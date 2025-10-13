SUSCRÍBETE
El Deportivo

“Por favor, vete”: exjugador de Manchester United revela la presión de Mourinho por culpa del fichaje de Alexis Sánchez

El armenio Henrikh Mkhitaryan se transformó en una pieza clave en las negociaciones entre los Gunners y los Diablos Rojos por el chileno.

Pablo Retamal V. 
Pablo Retamal V.
FOTO: CORDON PRESS.

Fue una de las teleseries que marcaron el periodo de fichajes en Europa en 2018. Después de alcanzar un gran desempeño con Arsenal, Alexis Sánchez estaba listo para comenzar un nuevo desafío.

Sus actuaciones y goles comenzaron a llamar la atención en la ciudad de Mánchester. Así, tanto Manchester City como Manchester United revisaron las billeteras para iniciar las negociaciones con el futbolista. Al final, el chileno tomó preferencia por los Diablos Rojos.

Sin embargo, hubo una pieza clave en la negociación. Los Gunners no querían dejar partir al delantero sin tener a otro jugador que lo reemplazara. Por lo mismo surgió el nombre de Henrikh Mkhitaryan como parte del traspaso.

Ahora, el armenio dio a conocer una autobiografía en la que entrega detalles inéditos de la forma en la que se gestó su salida del United hacia Arsenal.

En el libro llamado “Mi vida siempre en el centro” relata como José Mourinho le enviaba mensajes a través de WhatsApp todas las noches para que se fuera y permitiera el arribo del tocopillano al plantel.

Miki, por favor, vete, para que pueda llevarme a Alexis Sánchez”, fue uno de los mensajes que compartieron.

Al final, las negociaciones fueron exitosas para el chileno que se unió al Manchester United, mientras Mkhitaryan partía al Arsenal.

Por cierto, años más tarde José Mourinho y Mkhitaryan se volvieron a reencontrar en la Roma durante la temporada 2021-22, dejando de lado sus diferencias y logrando buenos resultados con el equipo de la Loba.

También hubo mensajes para Alexis

En marzo de 2023, fue el propio Alexis Sánchez quien trató cómo se desarrollaron las conversaciones para irse al Manchester United justo en el momento donde el Manchester City también era una opción.

“Estuve a punto de irme al City. Hablaba todos los días con Guardiola, me decía feliz cumpleaños. Era como mi papá. Fue mi papá en el Barcelona y era como mi papá en el City. Hablábamos, conversábamos todos los días, me mandaba mensajes. Y estaba todo listo, había un jugador que se iba a ir al Arsenal. De repente Wenger me dice no te vas porque el otro jugador no quiso venir y no tienen a otro”, comentó en la oportunidad.

“De repente suena el celular. Mourinho, me dice: ‘Alexis, aquí está la siete para ti disponible’. No fue una cosa de dinero, para que todo el mundo sepa. Era lo mismo con el United y el City. Y me dijo ‘aquí tienes la siete, estamos jugando la Champions League y lo vamos a dar todo’. Yo quería irme en ese momento, pero tenía la palabra de Guardiola”, confesó.

Y la historia pesó. “Ahí dije, futbolista chileno jugando en el Manchester United, algo que nunca ha pasado. Con la siete de Cantona, Beckham, Cristiano Ronaldo y que ahora un chileno la tuviera, era un sueño”, agregó.

