobre Palermo, el 27 de febrero de 2011. El equipo terminó cuarto y clasificó a la Champions League.

En julio de ese año, Barcelona acordó su fichaje con Udinese. Fue el primer futbolista chileno en jugar el club catalán. Llegó al mítico plantel de Pep Guardiola y utilizó el número ‘9′, ya que la siete pertenecía a David Villa. El cuadro blaugrana pagó en total US$ 54 millones por su carta.

El golazo de Alexis Sánchez contra el Real Madrid. pic.twitter.com/UCBJbOZJah — -1899- (@_Futbolero_) May 16, 2026

Luego de tres temporadas, su balance en el cuadro culé fue de 141 partidos y 47 goles. Ganó seis trofeos: una Liga, una Copa del Rey, dos Supercopas de España, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. También dejó un registro de tres anotaciones frente al Real Madrid. Uno es considerado entre los mejores goles en la historia del clásico.

Sánchez celebra su emblemático gol ante el Real Madrid. imago sportfotodienst

Arsenal y el mejor Sánchez

En julio de 2014, después del Mundal de Brasil, pasó al Arsenal, dirigido por Arsène Wenger. Su primer partido oficial fue la Community Shield ante Manchester City, que el equipo londinense ganó por 3-0.

En su primera temporada jugó 52 partidos, convirtió 25 goles y entregó 12 asistencias. Marcó en la final de la FA Cup contra Aston Villa, que terminó 4-0. Cerró el curso con la Community Shield y la FA Cup.

Sánchez usó la camiseta '17' en sus primeros dos años en el Arsenal.

La campaña 2016-17 fue la de mayor producción goleadora de su carrera. Justo en ese curso, Alexis recuperó la casaca ‘7’ tras dos años portando la ‘17’. Anotó 30 veces en todas las competencias, 24 en la Premier League. Arsenal ganó la FA Cup y Sánchez abrió el marcador en la final ante Chelsea, resuelta por 2-1 en Wembley.

Su etapa en Londres terminó en enero de 2018. En tres temporadas y media acumuló 166 partidos y 80 goles. Formó parte de los planteles que obtuvieron dos FA Cup y tres Community Shield.

⏪ Taking it back to this day in 2017...



Emirates Stadium erupts as Alexis Sanchez doubles our advantage in the north London derby 🤩 pic.twitter.com/95zKnxXftW — Arsenal (@Arsenal) November 18, 2025

En aquel período, Sánchez estuvo cerca de llegar al Manchester City. El conjunto ciudadano presentó una oferta cercana a los US$ 77 millones y el acuerdo quedó condicionado a que Wenger encontrara un reemplazante. El elegido era Thomas Lemar, entonces en el Mónaco, pero la operación no se concretó antes del cierre del mercado.

El gran error: Manchester United

El City volvió por él en enero de 2018, pero decidió no elevar las condiciones económicas de la operación. El Manchester United entró en la negociación: José Mourinho le ofreció la camiseta número ‘7′. Sánchez terminó firmando por los Diablos Rojos el 22 de enero, en una operación que llevó a Henrikh Mkhitaryan al Arsenal.

Su paso por el club se extendió hasta 2019. Entre lesiones y períodos fuera de la titularidad, completó 45 partidos y cinco goles. En agosto fue cedido al Inter de Milán y, 12 meses después, dejó definitivamente el United.

Con el paso de los años, el Niño Maravilla reconocería que su paso por el United fue negativo. Incluso Mourinho llegó a describirlo como un jugador que fue “infeliz” bajo su mandato.

Sánchez tuvo un paso para el olvido en el Manchester United. Foto: @manutd

Dos etapas, cinco títulos, pero a la baja en Inter

El regreso a la Serie A significó un ciclo de cuatro temporadas en el Inter de Milán, con una etapa intermedia en Francia. Todo comenzó con un préstamo en 2020. Sánchez disputó 32 encuentros. El equipo terminó segundo en la liga y llegó a la final de la Europa League, donde perdió 3-2 frente a Sevilla.

Después de desvincularse del Manchester United firmó como jugador del Inter. En 2020-21 obtuvo su primer Scudetto. En la campaña siguiente agregó la Copa Italia y la Supercopa de Italia. En esta última marcó el 2-1 frente a Juventus en el minuto 120 de la final.

Tras una temporada en Marsella, volvió al Inter en 2023 y sumó otros dos títulos: la Serie A y la Supercopa de Italia. El registro total de sus dos períodos con el club fue de 142 partidos y 24 goles. Ganó dos ligas italianas, una Copa Italia y dos Supercopas. Nunca, eso sí, logró ganarse la titularidad indiscutida.

Pese a no ser titular, Sánchez vivió grandes momentos en el Inter. PEDRO NUNES

Como en sus mejores años: la temporada en Francia

Olympique de Marsella incorporó a Sánchez en agosto de 2022. En la Ligue 1 disputó 35 partidos y marcó 14 goles. Sumando la Copa de Francia y la Champions League, terminó la temporada con 44 encuentros y 18 tantos.

Une activité débordante sur le front de l’attaque 🔵⚪️ et un coup franc téléguidé pour montrer la voie aux Olympiens ! 🎯

𝘼𝙡𝙚𝙭𝙞𝙨 𝙎𝙖𝙣𝙘𝙝𝙚𝙯 🇨🇱 a une fois de plus régalé lors d’#ASMOM 🔥 pic.twitter.com/0Dsoba7sN7 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 15, 2022

Marsella finalizó tercero en la liga. En la Champions quedó eliminado en la fase de grupos y en la Copa de Francia cayó frente a Annecy en cuartos de final, por penales.

Al término de la temporada dejó el club francés. Sin embargo, aquella temporada en la Ligue 1 fue la última en que logró ser la figura de su equipo. Hasta el momento de su salida había sido elevado a la condición de referente para la hinchada del Marsella. Sin embargo, el cambio en la conducción del club sentenció sus chances al cierre del año.

Sánchez vivió un gran año en Francia. Foto: @olympiquedemarseille

El regreso a Udinese, Sevilla y la despedida a Europa

Después de su segunda etapa en Inter, Sánchez volvió a Udinese en 2024. Su temporada estuvo condicionada por problemas físicos: se perdió los primeros meses de competencia y terminó con 14 apariciones.

Udinese terminó el campeonato en la duodécima posición. Al finalizar la temporada, el delantero dejó el equipo y regresó a España. El Sevilla anunció su contratación como jugador libre. Durante el curso sufrió lesiones musculares y alternó titularidades con ingresos desde el banco.

Terminó con 30 partidos oficiales. En LaLiga anotó cuatro goles y dio dos asistencias. Marcó ante Alavés, Barcelona, Betis y Real Sociedad. Fue clave en la remontada sobre el final del curso que le permitió al Sevilla salir de la zona de descenso.

🎯 ¡Alexis Sánchez adelanta al @SevillaFC desde los once metros!



LALIGAHighlights | SevillaBarça pic.twitter.com/QIFcgCrNG5 — LALIGA (@LaLiga) October 5, 2025

Al término del campeonato, el Sevilla le ofreció extender el contrato por una temporada, pero Sánchez optó por no continuar. Su vínculo terminó el 30 de junio. Ahora volverá a jugar en América por primera vez desde River Plate al incorporarse al Montreal.