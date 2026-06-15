Líderes mundiales celebran el acuerdo entre EE.UU. e Irán pero advierten que Teherán no debe tener armas nucleares

Poco después de que Irán y Estados Unidos dieran a conocer su acuerdo de paz, diferentes líderes mundiales celebraron la medida, en especial la apertura del estrecho de Ormuz, pero advirtiendo la necesidad de preocuparse del programa nuclear iraní.

Uno de los primeros en referirse al pacto, que se firmará el próximo viernes en Suiza, fue el Secretario General de la ONU, António Guterres, quien celebró el referido consenso “que prevé un alto el fuego inmediato y permanente, la reapertura del estrecho de Ormuz y un marco para futuras negociaciones”.

“Esto representa un paso fundamental hacia la solución pacífica del conflicto” , apuntó, para luego agradecer a Pakistán, Qatar, Egipto, Arabia Saudita, Turquía y otros países de la región por “el papel constructivo que desempeñaron al apoyar las negociaciones que condujeron al acuerdo de paz”.

I warmly congratulate the US & Iran for having reached a peace deal that provides for an immediate & permanent ceasefire, the reopening of the Strait of Hormuz, as well as a framework for further negotiations. This represents a critical step towards the peaceful settlement of the… — António Guterres (@antonioguterres) June 14, 2026

El presidente francés Emmanuel Macron también apuntó a que la concreción del acuerdo fue “fruto de un esfuerzo diplomático en el que participaron varios socios”, aunque rápidamente instó “a todas las partes beligerantes a que lo implementen de forma rápida y completa”.

“ Este acuerdo debe permitir la reapertura urgente e incondicional del estrecho de Ormuz, que la misión internacional establecida con el Reino Unido está dispuesta a apoyar . Los recursos están disponibles y listos para ser desplegados”, argumentó.

De la misma forma apuntó al controvertido programa nuclear de Teherán, afirmando que “estas negociaciones deben abordar las preocupaciones relacionadas con los programas nucleares y balísticos de Irán, así como su política de desestabilización regional”.

Un tema que también fue abordado, al igual que la apertura de Ormuz, por el primer ministro británico, Keir Starmer.

“Para que la paz sea duradera, es fundamental que los compromisos adquiridos, en particular los relativos al programa nuclear iraní, sean sólidos, verificables y se cumplan íntegramente”, aseveró.

“El Reino Unido mantiene su firme y arraigada postura de que Irán jamás debe poseer armas nucleares” , finalizó.

My statement on today's agreement between the United States and Iran. pic.twitter.com/taQZufv7ij — Keir Starmer (@Keir_Starmer) June 14, 2026

Dos temas claves que también fueron destacados por la primera ministra japonesa Sanae Takaichi, quien celebró “el memorando relativo al cese de hostilidades y asuntos conexos”, anunciado por Estados Unidos e Irán.

“En el futuro, esperamos firmemente que este memorando se implemente de manera efectiva, que se garantice la libre y segura navegación en el estrecho de Ormuz y que se alcance un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní y otros asuntos lo antes posible”, argumentó.

Otra materia que abordaron los líderes mundiales fue la incidencia en materia económica que tendrá el pacto alcanzado por Washington y Teherán.

Es así como el ministro de Relaciones Exteriores de Nueva Zelanda, Winston Peters, dijo que “este acuerdo fundamental y constructivo supone un paso hacia la reducción de las tensiones y la promoción de la estabilidad en una región crucial para la seguridad económica mundial ”.