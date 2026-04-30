Estos son los horarios que tendrán los supermercados por el feriado del 1 de mayo
Llega el siguiente fin de semana largo del año ante el día marcado como irrenunciable, que indica cambios en el funcionamiento del comercio.
Llega el siguiente fin de semana largo del año, motivo por el que se presentan cambios en el funcionamiento del comercio, que debe cerrar sus puertas durante el 1 de mayo.
Cabe recordar que la fecha está marcada como feriado irrenunciable ante la conmemoración del Día del Trabajo, en una categoría similar a las Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo.
Por lo tanto, se prohíbe la atención al público por parte de tiendas, supermercados y otros establecimientos para el viernes, con excepciones como restaurantes, cines, discotecas y casinos.
Según recordó la Dirección del Trabajo “el descanso se inicia a las 21:00 horas del 30 de abril, permitiendo un descanso efectivo para el Día Internacional del Trabajador”.
Luego del festivo, las actividades se podrán retomar durante el sábado.
Horarios de supermercados por el 1 de mayo
Ante el próximo feriado irrenunciable, las principales cadenas de supermercados informaron su horario de funcionamiento para adelantar las compras este jueves 30 de abril.
Unimarc
- Jueves 30: locales atienden hasta las 19:30 horas
- Viernes 1: cerrado
Jumbo
- Jueves 30: locales cierran a las 19:00 horas
- Viernes 1: cerrado
Santa Isabel
- Jueves 30: locales funcionan hasta las 19:30 horas
- Viernes 1: cerrado
Tottus
- Jueves 30: tiendas en formatos Hiper funcionan hasta las 19:00 horas y formatos Super y Express hasta las 19:30 horas
- Viernes 1: tiendas cerradas
Lider
- Jueves 30: abierto hasta las 19:30 en Lider y hasta las 20:00 horas en Express
- Viernes 1: cerrado
En tanto, los establecimientos que pueden abrir de forma excepcional durante un feriado irrenunciable son los siguientes:
- Clubes
- Restaurantes
- Establecimientos de entretenimiento como cines, espectáculos en vivo, discotecas, pubs, cabarets
- Locales comerciales en aeródromos civiles públicos y aeropuertos
- Casinos de juego y otros locales de juego autorizados
- Expendio de combustibles
- Farmacias de urgencia y que deban cumplir turnos
- Tiendas de conveniencia que preparen alimentos y estén asociadas a establecimientos de venta de combustible
- También pueden abrir establecimientos atendidos por su propio dueño
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