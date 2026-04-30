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    Vittorio Corbo prevé que el Banco Central mantendrá o subirá la tasa de interés en los próximos meses

    El expresidente del instituto emisor estimó que la inflación en Chile cerrará este año con un aumento de entre 4,2% y 4,7% debido al impacto de la guerra en Medio Oriente.

    Por 
    Patricia San Juan
    Vittorio Corbo prevé que el Banco Central mantendrá o subirá la tasa de interés en los próximos meses. Andres Perez

    El economista y expresidente del Banco Central, Vittorio Corbo, advirtió que el impacto del alza en los precios de los costos energéticos producto del conflicto en Medio Oriente será mayor al esperado y llevará a que muchos bancos centrales, incluido el chileno, deban cambiar la tendencia de la política monetaria y que incluso tengan que comenzar a subir las tasas de interés.

    “Este es el shock de petróleo más fuerte que tenemos en la historia, no hay historia de un shock de esta magnitud. Osea, lo que se está perdiendo, en la forma que ha ido la guerra hasta ahora, aunque la guerra termine hoy día, se están perdiendo más de un billón de barriles de petróleo, y eso se pierde, entonces eso significa precios altos, estamos sobre los US$100 el barril, no sabemos cuánto demora esto, pero es un shock grande”, afirmó en una charla magistral en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Finis Terrae.

    En este sentido sostuvo que existe una preocupación para que estos aumentos de precios no contaminen la inflación hacia adelante y que ese es el trabajo hoy día de los bancos centrales. Entonces, dijo “con el salto de la inflación causado por este shock, los bancos centrales lo que tienen que hacer ahora, posiblemente van a mantener la tasa o algunos van a tener que subirla y vimos este martes el comunicado del Banco Central de Chile que fue mucho más preocupado de la inflación de los anteriores, diciendo que tienen que observar el efecto de esto, les preocupa que ha seguido subiendo el petróleo y les preocupa eso, entonces no hay ni una palabra con respecto a que van a venir bajas de tasas, lo más probable es que Chile va a mantener la tasa”.

    Recordó además que en la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, que ayer decidió mantener las tasas de interés en 3,5% y 3,75%, la discusión al interior del consejo de gobernadores estuvo muy dividida respecto al mensaje que dar a los mercados sobre si los movimientos futuros podrían ser a la baja o al alza.

    “Hubo algunos que al final lo que dijeron es que tenían que evaluar, tres (gobernadores) se enojaron y dijeron no hay nada que evaluar para donde va a ir hay decir que si esto sigue como está vamos a tener que que subir, no dejemos la idea que puede ser para abajo o para arriba la tasa, hay tres que no les gustó, que estuvo bien, votaron por mantener la tasa pero no les gustó de que era como que no saben si van a tener que subir o van a tener que bajar aquí la opción es mantener o subir entonces”.

    Sobre Chile señaló que “claramente hacia allá vamos y en el caso chileno va a ser parecido, hoy día lo más probable es que se mantenga por algunos meses, o sino va a tener que subir”.

    El economista estimó que la inflación en Chile cerrará este año con un aumento de entre 4,2% y 4,7%, pero destacó que las perspectivas a mediano plazo siguen ancladas en la meta del Banco Central de 3%.

    Más sobre:Vittorio CorboBanco CentralTasa de interésInflaciónConflicto en Medio OrienteMedio Oriente

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