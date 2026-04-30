Fue campeón con el Cacique: exjugador de Colo Colo es detenido en Paraguay

El exfutbolista paraguayo Cristian Bogado fue detenido en su país natal. El otrora delantero de Colo Colo tenía orden de captura en el contexto de una causa judicial por no pago de pensión alimenticia. Fue sorprendido en plena vía pública de la ciudad de Ñemby, este miércoles.

Según el reporte policial, el Torito fue aprehendido mientras agentes de la Comisaría 7ª Central realizaban patrullajes preventivos en la zona. Tras identificar al exjugador, los efectivos se percataron que tenía orden vigente de captura en el Sistema Informático de la Policía Nacional.

Bogado fue capturado en el barrio Centro de Ñemby, de Departamento Central, específicamente en la calle Acceso Sur. Su detención se debe a una denuncia impuesta por Shirley Reyes, madre de uno de sus hijos, por no pago de manutención.

Fue liberado pocas horas después

Bogado tiene una causa abierta desde 2016 por el incumplimiento del deber legal alimentario. La orden fue emitida por la jueza de ejecución penal de Fernando de la Mora, Silvia Knoop González, quien dispuso su detención y remisión.

La detención del exjugador de 39 años ocurrió a eso del mediodía, mientras que terminó siendo liberado cerca de las 16 horas tras la emisión de una orden. La medida se adoptó después de que se comprometiera a regularizar la deuda pendiente, que rondaría los 170 millones de pesos paraguayos, algo así como 24 millones de pesos chilenos.

Bogado comenzó su carrera en 2004 y tuvo pasos por equipos de Paraguay, Argentina y Perú, además de Chile. Llegó al fútbol nacional con la camiseta de Deportes Iquique, en 2009. Y tras un gran semestre, recaló en Colo Colo. Con el Cacique fue campeón del Clausura 2009, en el único título nacional de su carrera. Tuvo un retorno con los Dragones Celestes y un breve paso por Audax Italiano, en 2018.