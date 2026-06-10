¿Cuándo es el Día del Padre en Chile este 2026? Foto referencial de archivo

Avanza el mes de junio y con él se acerca una importante fecha familiar, de la mano de la próxima celebración al Día del Padre.

Una jornada ideal para celebrar el amor a papá y organizar un inolvidable momento de reunión, a semanas del equivalente para las madres.

Cabe aclarar que este festejo cuenta tanto con una fecha oficial establecida como con un día comercial, que varía en cada calendario anual.

Cuándo es el Día del Padre 2026

El Día del Padre de este año se celebra en Chile durante el domingo 21 de junio de 2026 .

Sin embargo, la fecha oficial de esta celebración se encuentra estipulada para el 19 de junio, tal como se estableció en 1977 mediante el decreto 1.110.

Como suele aplicarse en este tipo de jornadas, tradicionalmente la fecha se traslada al tercer domingo de junio, dando como resultado el también llamado día comercial.

¿Cuándo es el Día del Padre en Chile este 2026? Foto referencial de archivo

La celebración se encuentra instaurada como costumbre en variedad de países alrededor del mundo, aunque con meses variables.

Por ejemplo, territorios como España, Italia o Portugal lo celebran el 19 de marzo, coincidiendo con el día de San José, padre putativo de Jesucristo.

En el sitio de historia de Nacional Geographic también se resume que la celebración a los padres se sitúa en junio en Estados Unidos y países de Latinoamérica, pero se traslada a noviembre en lugares como Estonia, Suecia, Finlandia y Noruega.