SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Fue campeón con el Cacique: exjugador de Colo Colo es detenido en Paraguay

    Cristian Bogado fue capturado en Ñemby por una causa judicial de no pago de pensión alimenticia.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Cristian Bogado fue detenido en Paraguay.

    El exfutbolista paraguayo Cristian Bogado fue detenido en su país natal. El otrora delantero de Colo Colo tenía orden de captura en el contexto de una causa judicial por no pago de pensión alimenticia. Fue sorprendido en plena vía pública de la ciudad de Ñemby, este miércoles.

    Según el reporte policial, el Torito fue aprehendido mientras agentes de la Comisaría 7ª Central realizaban patrullajes preventivos en la zona. Tras identificar al exjugador, los efectivos se percataron que tenía orden vigente de captura en el Sistema Informático de la Policía Nacional.

    Bogado fue capturado en el barrio Centro de Ñemby, de Departamento Central, específicamente en la calle Acceso Sur. Su detención se debe a una denuncia impuesta por Shirley Reyes, madre de uno de sus hijos, por no pago de manutención.

    Fue liberado pocas horas después

    Bogado tiene una causa abierta desde 2016 por el incumplimiento del deber legal alimentario. La orden fue emitida por la jueza de ejecución penal de Fernando de la Mora, Silvia Knoop González, quien dispuso su detención y remisión.

    La detención del exjugador de 39 años ocurrió a eso del mediodía, mientras que terminó siendo liberado cerca de las 16 horas tras la emisión de una orden. La medida se adoptó después de que se comprometiera a regularizar la deuda pendiente, que rondaría los 170 millones de pesos paraguayos, algo así como 24 millones de pesos chilenos.

    Bogado comenzó su carrera en 2004 y tuvo pasos por equipos de Paraguay, Argentina y Perú, además de Chile. Llegó al fútbol nacional con la camiseta de Deportes Iquique, en 2009. Y tras un gran semestre, recaló en Colo Colo. Con el Cacique fue campeón del Clausura 2009, en el único título nacional de su carrera. Tuvo un retorno con los Dragones Celestes y un breve paso por Audax Italiano, en 2018.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalFútbol NacionalColo ColoDeportes IquiqueAudax ItalianoCristian Bogado

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ministra de Talca sorteada para Consejo Ético enfrenta sumario por gestiones en nombramiento de hijo de conservadora

    Vittorio Corbo prevé que el Banco Central mantendrá o subirá la tasa de interés en los próximos meses

    Caso Lincolao: Defensoría recurre a la Corte de Valdivia por “inexistente” atribución de Steinert para invocar la LSE

    Apartheid hídrico: el nuevo foco de la escalada de violencia contra los palestinos en Cisjordania

    Van 100 confirmados: alcaldes se citan en un gran encuentro por contribuciones y mantienen flanco abierto para La Moneda

    Roberto Bolaño al cine: todo lo que sabemos de la adaptación de El Tercer Reich (y con Lux Pascal como protagonista)

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Estos son los horarios que tendrán los supermercados por el feriado del 1 de mayo

    Estos son los horarios que tendrán los supermercados por el feriado del 1 de mayo

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Paraguay por el Sudamericano Femenino Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Paraguay por el Sudamericano Femenino Sub 17

    Rating del miércoles 29 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 29 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Ministra de Talca sorteada para Consejo Ético enfrenta sumario por gestiones en nombramiento de hijo de conservadora
    Chile

    Ministra de Talca sorteada para Consejo Ético enfrenta sumario por gestiones en nombramiento de hijo de conservadora

    Caso Lincolao: Defensoría recurre a la Corte de Valdivia por “inexistente” atribución de Steinert para invocar la LSE

    Van 100 confirmados: alcaldes se citan en un gran encuentro por contribuciones y mantienen flanco abierto para La Moneda

    Cita pedida por él: ministro Quiroz se reunió con el CFA para exponer megarreforma y responder dudas fiscales del proyecto
    Negocios

    Cita pedida por él: ministro Quiroz se reunió con el CFA para exponer megarreforma y responder dudas fiscales del proyecto

    El testamento del abogado Nureldin Hermosilla que legó su colección de Pablo Neruda a sus cinco hijos

    Malas noticias también en actividad: bajas cifras sectoriales anticipan que el PIB del primer trimestre será negativo

    Qué se sabe de los bots de IA que revelaron a los científicos cómo fabricar armas biológicas
    Tendencias

    Qué se sabe de los bots de IA que revelaron a los científicos cómo fabricar armas biológicas

    Por qué deberías empezar a usar inteligencia artificial si tienes una pyme en Chile

    Videos verticales en Netflix: la nueva herramienta para ver contenido en formato de redes sociales

    Con un ajustado calendario y una oncena copera: la calculadora de la UC para clasificar a octavos de la Libertadores
    El Deportivo

    Con un ajustado calendario y una oncena copera: la calculadora de la UC para clasificar a octavos de la Libertadores

    Fue campeón con el Cacique: exjugador de Colo Colo es detenido en Paraguay

    La crítica del técnico de Gremio al jugador que erró tres penales frente a Zanahoria Pérez: “Lo mejor es sustituirlo”

    Samsung lanza en San Pedro de Atacama su programa de innovación escolar en STEM
    Tecnología

    Samsung lanza en San Pedro de Atacama su programa de innovación escolar en STEM

    Motorola lanza el Razr 70 Ultra: el nuevo plegable llega pronto a Chile con Snapdragon 8 Elite

    Review Motorola Signature: el celular ultradelgado que amenaza el reinado de la gama alta

    Roberto Bolaño al cine: todo lo que sabemos de la adaptación de El Tercer Reich (y con Lux Pascal como protagonista)
    Cultura y entretención

    Roberto Bolaño al cine: todo lo que sabemos de la adaptación de El Tercer Reich (y con Lux Pascal como protagonista)

    “Legalmente la serie se puede hacer”: Alfredo Castro responde a las críticas de la mamá de Matute Johns

    “Una Ópera Mágica en Chiloé” aterriza en el Teatro CA660 de Fundación CorpArtes

    Apartheid hídrico: el nuevo foco de la escalada de violencia contra los palestinos en Cisjordania
    Mundo

    Apartheid hídrico: el nuevo foco de la escalada de violencia contra los palestinos en Cisjordania

    Trump pide a Merz centrarse en la guerra de Ucrania y dejar de “interferir” en sus acciones respecto a Irán

    Israel sopesa volver a atacar “pronto” Irán para “eliminar amenazas existenciales”

    ¿Qué significa que un niño sea oído en un juicio de familia?
    Paula

    ¿Qué significa que un niño sea oído en un juicio de familia?

    Papas rellenas de ricota y espinaca

    Hablemos de amor: las tres horas diarias con mis hijos