Tras ser goleado en el debut: Túnez sorprende y despide a su técnico en pleno Mundial.

La participación de Túnez en el Mundial sufre un giro inesperado tras la primera fecha. Luego de la derrota por 5-1 ante Suecia, la Federación Tunecina de Fútbol decidió poner fin al ciclo de Sabri Lamouchi.

La radio local Mosaique FM informó que los dirigentes mantuvieron una reunión de emergencia después del estreno en Monterrey. Lamouchi había sido nombrado seleccionador el 14 de enero, tras la salida de Sami Trabelsi. Su antecesor fue cesado luego de la eliminación de Túnez ante Mali en los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones.

El entrenador había firmado contrato hasta julio de 2028, pero su paso por el cargo se limitó a cinco encuentros. Bajo su conducción, Túnez registró una victoria, un empate y tres derrotas. El equipo marcó dos goles y recibió once.

Los resultados previos al Mundial no acompañaron el proceso. Túnez venció a Haití por 1-0, empató sin goles con Canadá y perdió ante Austria por 1-0 y Bélgica por 5-0.

Sabri Lamouchi en el partido entre Túnez y Suecia. Li Muzi

La derrota frente a Suecia volvió a exponer las dificultades de un elenco que ha participado en cinco de las últimas siete Copas del Mundo, aunque siempre sin superar la fase de grupos. El formato actual de 48 equipos amplía las posibilidades de clasificación por el sistema de mejores terceros, pero el resultado del debut complicó sus opciones.

Según la prensa local, una de las alternativas para reemplazar a Lamouchi es Wahbi Khazri, actual integrante del cuerpo técnico. También surgieron otros nombres para asumir. Entre ellos aparecen Anis Boujelbane, DT de la selección olímpica, y Mondher Kebaier, quien dirigió a la escuadra tunecina entre 2019 y 2022.

Antes de asumir en Túnez, Lamouchi desarrolló una carrera como futbolista en clubes como Auxerre, Mónaco, Parma, Inter de Milán, Genoa y Olympique de Marsella. También disputó 12 partidos con la selección de Francia. Como DT dirigió, entre otros equipos, a Costa de Marfil, Rennes y Nottingham Forest.

Historia repetida

No es la primera vez que Túnez cambia de entrenador durante el Mundial. En Francia 1998, el polaco Henryk Kasperczak fue despedido después de las derrotas ante Inglaterra y Colombia en los dos primeros partidos del grupo. Su reemplazante fue Ali Selmi, quien dirigió el empate 1-1 frente a Rumania.

La decisión también se suma a una lista de cambios de entrenadores producidos en pleno desarrollo de un Mundial. Algo que, de todas formas, sigue siendo poco común. En el mismo Francia 1998, Arabia Saudita destituyó a Carlos Alberto Parreira después de perder sus dos primeros encuentros y Corea del Sur hizo lo mismo con Cha Bum-kun tras la goleada sufrida ante Países Bajos. Más recientemente, uno de los casos recordados fue el de Julen Lopetegui, apartado de la selección española justo antes del inicio de Rusia 2018 tras confirmarse que firmaba con el Real Madrid.

Mientras se define oficialmente quién conducirá al equipo, Túnez debe preparar los dos encuentros restantes de la fase de grupos. Su próximo compromiso será ante Japón y posteriormente frente a Países Bajos.