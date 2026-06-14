Dónde y a qué hora ver a Suecia vs. Túnez en TV y streaming. Foto referencial de archivo Sweden Men's National Team

Suecia se mide contra Túnez este domingo, en el marco de la primera fecha del Mundial de Fútbol 2026.

Las selecciones son parte del Grupo F, que completan Países Bajos y Japón.

Cuándo juega Suecia vs. Túnez

El partido de Suecia contra Túnez es este domingo 14 de junio, a las 22:00 horas de Chile.

Las selecciones se miden en el Estadio Monterrey de Guadalupe, México.

Dónde ver a Suecia vs. Túnez

El partido de Suecia contra Túnez se transmite en DSports .

La cobertura online del compromiso va por la plataforma DGO y Paramount+.