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    Dónde y a qué hora ver a Países Bajos vs. Japón en TV y streaming

    Las selecciones se enfrentan en el Estadio Dallas de Estados Unidos por la primera fecha del Mundial.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Países Bajos vs. Japón en TV y streaming. Foto referencial de archivo redes sociales @onsoranje

    Países Bajos se enfrenta a Japón durante este domingo, en el marco de la primera fecha del Mundial de Norteamérica 2026.

    Las selecciones integran el Grupo F de la competencia, que completan Suecia y Túnez.

    Cuándo juega Países Bajos vs. Japón

    El partido de Países Bajos contra Japón es este domingo 14 de junio, a las 16:00 horas de Chile.

    Las selecciones se miden en el Estadio Dallas, Estados Unidos

    Dónde ver a Países Bajos vs. Japón

    El partido de Países Bajos contra Japón se transmite en Chilevisión y en DSports de DirecTV.

    La cobertura online del compromiso va por chilevision.cl, DGO y Paramount+.

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