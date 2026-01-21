SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    “Vete, quiero traer a Alexis”: el día que José Mourinho le exigió a Mkhitaryan que se vaya del Manchester United

    El entrenador portugués le hizo la vida imposible al futbolista armenio en su estadía en el elenco rojo.

    Lucas Mujica 
    Lucas Mujica
    “Vete, quiero traer a Alexis”: el día que José Mourinho le exigió a Mkhitaryan que se vaya del Manchester United.

    El paso de José Mourinho por el Manchester United estuvo lleno de polémicas. Una de las más grandes se dio con Henrikh Mkhitaryan, a quien el entrenador no quería en el plantel. Por esos días, Alexis Sánchez brillaba en el Arsenal y el Niño Maravilla era el verdadero anhelo de The Special One. El armenio aparecía como una complicación en los planes del portugués.

    Según cuenta el jugador en su autobiografía ‘My Life Always At The Centre’ (‘Mi vida siempre en el medio’), el estratega le hizo la vida imposible en aquellas semanas. Lo hostigaba constantemente para lograr que salga de los diablos rojos.

    Perdí la paciencia con Mourinho. Le dije ‘has estado criticándome desde hace dos años, eres un mierda!’. Me dijo que no quería volver a verme”, revela el futbolista en su libro.

    Mkhitaryan en un entrenamiento del Manchester United.

    “En el entrenamiento no me dirigía la palabra, pero cada noche me escribía que me fuera. Todas las noches me decía por WhatsApp: “Miki, por favor, vete”. La situación se había vuelto realmente insoportable. Y yo siempre copiaba y pegaba la misma respuesta: ‘Si me voy, tengo que encontrar el equipo adecuado, si no, esperaré hasta el verano’”, narra el actual elemento del Inter de Milán.

    Con el paso del tiempo, entró Sánchez en la ecuación. “Hacia enero, su mensaje cambió a “Miki, por favor, vete para que pueda fichar a Alexis”. Entonces mi respuesta también cambió, empecé a decir: ‘No me voy solo para complacerte, y te lo ruego, por favor, deja de enviarme mensajes. Habla con Mino Raiola si quieres’”, sentenció.

    Finalmente, en enero de 2018, Mkhitaryan dejó el Manchester United y se marchó al Arsenal en un intercambio que llevó a Alexis Sánchez al club de Old Trafford. Pese al entusiasmo que generó el formado en Cobreloa, su paso por el equipo del noroeste de Inglaterra fue uno de los más irregulares de su carrera.

