Dónde y a qué hora ver a Países Bajos vs. Japón en TV y streaming
Las selecciones se enfrentan en el Estadio Dallas de Estados Unidos por la primera fecha del Mundial.
Países Bajos se enfrenta a Japón durante este domingo, en el marco de la primera fecha del Mundial de Norteamérica 2026.
Las selecciones integran el Grupo F de la competencia, que completan Suecia y Túnez.
Cuándo juega Países Bajos vs. Japón
El partido de Países Bajos contra Japón es este domingo 14 de junio, a las 16:00 horas de Chile.
Las selecciones se miden en el Estadio Dallas, Estados Unidos
Dónde ver a Países Bajos vs. Japón
El partido de Países Bajos contra Japón se transmite en Chilevisión y en DSports de DirecTV.
La cobertura online del compromiso va por chilevision.cl, DGO y Paramount+.
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