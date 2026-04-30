Estos son los horarios y rutas con peaje a luca por el fin de semana largo del 1 de mayo

Estos son los horarios y rutas con peaje a luca por el fin de semana largo. Foto referencial de archivo

Desde este jueves aplican las medidas del plan de contingencia del Ministerio de Obras Públicas (MOP) ante el fin de semana largo, que considera el llamado peaje a luca.

Cabe recordar que la jornada marcada en el calendario es la del viernes 1 de mayo, feriado irrenunciable en el que se conmemora el Día del Trabajo.

En esa línea, desde el organismo se proyecta la salida de más de 414 mil vehículos desde la Región Metropolitana, de manera similar a la reciente celebración de Semana Santa.

“Además, la proyección de flujo vehicular de salida se concentrará este jueves 30 de abril entre las 19 y las 22 horas y el viernes 1 de mayo entre las 10 y las 13 horas. En tanto, para el retorno, el día de mayor flujo será el domingo 3, con un peak desde las 14:00 hasta 19:00 horas”, indicó el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda.

“Hacemos un llamado entonces a planificar su viaje, informarse por los canales oficiales -las redes sociales del MOP, de Transportes, Carabineros y las Concesionarias- y siempre respetar las normas del tránsito para evitar accidentes, de modo que todos tengamos un fin de semana largo seguro. Respetar las normas salva vidas”, agregó la autoridad.

Peaje a luca por el 1 de mayo

El MOP informó del peaje rebajado a $1.000 para vehículos livianos en las rutas y horarios detallados a continuación.

Salida el jueves 30 de 07:00 a 13:00 horas y viernes 1 de 07:00 a 10:00 horas en:

Ruta 68, peajes Lo Prado y Zapata en dirección a la costa

Ruta 5 Sur, peaje Angostura en ambos sentidos

Ruta 5 Norte, peaje Las Vegas en ambos sentidos

Retorno el domingo 3 de mayo entre 07:00 y 12:00 horas en: