Las capitales regionales Rancagua, Valparaíso, Santiago, Chillán y Talca superan la tasa nacional de desempleo de 9,1%

Santiago, 30 de junio 2025. Alza en el desempleo durante el trimestre marzo mayo, de acuerdo con la información entregada por la Encuesta Nacional de Empleo. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

La primera fotografía y en la que en general se concentran los análisis de los economistas y las autoridades para analizar el mercado laboral es en qué nivel se ubica la tasa de desempleo. Y en particular en el trimestre febrero-abril de 2026 esta se situó en 9,1%, siendo su nivel más alto en casi cinco años.

Por su parte, la creación de empleo también esta sigue muy débil. En igual periodo se generaron solo 68.299 plazas laborales, con un alza de apenas 0,7% anual.

Con esto, además, los desocupados subieron 4%, alcanzado las 944.794 personas, siendo el mayor número desde el trimestre septiembre-noviembre de 2020.

Un segundo análisis permite ahondar en lo que está pasando en las distintas regiones de Chile. De acuerdo a un estudio realizado por el investigador del OCEC-UDP, José Acuña, en cinco de las capitales regionales del país la desocupación supera el total nacional y dos de ellas tienen registros de dos dígitos.

Se trata de Rancagua, que lidera con una tasa de desempleo de 11,5%, seguida de Valparaíso, con 10,3%, mientras que Santiago ocupa la tercera posición con un 9,7%. Un poco más atrás aparecen Chillán, con una desocupación de 9,5%, y Talca, con 9,4%.

Por el contrario, las ciudades capitales con menor tasa de desempleo en el trimestre febrero-abril, fueron Antofagasta (6,2%), Concepción (7,3%), Temuco (7,4%) y Coquimbo (7,7%).

Octubre a Diciembre 2023 Empleo Desempleo, Trabajadores, gente Foto: Andres Perez Andres Perez

Las tres mayores

Específicamente en el caso de Rancagua, entre febrero-abril de 2025 y de 2026 esta ciudad pasa a ser la con mayor tasa de desempleo, dado que la fuerza de trabajo creció en 8,1%, mientras que los empleos crecieron solo 4%. “Esto empujó a una importante alza anual en la tasa de desempleo. Rancagua hace un año no figuraba entre las cinco ciudades capitales con mayor desocupación”, explica Acuña.

Por sector económico, los más que incidieron en la disminución de las personas ocupadas fue Minería, Administración Pública y Comercio, presentando variaciones interanuales de -35,5%, -15,5% y -2,8%, respectivamente. Por otra parte, el sector que más contrarrestó la variación negativa fue Enseñanza, con un cambio interanual de 12,1%.

En el caso de Valparaíso, Acuña sostiene que hace un año ya se encontraba dentro de las tres ciudades capitales con mayor tasa de desempleo y esto tiene que ver, entre otros factores, con la falta de ofertas laborales. “Para febrero-abril 2026, esta ciudad pasa al segundo lugar tras un mayor aumento de la fuerza laboral (4,9%) respecto de la creación de empleos (4,2%), lo que indica que el mercado laboral de la ciudad de Valparaíso no está siendo capaz de absorber a todas las nuevas personas que se incorporan a la fuerza laboral”.

Y para Santiago la alta desocupación responde al alza de 0,6% de la fuerza de trabajo, superior a la variación positiva registrada por las personas ocupadas (0,5%). Por su parte, las personas desocupadas aumentaron 2,5%, incididas principalmente por quienes buscan trabajo por primera vez.

Para el economista, estos resultados muestran que “el desempleo no se distribuye de manera homogénea en el país, sino que existen territorios donde las personas enfrentan mayores dificultades de empleabilidad”.

En este contexto, sostiene que “las políticas de empleo no solo deben considerar medidas a nivel nacional. También estas se deben reforzar con intervenciones en los territorios con mayores dificultades”.

Por ello, Acuña menciona que “el rol institucional de las oficinas regionales puede ayudar a mejorar la articulación entre la oferta y la demanda de trabajo en estas ciudades, y así mejorar las cifras de empleo y desempleo en el país”.

El Gran Santiago

Otro foco que analiza el informe es el comportamiento del desempleo en el Gran Santiago, que fue de 9,7%, al igual que el que registró toda la capital. En este análisis se incluye aquellas comunas correspondientes a la provincia de Santiago, más las comunas de Puente Alto y San Bernardo, lo que corresponde a 34 comunas en total. Este territorio se divide según criterio geográfico en cinco zonas de análisis.

Entre febrero-abril de 2025 y de 2026, el sector oriente fue donde más aumentó la tasa de desempleo dentro de este territorio, pasando de 7,2% a 9,4%, dejando de ser, para este trimestre, el sector con menor tasa de desempleo del Gran Santiago.

En contrapartida, el sector surponiente, si bien es el sector con la mayor tasa de desempleo de este territorio, exhibe en el trimestre de referencia una caída de 0,8 puntos porcentuales versus un año atrás, llegando a 10,5%.

Para el sector suroriente, se observa que entre febrero-abril de 2025 y de 2026 el ritmo de creación de empleo fue ligeramente menor al crecimiento de la fuerza laboral, de 5,3% y 5,5%, respectivamente.

Para el sector norponiente, la caída anual en la tasa de desocupación se da a raíz de una contracción de 1,6% en la fuerza de trabajo, mientras que el empleo se destruyó en menor medida. En contrapartida, la inactividad aumentó en 3,5%.

Y en el sector centro, se aprecia que la ocupación cayó 8,5% en el trimestre analizado.