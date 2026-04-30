SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Estos son los horarios y rutas con peaje a luca por el fin de semana largo del 1 de mayo

    Este viernes da espacio a un descanso extendido por la conmemoración del Día del Trabajo.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Estos son los horarios y rutas con peaje a luca por el fin de semana largo. Foto referencial de archivo KARIN POZO/ATONCHILE

    Desde este jueves aplican las medidas del plan de contingencia del Ministerio de Obras Públicas (MOP) ante el fin de semana largo, que considera el llamado peaje a luca.

    Cabe recordar que la jornada marcada en el calendario es la del viernes 1 de mayo, feriado irrenunciable en el que se conmemora el Día del Trabajo.

    En esa línea, desde el organismo se proyecta la salida de más de 414 mil vehículos desde la Región Metropolitana, de manera similar a la reciente celebración de Semana Santa.

    “Además, la proyección de flujo vehicular de salida se concentrará este jueves 30 de abril entre las 19 y las 22 horas y el viernes 1 de mayo entre las 10 y las 13 horas. En tanto, para el retorno, el día de mayor flujo será el domingo 3, con un peak desde las 14:00 hasta 19:00 horas”, indicó el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda.

    “Hacemos un llamado entonces a planificar su viaje, informarse por los canales oficiales -las redes sociales del MOP, de Transportes, Carabineros y las Concesionarias- y siempre respetar las normas del tránsito para evitar accidentes, de modo que todos tengamos un fin de semana largo seguro. Respetar las normas salva vidas”, agregó la autoridad.

    Peaje a luca por el 1 de mayo

    El MOP informó del peaje rebajado a $1.000 para vehículos livianos en las rutas y horarios detallados a continuación.

    Salida el jueves 30 de 07:00 a 13:00 horas y viernes 1 de 07:00 a 10:00 horas en:

    • Ruta 68, peajes Lo Prado y Zapata en dirección a la costa
    • Ruta 5 Sur, peaje Angostura en ambos sentidos
    • Ruta 5 Norte, peaje Las Vegas en ambos sentidos

    Retorno el domingo 3 de mayo entre 07:00 y 12:00 horas en:

    • Ruta 68, peajes Lo Prado y Zapata en dirección a Santiago
    • Ruta 5 Norte, peaje Las Vegas
    • Ruta 5 Sur, peaje Angostura en ambos sentidos

    Lee también:

    Más sobre:FeriadoFeriadosFin de semana largo1 de mayoDía del TrabajoDía del TrabajadorViajesRMRegión MetropolitanaPeaje a lucaHorariosRutasHorarioJueves30 de abrilViernesRuta 68Ruta 5 SurRuta 5 NorteDomingoRetornoMOP

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Corte de Apelaciones revisa solicitud de desafuero contra expresidente Boric presentada por exdirector de SLEP de Atacama

    Winter y megarreforma del gobierno: “Es retrotraer la construcción de un Estado desde el triunfo de Pedro Aguirre Cerda”

    Urbanya: inmobiliaria de familia Santa Cruz rechaza críticas por millonario proyecto en Pudahuel

    PIB de EE.UU. crece 2% en el primer trimestre y solicitudes de desempleo caen a mínimos desde 1969

    CEO de Territoria, firma gestora del MUT, explica proyecto para edificio de la Bolsa de Santiago

    Qué se sabe de los bots de IA que revelaron a los científicos cómo fabricar armas biológicas

    Lo más leído

    1.
    Temblor hoy, jueves 30 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 30 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    2.
    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    3.
    Temblor hoy, miércoles 29 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 29 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    4.
    Operación Renta 2026: ¿Cuándo vence el plazo para enviar la declaración?

    Operación Renta 2026: ¿Cuándo vence el plazo para enviar la declaración?

    5.
    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Paraguay por el Sudamericano Femenino Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Paraguay por el Sudamericano Femenino Sub 17

    Rating del miércoles 29 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 29 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Estos son los horarios y rutas con peaje a luca por el fin de semana largo del 1 de mayo

    Estos son los horarios y rutas con peaje a luca por el fin de semana largo del 1 de mayo

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Paraguay por el Sudamericano Femenino Sub 17
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Paraguay por el Sudamericano Femenino Sub 17

    Corte de Apelaciones revisa solicitud de desafuero contra expresidente Boric presentada por exdirector de SLEP de Atacama

    Winter y megarreforma del gobierno: “Es retrotraer la construcción de un Estado desde el triunfo de Pedro Aguirre Cerda”

    Urbanya: inmobiliaria de familia Santa Cruz rechaza críticas por millonario proyecto en Pudahuel
    Negocios

    Urbanya: inmobiliaria de familia Santa Cruz rechaza críticas por millonario proyecto en Pudahuel

    PIB de EE.UU. crece 2% en el primer trimestre y solicitudes de desempleo caen a mínimos desde 1969

    CEO de Territoria, firma gestora del MUT, explica proyecto para edificio de la Bolsa de Santiago

    Qué se sabe de los bots de IA que revelaron a los científicos cómo fabricar armas biológicas
    Tendencias

    Qué se sabe de los bots de IA que revelaron a los científicos cómo fabricar armas biológicas

    Por qué deberías empezar a usar inteligencia artificial si tienes una pyme en Chile

    Videos verticales en Netflix: la nueva herramienta para ver contenido en formato de redes sociales

    Abel Ferreira explota contra Ariel Holan en el empate de Palmeiras ante Cerro Porteño: “Es triste ver esto en el siglo 21”
    El Deportivo

    Abel Ferreira explota contra Ariel Holan en el empate de Palmeiras ante Cerro Porteño: “Es triste ver esto en el siglo 21”

    La furia de Darío Benedetto con sus compañeros de Barcelona en plena derrota ante la UC en la Libertadores

    ¿Por qué la UC es líder en su grupo? El criterio de la Conmebol que favorece a Universidad Católica en la Copa Libertadores

    Samsung lanza en San Pedro de Atacama su programa de innovación escolar en STEM
    Tecnología

    Samsung lanza en San Pedro de Atacama su programa de innovación escolar en STEM

    Motorola lanza el Razr 70 Ultra: el nuevo plegable llega pronto a Chile con Snapdragon 8 Elite

    Review Motorola Signature: el celular ultradelgado que amenaza el reinado de la gama alta

    Esto es una tormenta: Alex Anwandter celebrará 20 años de trayectoria en Movistar Arena
    Cultura y entretención

    Esto es una tormenta: Alex Anwandter celebrará 20 años de trayectoria en Movistar Arena

    “Quieren contar una historia distorsionada”: las nuevas denuncias y críticas que reflota la película de Michael Jackson

    El mejor baterista de todos los tiempos según Taylor Hawkins

    Informe de RSF: Violencia y presiones políticas deterioran la libertad de la prensa en Latinoamérica
    Mundo

    Informe de RSF: Violencia y presiones políticas deterioran la libertad de la prensa en Latinoamérica

    Investigación revela cómo oro ilegal de Colombia terminó en la Casa de la Moneda de EE.UU.

    Hamas tilda de “piratería” el abordaje por parte de Israel de la Global Sumud Flotilla en el Mediterráneo

    Papas rellenas de ricota y espinaca
    Paula

    Papas rellenas de ricota y espinaca

    Hablemos de amor: las tres horas diarias con mis hijos

    Qué cambia en una niña y un niño cuando un adulto sabe acompañar la lectura