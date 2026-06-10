Cómo postular al Subsidio para ampliar o mejorar la vivienda y cuáles son los requisitos. Foto referencial de archivo

Uno de los beneficios a los que pueden postular las familias propietarias de un inmueble es el llamado Subsidio para ampliar o mejorar la vivienda, que facilita un monto determinado para destinar a dicho propósito.

Se trata de un programa administrado desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), diseñado con el principal objetivo de favorecer las condiciones de seguridad y habitabilidad del hogar, a través de construcciones y reparaciones.

El beneficio se traduce en la entrega de montos diferenciados según tipo de proyecto, con los siguientes máximos:

Adeduación de viviendas: 300 UF ($12.229.791)

Ampliación para vivienda con superficie de hasta 40 m2: 120 UF a 504 UF ($4.891.917 a $20.546.049).

Ampliación para vivienda con superficie sobre 40 mt2: 110 UF ($4.484.257).

Mejoramiento estructural: 100 UF ($4.076.597).

Mejoramiento instalaciones: 90 UF ($3.668.938).

Mejoramiento envolvente: 80 UF ($3.261.278).

Mejoramiento mantención: 55 UF ($2.242.129).

Cómo postular al Subsidio para ampliar o mejorar la vivienda

La gestión del Subsidio para ampliar o mejorar la vivienda se realiza mediante una Entidad Patrocinante (EP), que ingresa la postulación al sistema del Minvu.

Según se detalla en la Ventanilla Única Social, sitio unificado de beneficios estatales, los requisitos para acceder al programa son:

Ser mayor de 18 años.

Ser propietario de una única vivienda.

Contar con cédula de identidad vigente. Personas extranjeras necesitan cédula de identidad para extranjeros con permanencia definitiva y certificado de la misma.

Si se postula de forma individual se debe formar parte del 60% según Registro Social de Hogares (RSH).

Si se postula de forma grupal, el 60% de los integrantes deben pertenecer al 60% del RSH, mientras que el resto también debe estar en el Registro.

Contar con el ahorro mínimo exigido, que debe estar depositado en una cuenta el último día del mes anterior a la postulación.

Contar con una Entidad Patrocinante.

Contar con constructor o contratista inscrito en el Registro de Constructores del Minvu para la ejecución de obras.

Contar con permiso de edificación de la Dirección de Obras Municipales cuando el proyecto lo requiera.

Respecto al ahorro mínimo, se dispone de montos diferenciados según el tipo de proyecto a postular:

Mejoramiento de vivienda requiere 3 UF ($122.298).

Ampliación de vivienda requiere 5 UF ($203.830).

Adecuación de viviendas existentes requiere 7 UF ($285.362).

Junto con lo anterior, la vivienda debe cumplir con alguna de las siguientes tres características: