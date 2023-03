De los mensajes de Guardiola al telefonazo de Mourinho: Alexis Sánchez recuerda la trama de su arribo al Manchester United

La llegada de Alexis Sánchez al Manchester United fue uno de los momentos más impactantes que ha tenido el fútbol chileno. Estrella en el Arsenal, el tocopillano decidió cambiar Emirates por Old Trafford y comandar un proyecto, liderado por Mourinho, que buscaba volver a dejar al equipo del norte de Inglaterra en la primera página del fútbol europeo. Todo, en el momento más alto de su carrera, tras años siendo de los mejores jugadores de la Premier League.

Aquel nivel fantástico del chileno, llevó a que no solo el United intentara su fichaje en enero de 2018. Sus máximos rivales, el Manchester City, también presionaron por Alexis, quien esta jornada dio detalles inéditos de aquella etapa en que dos de los clubes más importantes de la isla ofertaron por contar con sus servicios.

“Estuve a punto de irme al City. Hablaba todos los días con Guardiola, me decía feliz cumpleaños. Era como mi papá. Fue mi papá en el Barcelona y era como mi papá en el City. Hablábamos, conversábamos todos los días, me mandaba mensajes. Y estaba todo listo, había un jugador que se iba a ir al Arsenal. De repente Wenger me dice no te vas porque el otro jugador no quiso venir y no tienen a otro”, comentó el chileno en una entrevista con TVN, destacando el rol que tuvo el técnico catalán en su encrucijada.

De hecho, Sánchez aclaró que esa era su primera opción y que el United solo apareció una vez que su llegada a los “citizen” se complicó. “De repente suena el celular. Mourinho, me dice: “Alexis, aquí está la siete para ti disponible”. No fue una cosa de dinero, para que todo el mundo sepa. Era lo mismo con el United y el City. Y me dijo aquí tienes la siete, estamos jugando la Champions League y lo vamos a dar todo. Yo quería irme en ese momento, pero tenía la palabra de Guardiola”, confesó el máximo goleador de La Roja.

Y la historia pesó. “Ahí dije, futbolista chileno jugando en el Manchester United, algo que nunca ha pasado. Con la siete de Cantona, Beckham, Cristiano Ronaldo y que ahora un chileno la tuviera, era un sueño”, agregó.

Eso sí, lanzó un osado mensaje al comentar sobre el rol que habría tenido en el equipo de Guardiola. “No me arrepiento de haberme ido al United, las cosas pasan por algo. Me hubiese gustado ir al City, sí. Habríamos ganado la Champions ya. En la final habría hecho algo”, concluyó.