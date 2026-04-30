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    Política

    Poduje en rebeldía: ministro de Vivienda se convierte en el primer disidente público al manejo de Quiroz

    “Yo tengo un solo jefe: el Presidente Kast. El ministro Quiroz es un ministro más”, dijo el titular de Vivienda para manifestar su molestia por los recortes presupuestarios.

    Por 
    Rocío Latorre
     
    Paula Catena
    Jorge Quiroz e Iván Poduje.

    El ambiente al interior de La Moneda dista de ser armónico. “Grato ambiente laboral”, ironizan en Palacio, en medio de una seguidilla de tensiones que en los últimos días ha sumado nuevos protagonistas y que ya no se limita a los cuestionamientos al Segundo Piso que encabeza Alejandro Irarrázaval, incluso desde el propio oficialismo.

    Esta vez el foco se trasladó al gabinete. El ministro de Vivienda, Iván Poduje, abrió un nuevo flanco al arremeter públicamente contra el titular de Hacienda, Jorge Quiroz, a propósito de los recortes presupuestarios impulsados por esa cartera.

    “Yo tengo un solo jefe: el Presidente Kast. El ministro Quiroz es un ministro más”, dijo.

    Las declaraciones, emitidas en Radio Infinita, no fueron un hecho aislado. Según conocedores del episodio, el cruce tuvo como antesala una reunión realizada la tarde del miércoles en dependencias del Ministerio del Interior, en la que participaron ambos secretarios de Estado junto al ministro Claudio Alvarado.

    El encuentro, aseguran quienes supieron de su desarrollo, fue rudo. Sobre la mesa estuvieron -entre otras materias- los ajustes fiscales promovidos por Hacienda y su impacto en los compromisos sectoriales, particularmente en materia de vivienda.

    En ese contexto, Poduje ha transmitido su incomodidad con las restricciones que está sugiriendo Quiroz para este año y el presupuesto que viene. En privado y en público, el ministro ha cuestionado los recortes instruidos por Hacienda, advirtiendo las dificultades que implican para cumplir con metas y compromisos adquiridos, especialmente aquellos levantados en terreno.

    Esa es, precisamente, una de las tensiones de fondo. Mientras en La Moneda reconocen en Poduje un despliegue territorial “excepcional”, también advierten un desajuste con las exigencias de gestión interna. Lo cierto es que Quiroz -resumen en Palacio- le requiere información financiera de su cartera, aludiendo a la necesidad de respaldar con cifras tanto los recortes como las promesas que el ministro va adquiriendo en sus visitas.

    En ese diagnóstico coinciden varias fuentes: al titular de Vivienda le falta un equipo más técnico, que sostenga su ritmo político y territorial, especialmente en un contexto de estrechez fiscal.

    Con todo, en el Ejecutivo intentan bajar el tono al conflicto. En Palacio recalcan que las diferencias entre ministros “no son nuevas” y que se han registrado en todos los gobiernos, por lo que forman parte de la dinámica propia de la administración. “Hay que procesarlas”, dicen.

    Sin embargo, en privado reconocen que la figura de Poduje presenta desafíos particulares. Su estilo directo y mediático -que le ha permitido posicionarse en la agenda pública- también ha generado incomodidades al interior del gobierno.

    Pese a ello, el ministro ha contado con el respaldo del Presidente José Antonio Kast. Un ejemplo de ello fue el cruce que protagonizó con el senador socialista Alfonso de Urresti a propósito de la Ley de Humedales, episodio que generó molestia en Interior, pero en el que el Mandatario optó por apoyarlo.

    “Si uno se equivoca en una ley (humedales), también tiene que reconocerlo. Uno no quiere terminar con la ley, pero acotarla a lo que corresponde, porque con esta Ley de Humedales hasta un tranque de regadío podría ser identificado como humedal”, planteó Kast en su defensa.

    Con todo, los cuestionamientos a su estilo han ido en aumento. El senador Luciano Cruz-Coke, por ejemplo, sostuvo en el podcast Cómo te lo explico, transmitido por La Tercera, que el ministro “pelea de más”, en una crítica que refleja el malestar que su forma de conducción genera incluso en sectores afines.

    Presidente Kast: “En ese equipo de trabajo hay planteamientos de mejora”

    Desde Aysén, el Presidente Kast abordó las declaraciones del ministro Poduje.

    El Mandatario afirmó que “nosotros somos un equipo de trabajo. En ese equipo de trabajo hay conversaciones, hay discusiones y hay planteamientos de mejora”.

    “Lo que se ha hecho por parte del Ministerio de Hacienda es formular, al igual que lo han hecho todos los gobiernos anteriores, los ministros de Hacienda, propuestas de cómo uno va mejorando el tema de los recursos que son escasos”, expresó.

    Asimismo, planteó que “hay alguien que conduce, que es el Presidente, y que me he reunido con los distintos ministros, y hemos ido viendo cómo ir haciendo modificaciones que no afectan los derechos sociales, y eso es lo principal”.

    En esa línea, añadió que “aquí no se van a afectar derechos sociales, no va a haber nadie que diga que le quitaron este beneficio o este otro beneficio, pero eso no quiere decir que hagamos las cosas mejor. Hay una coordinación, hay un trabajo, una conversación que se está haciendo”.

    “Yo tengo una muy buena relación con cada uno de los ministros. De hecho, logré aquí que me acompañaran tres, más una subsecretaria, así que agradecido por ese lado”, sentenció el Presidente.

    Más sobre:PolíticaIván PodujeGobiernoJorge QuirozClaudio Alvarado

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