Dónde y a qué hora ver a Países Bajos vs. Japón en TV y streaming. Foto referencial de archivo redes sociales @onsoranje

Países Bajos se enfrenta a Japón durante este domingo, en el marco de la primera fecha del Mundial de Norteamérica 2026.

Las selecciones integran el Grupo F de la competencia, que completan Suecia y Túnez.

Cuándo juega Países Bajos vs. Japón

El partido de Países Bajos contra Japón es este domingo 14 de junio, a las 16:00 horas de Chile.

Las selecciones se miden en el Estadio Dallas, Estados Unidos

Dónde ver a Países Bajos vs. Japón

El partido de Países Bajos contra Japón se transmite en Chilevisión y en DSports de DirecTV.

La cobertura online del compromiso va por chilevision.cl, DGO y Paramount+.