Estos son los horarios que tendrán los supermercados por el feriado del 1 de mayo. Foto referencial de archivo

Llega el siguiente fin de semana largo del año, motivo por el que se presentan cambios en el funcionamiento del comercio, que debe cerrar sus puertas durante el 1 de mayo.

Cabe recordar que la fecha está marcada como feriado irrenunciable ante la conmemoración del Día del Trabajo, en una categoría similar a las Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo.

Por lo tanto, se prohíbe la atención al público por parte de tiendas, supermercados y otros establecimientos para el viernes, con excepciones como restaurantes, cines, discotecas y casinos.

Según recordó la Dirección del Trabajo “el descanso se inicia a las 21:00 horas del 30 de abril, permitiendo un descanso efectivo para el Día Internacional del Trabajador”.

Luego del festivo, las actividades se podrán retomar durante el sábado.

Horarios de supermercados por el 1 de mayo

Ante el próximo feriado irrenunciable, las principales cadenas de supermercados informaron su horario de funcionamiento para adelantar las compras este jueves 30 de abril.

Unimarc

Jueves 30: locales atienden hasta las 19:30 horas

Viernes 1: cerrado

Jumbo

Jueves 30: locales cierran a las 19:00 horas

Viernes 1: cerrado

Santa Isabel

Jueves 30: locales funcionan hasta las 19:30 horas

Viernes 1: cerrado

Tottus

Jueves 30: tiendas en formatos Hiper funcionan hasta las 19:00 horas y formatos Super y Express hasta las 19:30 horas

Viernes 1: tiendas cerradas

Lider

Jueves 30: abierto hasta las 19:30 en Lider y hasta las 20:00 horas en Express

Viernes 1: cerrado

En tanto, los establecimientos que pueden abrir de forma excepcional durante un feriado irrenunciable son los siguientes: