Concejala de Villa Alegre cumple un año desaparecida: las interrogantes en la búsqueda de María Ignacia González

Durante todo este domingo se desarrolló en la Plaza de Villa Alegre una actividad para conmemorar un año desde que se perdió el rastro de la concejala María Ignacia González.

“La actividad de hoy fue hecha con mucho amor, con mucha pena también, pero es una actividad que era profundamente necesaria para demostrarnos a todos nosotros que la memoria de mi mamá sigue viva y que vamos a seguir muy firmes en la lucha de la búsqueda de verdad y justicia porque esto que sucedió fue algo terrible. Yo creo que es algo que de alguna forma nos quebró”, expresó Javiera Gallegos, hija de la concejala, al final del acto, en una fría noche maulina.

La búsqueda de la profesora, de 73 años entonces, militante de la Democracia Cristiana (DC), se ha centrado al poniente de la comuna de Villa Alegre, en el sector La Balsa el Peumo y en el río Loncomilla.

En el río fue encontrada la patente delantera de su automóvil Haval blanco hace unas semanas.

La Policía de Investigaciones y la Fiscalía del Maule han desarrollado labores con hermetismo, en una indagatoria reservada.

Qué pasó en la casa de los Cancino

Hay constancia de que la concejala estuvo reunida con amigos durante la noche del sábado 14 de junio de 2025 en una casa en el pasaje El Naranjal, cercana a la suya, en el centro de Villa Alegre.

El Ministerio Público requirió los teléfonos móviles de cuatro personas de interés, el administrador municipal de Villa Alegre, Rodrigo Cancino Montoya, sus padres y Pilar González, prima hermana de la concejal, con los que la representante comunal compartió la noche en que se le perdió el rastro.

De acuerdo al registro de cámaras de la comuna, su vehículo salió de allí a las 1.25 de la madrugada del domingo 15 de junio de 2025.

De las tres líneas investigativas, que apuntan a un suicidio, un accidente o la intervención de terceros, las hijas de la mujer, Javiera y Camila Gallegos, descartan las primeras.

Sospechan de las declaraciones de los Cancino y de Pilar González. Acusan que hay contradicciones en sus relatos y señalan que no hay ninguna cámara en que muestre a su madre conduciendo al salir de ese domicilio en una jornada en que se anunciaban fuertes lluvias.

“A mi mamá la mataron y la hicieron desaparecer”, sostuvo Javiera Gallegos, en entrevista con La Tercera.

Por su parte, el alcalde Arturo Palma descartó en su momento que la concejala fue a la zona del río en ayuda de los damnificados por el sistema frontal.

“Todavía no empezaba el temporal”, explicó.

Hallazgo de patente

Tras 12 meses de avances infructuosos, la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) emitió una declaración en la que manifiestan que “es fundamental que las instituciones competentes continúen desarrollando todas las diligencias necesarias para esclarecer lo ocurrido”.

Se han hecho peritajes en la casa de los Cancino y los esfuerzos de búsqueda siguen centrados en el río.

Lo que se supone por el hallazgo de la patente, que fue concretado por buzos de la PDI, es que se desprendió por acción del óxido en la sujeción. El vehículo, por lo tanto, podría encontrarse hacia el sector contrario del curso del agua, al sur de La Balsa.