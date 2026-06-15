Por un error de la FIFA y con Bielsa pagando las consecuencias: el engorroso viaje de Uruguay previo al debut en el Mundial

La selección de Uruguay tuvo un retraso en su viaje de México a Miami. Foto: @Uruguay (X).

La selección de Uruguay tuvo complicaciones en la previa a su estreno en el Mundial 2026. La Celeste sufrió el retraso de su vuelo desde México a Estados Unidos debido a la no realización de un trámite por parte de la FIFA.

Según Ovación, el elenco charrúa debía abordar su chárter para dirigirse a territorio estadounidense. El vuelo estaba programado para salir a las 14 horas de Miami, pero estuvo demorado entre tres y cuatro horas en Playa del Carmen.

“El motivo fue que la FIFA tenía que realizar la gestión de un trámite para que el chárter pueda volar desde Playa del Carmen a Estados Unidos y brindar un permiso, el cual no estaba a la hora de realizar todo el análisis del papeleo”, aseguró el citado medio charrúa.

De hecho, el retraso del viaje provocó la postergación de las conferencias de prensa del técnico Marcelo Bielsa y el capitán José María Giménez, ambas estipuladas antes del debut mundialista. Por ello, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) deberá pagar una multa.

“Existen también algunos plazos y obligaciones del Mundial que se tienen que cumplir, que tienen que ver con la hora de llegada que no puede superar las 19:00 de Miami, por la cantidad de horas previas que el seleccionado debe estar, que son 24 horas en la ciudad en donde se juega el partido”, señaló Ovación. “Esta complicación hará que se retrasen las conferencias de prensa que estaban estipuladas”, continuó el medio.

Sin embargo, una vez lograron aterrizar en suelo estadounidense, la charla entre el entrenador y los medios se pudo realizar. El mismo Bielsa fue el que le bajó el perfil al inconveniente aéreo. “Lo del vuelo no genera complicación. Haber preparado el Mundial en Montevideo está vinculado con la cantidad de compromisos que tuvieron los jugadores. Algunos pasaron desde la temporada 2024-25 hasta la 2025-26 sin interrupción, también jugando en el Mundial de Clubes. Luego nos preparamos en Playa del Carmen por dos semanas y los jugadores tuvieron vida familiar”, comentó sobre la preparación del plantel.

Uruguay descomprime el error

La propia cuenta de la selección de Uruguay se encargó de bromear sobre la particular situación. A través de X, la Celeste citó una antigua publicación de Diego Forlán realizada en pleno Mundial de Sudáfrica 2010.

“Increíble. A un día de empezar el Mundial, y el chárter se retrasó 1 hr, por el momento... Culpables???? Arriba Uruguay!!!”, señalaba el antiguo post. En tanto, la Celeste replicó: “Algo así ”.

Más adelante, la cuenta de la selección uruguaya subió fotografías previo al vuelo: “Bueno, ahora sí. Nos vamos a Miami ”, indicó.

La Celeste tendrá su debut en el Mundial este lunes 15 de junio. Se medirá ante Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium.