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    El llamado a la calma de Ancelotti tras el empate entre Brasil y Marruecos: “No se gana el Mundial en el primer partido”

    El director técnico del Scratch puso paños fríos a la igualdad con los africanos, que los deja con un punto en el Grupo C del certamen planetario.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Ancelotti llamó a la calma en la selección brasileña tras empate ante Marruecos. Foto: @CBF_Futebol.

    La Selección de Brasil no pudo festejar en su estreno en el Mundial 2026. En la primera jornada del Grupo C, el Scratch vivió un difícil choque ante Marruecos y solo pudo rescatar un empate por 1-1 en Nueva Jersey. Vinícius Jr., con un golazo a los 31′, fue el responsable de evitar el tropiezo.

    A raíz de la igualdad, automáticamente surgieron cuestionamientos hacia el cometido de la Verdeamarela. Sobre todo, la prensa y los aficionados debaten si están a la altura para competir por el título en Norteamérica. Sin embargo, más allá de las dudas, desde la interna del elenco pentacampeón se encargaron de transmitir tranquilidad.

    En la conferencia de prensa posterior al duelo contra los Leones del Atlas, el director técnico Carlo Ancelotti puso paños fríos y realizó un llamado a la calma tras el empate. “Nos conformamos con este resultado, que no está mal, y lucharemos en el próximo partido. No se gana el Mundial en el primer partido. El debut, por muchas razones, puede que no salga como uno quiere, pero tenemos que seguir adelante, prepararnos bien para el próximo partido, el objetivo es clasificarnos, superar la fase de grupos y mejorar con el tiempo. Tengo plena confianza. Creo que en el fútbol no todo sale a la perfección. Cuando sucede, hay que ofrecer críticas constructivas para mejorar las cosas. Esto es solo el comienzo de este camino”, dijo.

    Brasil igualó ante Marruecos en su estreno en el Mundial 2026.

    El entrenador italiano reconoció que no exhibieron su mejor cara, pero igualmente destaca puntos valiosos. “No jugamos bien en la primera parte, pero mejoramos en la segunda. Tuvimos algunas oportunidades, pero necesitamos ser más precisos. El equipo luchó hasta el último minuto, lo positivo es que está bastante claro lo que necesitamos mejorar. Lo que hicimos bien en los dos amistosos no funcionó tan bien en la primera mitad. Tenemos que trabajar en eso para tener un equipo más equilibrado y más agresivo en ataque. Vinícius marcó un golazo, siempre es un jugador peligroso y creo que tiene todas las cualidades para hacer un gran Mundial”, agregó.

    Por último, Carleto envió un mensaje de cara al próximo duelo. El 19 de junio, en Filadelfia, chocará contra Haití. “Hay que aceptar las críticas cuando el equipo no juega bien. Creo que la alineación titular fue cuidadosamente elegida, porque trabajamos en ella. No creo que las críticas vayan dirigidas a los jugadores que fueron titulares; las críticas van dirigidas al equipo, que no jugó bien en la primera mitad. Daremos lo mejor en los partidos que vengan”, sentenció.

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