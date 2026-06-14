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    Dónde y a qué hora ver a Suecia vs. Túnez en TV y streaming

    Las selecciones del Grupo F se miden en México por la primera fecha del Mundial.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Suecia vs. Túnez en TV y streaming. Foto referencial de archivo Sweden Men's National Team

    Suecia se mide contra Túnez este domingo, en el marco de la primera fecha del Mundial de Fútbol 2026.

    Las selecciones son parte del Grupo F, que completan Países Bajos y Japón.

    Cuándo juega Suecia vs. Túnez

    El partido de Suecia contra Túnez es este domingo 14 de junio, a las 22:00 horas de Chile.

    Las selecciones se miden en el Estadio Monterrey de Guadalupe, México.

    Dónde ver a Suecia vs. Túnez

    El partido de Suecia contra Túnez se transmite en DSports.

    La cobertura online del compromiso va por la plataforma DGO y Paramount+.

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